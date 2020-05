iPad Pro, Apple potrebbe modificare la Magic Keyboard

La Magic Keyboard è uno dei principali punti di forza di iPad Pro 2020, dal momento che rende l'esperienza d’uso simile a quella di un notebook.

A differenza di Smart Keyboard Folio (la custodia con tastiera integrata che potete vedere nella foto), Magic Keyboard presenta anche un trackpad come un notebook tradizionale, oltre a un supporto per iPad Pro in modo da poterlo posizionare in varie angolazioni. In altre parole, Magic Keyboard è stata progettata per trasformare il modo in cui usate il vostro iPad.

Tuttavia, secondo un brevetto trapelato da PatentlyApple, Apple potrebbe modificare la Magic Keyboard in futuro, dal momento che l’azienda starebbe valutando la possibilità di creare una periferica senza trackpad, optando per strisce sensibili al tocco posizionate su entrambi i lati della tastiera.

Varie modifiche

Oltre ad abbandonare il trackpad per implementare delle strisce sensibili al tocco che potrebbero essere più difficili da usare (anche se il modo più semplice per navigare su un tablet è usare semplicemente il touchscreen), questo brevetto mostra una Magic Keyboard con un microfono e persino dei rilevatori per le vibrazioni.

Questi sensori sarebbero in grado di identificare le vibrazioni della superficie su cui è stato posizionato l'iPad, quindi in teoria potreste essere in grado di usare una scrivania per navigare sull'iPad invece di usare lo schermo del tablet. Inoltre, questi sensori rileverebbero la forza che si utilizza per premere determinati pulsanti della tastiera, il che potrebbe modificare l'input (ad esempio, una forte pressione della barra spaziatrice potrebbe fungere da interruzione di paragrafo).

I sensori di vibrazione e il microfono sarebbero utili per coloro che desiderano usare la Magic Pro per iPad per motivi di produttività, anche se diverse persone potrebbero non apprezzare l’assenza del trackpad.

Vale la pena sottolineare che un brevetto non garantisce l’arrivo di un nuovo prodotto, ma questa indiscrezione suggerisce che Apple potrebbe considerare di apportare diverse modifiche alla tastiera.

Se questo prodotto esistesse davvero, è probabile che sarà svelato insieme a iPad Pro 2021.