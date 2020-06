Lenovo Legion Phone: il nuovo dispositivo sarà presto in vendita, ecco cosa sappiamo

Lenovo ha annunciato sulla piattaforma cinese Weibo che il nuovo Legion Phone verrà annunciato a breve. L’immagine del post è piuttosto vaga e non rivela molto, ma il device presenta il grande logo Legion con un grosso accento rosso al centro della scocca. Vale la pena sottolineare che alcuni teaser ufficiali del dispositivo hanno iniziato a spuntare alcuni mesi fa. In precedenza, in merito alla sua connettività si diceva che sarebbe stato dotato di connessione alla rete 5G. In seguito la società ha accennato che sarebbe stato dotato dell'ultimo processore Qualcomm Snapdragon 865.

(Image credit: Lenovo )

Specifiche attese

Per quanto riguarda il design, non è stato rivelato molto e ancor meno è stato confermato. Si dice che avrà accenti in stile gaming a forma di Y di colore blu con la fotocamera posizionata centralmente sul retro. È interessante notare che il telefono dovrebbe anche avere una fotocamera frontale a scomparsa posizionata un lato, come si evince dall'ultimo video del marketing trapelato.

Ciò risulta essere in linea con le immagini rilasciate dall’azienda, che mostrano un display senza notch dal design all-screen. Si prevede che il Legion Phone sfoggerà, inoltre, un display OLED con una frequenza di aggiornamento di ben 144Hz.

Di recente, il dispositivo è stato certificato dall'autorità cinese 3C, e ciò ha permesso di conoscere il numero di modello, L79031 e la presenza di supporto per un caricabatterie da 45 W. Tuttavia, la società aveva già avvisato della ricarica da 90 W su Weibo , ma si era anche parlato dell’arrivo di più di uno smartphone a marchio Legion.

Riguardo alle voci sul comparto fotografico, saranno presenti una fotocamera principale da 64MP e un obiettivo ultra-wide da 16MP. Inoltre, ci si aspetta che la dotazione preveda un sensore di impronte digitali integrato nel display, un motore lineare aptico sull'asse X, una porta USB di tipo C e doppio altoparlante stereo.

L’hardware interno dello smartphone da gaming dovrebbe disporre di memoria RAM DDR5 e UFS 3.0. Per quanto riguarda il processore, un doppio heatpipe è posto all'interno per il raffreddamento del dispositivo, mentre la carica viene garantita da una batteria da 5.000 mAh. Si dice anche che Legion Phone includerà alcuni accessori gaming all'interno della confezione.

Come prevedibile, è possibile aspettarci che il dispositivo sia in grado di funzionare con l'ultimo Android 10. Con l'avvicinarsi del lancio, contiamo comunque di riuscire a reperire un maggior numero di informazioni.