Microsoft Surface Laptop 4: data di uscita, prezzo, notizie

Microsoft Surface Laptop 4 è il prossimo dispositivo della serie Surface che ci aspettiamo di vedere prima della fine del 2020. Negli ultimi anni, Microsoft ha messo sul mercato un gran numero di prodotti Surface, apprezzati sia dal pubblico che dalla critica, quindi siamo certi l'azienda continuerà ad alimentare il successo della serie nei prossimi anni.

Surface Laptop 3 è uscito alla fine di ottobre 2019 impressionando il pubblico per la sua ottima autonomia e per il design premium impreziosito dalla presenza di materiali innovativi.

Trattandosi di un prodotto di punta Microsoft, Surface Laptop è stato concepito per mettere in mostra il meglio della tecnologia dell’azienda, tradizione che speriamo di si riconfermi anche con il futuro Surface Laptop 4.

Al momento non notizie conferme ufficiali su Surface Laptop 4, ma i primi rumors sono già in circolazione e sono raccolti in questo articolo, alla fine del quale troverete una lista delle caratteristiche e delle funzioni che vorremmo vedere al momento della presentazione del prossimo Surface Laptop.

Ci auguriamo che anche questa volta Microsoft proponga un più piccolo e più economico Surface Laptop 4 da 13.5”.

Se così fosse, speriamo che il suo prezzo rimanga simile a quello di Surface Laptop 3 13,5”, ovvero circa €999 per il modello entry level.

Dritti al punto

Cos’è? Il prossimo portatile premium di Microsoft

Il prossimo portatile premium di Microsoft Quando esce? Speriamo entro la fine del 2020

Speriamo entro la fine del 2020 Quanto costa? Dovrebbe costare circa €1,299

Microsoft Surface Laptop 4: data di uscita e prezzo

Non abbiamo nessun riferimento su una possibile data di lancio per Microsoft Surface Laptop 4 ma, considerando i precedenti, ottobre 2020 sembra la più probabile.

Considerando quanto fatto da Microsoft con Surface Laptop 3, dovremmo aspettarci un evento di presentazione in ottobre seguito da un lancio entro la fine dello stesso mese.

Per quanto riguarda il prezzo, come prima, non abbiamo alcun dettaglio. Tuttavia ci piacerebbe che Microsoft Surface Laptop 4 costasse una cifra simile a Surface Laptop 3.

Questo vorrebbe dire che una configurazione di base da 15 pollici dovrebbe costare circa €1,200. Di certo Microsoft proporrà diverse configurazioni per Surface Laptop 4, con dei modelli di punta che potrebbero superare i 2000 euro.

Microsoft Surface Laptop 4: notizie e indiscrezioni

Al momento ci sono ancora pochi rumor che riguardano Surface Laptop 4. Un benchmark comparso all’inizio del 2020 suggeriva che Surface Laptop 4 sia equipaggiato con un processore AMD Ryzen 4000, o in alternativa con una delle nuove CPU Intel Tiger Lake-U. Si tratta di un’indicazione piuttosto scontata se si considera che si tratta di un prodotto che uscirà nel medio lungo termine e che queste due CPU verranno equipaggiate da gran parte dei prodotti premium che usciranno nei prossimi anni.

Un altro benchmark uscito in seguito mostra un Surface Laptop 4 con Windows 10 May 2020 Update equipaggiato con una CPU AMD Ryzen 5 4500U.

Si tratta di un processore basato sulla tecnologia Zen 2 di AMD, dotato di 6 core e una frequenza pari a 2.3GHz con boost clock da 4GHz.

Anche se si tratta di indiscrezioni, riteniamo molto probabile che Microsoft scelga di equipaggiare Surface Laptop 4 con diverse CPU, lasciando decidere all'utente se optare per una soluzione Intel o AMD come fatto con Surface Laptop 3.

Cosa ci aspettiamo di vedere su Microsoft Surface Laptop 4

Surface Laptop 3 è un prodotto che abbiamo apprezzato molto, ma ci sono diversi modi in cui Microsoft potrebbe migliorare il suo portatile di punta nella prossima edizione.

Questa è la lista di migliorie che ci auguriamo di vedere su Microsoft Surface Laptop 4.

1. Durata della batteria aumentata

La durata della batteria, per molti, è uno degli aspetti più importanti nella scelta di un nuovo portatile. Ci piacerebbe che Microsoft presentasse un Surface Laptop 4 equipaggiato con una batteria di alta qualità che possa garantire un’autonomia elevata.

La buona notizia è che Microsoft ha puntato molto sull’autonomia del suo Surface Laptop 3, che è riuscito a raggiungere le 10 ore nel nostro test di durata della batteria.

Con la possibilità che Surface Laptop 4 tragga vantaggio dalle nuove CPU Intel e AMD con consumo energetico ridotto, ci auguriamo che Surface Laptop 4 abbia un’autonomia superiore rispetto al suo predecessore per garantire un utilizzo prolungato senza dover collegare l'alimentatore.

2. Novità nel design

Non fraintendete, il design di Surface Laptop 3 ci piace molto. Microsoft ha dimostrato di poter produrre portatili di fascia alta esteticamente ineccepibili, ma ci auguriamo che con l’arrivo di Surface Laptop 4 scelga di migliorare ulteriormente il look della sua linea di portatili premium.

L’azienda ha sperimentato molto con i precedenti modelli, utilizzando materiali poco comuni come ad esempio la stoffa, e sarebbe fantastico vedere altri passi in questa direzione per un design più radicale.

(Image credit: Future)

3. Più porte

Ci auguriamo che Surface Laptop 4 possa contare su un maggior numero di porte. Con una sola USB 3.0 e una USB-C (oltre ad un jack per cuffie(microfono), Surface Laptop 3 si è rivelato estremamente limitato in termini di connettività.

Ci piacerebbe che Microsoft aumentasse il numero di ingressi includendo anche un lettore di schede SD. Questo renderebbe Surface Laptop 4 più interessante per i professionisti e i creativi.

4. Più potenza

Vorremmo anche che Surface Laptop 4 presentasse un hardware di fascia alta per competere ad armi pari con MacBook Pro. Il suo predecessore, per il prezzo a cui viene venduto, presenta un hardware troppo limitato.

Inoltre Surface Laptop 3 è disponibile solo con grafica integrata. Ci piacerebbe vedere un Surface Laptop 4 con GPU dedicata. Non solo questo consentirebbe di giocare a qualche gioco poco impegnativo tra un task e l'altro, ma sarebbe una manna dal cielo per grafici e creativi in operazioni di foto e video editing.