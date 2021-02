LG OLED TV: la serie 2021 sarà disponibile nelle prossime settimane

La nuova gamma di TV LG 2021 che comprende modelli OLED, QNED (Mini LED) e NanoCell LCD sta per arrivare nei negozi di tutto il mondo.

A breve saranno disponibili i nuovi LG C1, le versioni aggiornate dei già ottimi LG CX OLED, che arriveranno insieme ai successori degli OLED Gallery Series, ovvero i nuovi LG G1 con pannello “OLED evo”.

Stando a quanto afferma l'azienda però, i primi ad arrivare saranno i nuovi TV A1, dei modelli OLED di fascia bassa pensati per chi dispone di un budget ridotto.

Tra le numerose proposte LG per il 2021 troviamo il anche il nuovo Z1 OLED con risoluzione 8K e LG B1, la nuova iterazione di LG BX OLED.

L'incognita maggiore è rappresentata dai cosiddetti TV QNED, ovvero dei modelli di fascia alta con tecnologia Mini LED che dovrebbero offrire un livello di illuminazione elevato e un'esperienza visiva superiore. Del resto, per ora, possiamo solo basarci su quanto pubblicizzato da LG.

Ci aspettiamo di vedere i primi TV LG di fascia bassa (A1) già dalla prossima settimana, mentre i top di gamma sono attesi per la fine di febbraio e i modelli di fascia media potrebbero arrivare a marzo.

LG non ha bisogno di sforzarsi troppo per convincere fornitori e acquirenti a scegliere la sua gamma OLED 2021. L'azienda coreana produce alcuni tra i migliori TV OLED in circolazione, in particolare se si guarda la qualità dell'immagine, e le novità apportate sui modelli della nuova serie sembrano studiate per colmare le poche mancanze della precedente.

Ad esempio, LG afferma che "Tutti i modelli della gamma di TV LG 2021 supportano le funzioni HDMI 2.1”, come anche le funzioni eARC e ALLM (auto low latency mode), che dovrebbero compensare l'audio, non proprio eccellente, dei modelli 2020. In aggiunta il nuovo processore A9 di quarta generazione, oltre a migliorare la qualità dell'immagine, consentirà di unire “due canali audio in un unico sistema surround 5.1.2” per creare un effetto home cinema.

Tra le novità ci sono anche la nuova piattaforma webOS 6 e una versione aggiornata del telecomando Magic Remote.

Per molti utenti il nuovo OLED entry-level A1 potrebbe rappresentare l'ingresso nel mondo dei TV OLED, ma a costo di alcuni compromessi rispetto alle varianti di fascia medio alta.

Infine LG ha dichiarato che le date di uscita dei nuovi modelli andranno dal primo trimestre del 2021 ai mesi successivi e varieranno in base alle regioni.