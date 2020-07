WhatsApp Web, arriva la Dark Mode

La Dark Mode arriva anche su WhatsApp Web per permettervi di chattare sul desktop senza il bagliore provocato dall'interfaccia bianca.

Per provarla, visitate https://web.whatsapp.com tramite il browser desktop, aprite WhatsApp sullo smartphone, toccate il pulsante del menu in alto a destra e selezionate WhatsApp Web. Usate il vostro smartphone per scansionare il codice QR sul monitor per effettuare l’accesso. Infine, fate clic su "Impostazioni", selezionate "Tema" e scegliete "Scuro".

WhatsApp ha annunciato all'inizio di questo mese l’introduzione del tema scuro per desktop insieme a diverse nuove funzioni, tra cui adesivi animati e un aggiornamento per gli utenti di KaiOS basato su Linux, che saranno presto in grado di usare la funzione “Stato” dell'app per condividere messaggi che scadono dopo un determinato periodo.

Quali sono le novità per il futuro?

Non abbiamo indicazioni su quando verranno implementate le altre novità, ma speriamo di non dover aspettare troppo a lungo prima di poter usare gli adesivi animati per arricchire i nostri messaggi.

Sembra che questa funzione sia stata rilasciata in più fasi. Finora, alcuni utenti sono stati in grado di vedere gli adesivi animati e inoltrare quelli che ricevono, ma non sono in grado di scaricare e utilizzare i pacchetti di adesivi (come è possibile fare con gli adesivi statici).

Al momento ci sono pochi adesivi ma in un futuro prossimo saranno disponibili dei pacchetti di sitcker completi per aumentare il coinvolgimento nelle chat di gruppo.

Fonte: Android Police