I migliori televisori sono sempre più sottili e per questa ragione spesso e volentieri hanno altoparlanti piuttosto piccoli. A parte rare (e costose) eccezioni, l’audio del vostro televisore quindi lascia a desiderare. Soprattutto se avete un televisore di alta qualità, vale la pena di investire qualcosa affinché l’audio sia altrettanto bello. Ed ecco perché abbiamo confezionato questo articolo con le migliori soundbar in circolazione.

Se amate l’estetica elegante del vostro televisore 4K , allora una soundbar è una scelta eccellente. Le migliori soundbar in commercio oggi infatti sono belle da vedere e si integrano molto bene nel vostro arredamento, senza “spuntare” come altre soluzioni audio. Sono infatti progettate per essere appaganti alla vista quanto all’udito. Sono una buona soluzione anche per ambienti relativamente piccoli, dove sarebbe difficile installare un impianto 7.1.

La maggior parte delle migliori soundbar incluse in questa lista si può posizionare facilmente appena sotto lo schermo, ma si possono anche agganciare al muro sopra di esso. In questo modo, avrete la flessibilità di decidere l’installazione che vi soddisfa di più, tanto per estetica quanto per effetto sonoro.

La maggior parte ha solo altoparlanti rivolti in avanti, ma riesce comunque a proiettare il suono in modo da dare l’impressione che provenga effettivamente da direzioni diverse.

Il problema delle soundbar? Ce ne sono tantissime in commercio. Se non trovate quella giusta, potreste finire per prendere qualcosa che non vi soddisfa davvero. O che suona appena meglio rispetto agli altoparlanti del televisore.

Continuate quindi a leggere la nostra guida per scoprire quali sono le migliori soundbar del 2019. Che cerchiate compatibilità con Dolby Atmos , un sistema multi-room, un design elegante o qualunque altra cosa, tra le migliori soundbar che abbiamo selezionato c’è sicuramente quella giusta per voi.

Non lo ripeteremo mai abbastanza: quando si tratta di soundbar, c’è una scelta vastissima. E anche se si chiamano soundbar, letteralmente barre sonore, ce ne sono di ogni forma e dimensione. Variano molto anche i prezzi: da meno di 100 euro fino a oltre €1.500.

Se scegliete uno dei modelli più economici avrete le connessioni essenziali e poco più. I modelli più costosi e sofisticati, invece, hanno ingressi HDMI di ultima generazione, compresi dei connettori passthrough compatibili con 4K e HDR, streaming wireless (in genere tramite Bluetooth e AirPlay), più potenza, un suono più pulito e compatibilità con l’audio dei dischi Blu-Ray.

Naturalmente un vero sistema surround offre ancora di più ed è la soluzione ideale per il vostro televisore. Ma ci vogliono più spazio e più denaro, quindi una tra le migliori soundbar è probabilmente la scelta più adeg

1. Samsung HW-MS650

Abbiate paura, altoparlanti tradizionali. Molta paura.

Dimensioni: 1060 x 78 x 130mm (W x H x D) | Configurazione: 3.0 | Potenza dichiarata: 9 x 20W | Connessioni: un 4K/HDR HDMI loopthrough, un ingresso audio ottico, porta audio 3.5mm, Bluetooth a 2 vie, Wi-Fi

Suono potente

Gestione dei bassi incredibile

Può accettare molte fonti

Effetto stereo un po’ limitato

Non contenta della propria posizione nel settore TV, Samsung vuole diventare un marchio leader anche in quello audio. I suoi sforzi hanno già portato a risultati notevoli, come con la soundbar HW-K850 , e specialmente le HW-K950 con Dolby Atmos , nonché con una serie di altoparlanti multi-room.

La HW-MS650 riesce a distinguersi da tutti gli altri prodotti del colosso sud coreano. Nessun’altra soundbar di queste dimensioni offre tanta potenza e un suono così pulito, uno spettro così ampio e bassi così definiti. Tanto con i film quanto con la musica questa soundbar è fantastica, e offre prestazioni che ci si aspetterebbe da un impianto audio molto più costoso. Il tutto a un prezzo reale poco superiore ai 300 euro.

2. Sony HT-ST5000

Una soundbar molto costosa, ma ci sono delle ragioni valide

Dimensioni: 1180 x 80 x 145 mm (W x H x D) | Configurazione: 7.1.2 | Potenza dichiarata: N/A | Connessioni: 3 ingressi HDMI, 1 uscita HDMI Out (ARC), in/out analogico, Ethernet, ingresso ottico, Bluetooth, Wi-Fi

Qualità costruttiva meravigliosa

Dolby Atmos

Audio Hi-Res

Spaventosamente cara

Non ha il DTS-X

La Sony HT-ST5000 è la soundbar più costosa della nostra lista, ma in cambio di circa €1.200 avrete un oggetto eccezionale sotto ogni punto di vista, compatibile con Dolby Atmos e con un suono surround tra i migliori che si possano avere.

Qualità costruttiva e design sono eccezionali, e le prestazioni audio impressionano per chiarezza e distribuzione spaziale.

Con un prezzo così alto, comunque, molti preferiranno senz’altro un prodotto meno costoso come la Samsung HW-MS650 che abbiamo messo al primo posto. Ma se volete il meglio che si possa avere da una soundbar, la HT-ST5000 è quella da scegliere.

3. Q Acoustics M4

Se c’è una soundbar migliore di questa tra i 200 e i 300 euro, non ne abbiamo mai sentito parlare

Potenza: 100W | Speaker: 2 | Dimensioni: 1,000 x 90 x 142mm | Peso: 4.9kg | Ingressi: 1 x HDMI, 1 x ottico, 1 x 3.5mm | Uscite: N/A | Subwoofer?: Sì | Funzioni speciali: N/A

Eccellente per la musica

Facile da usare

Ha solo il suono stereo

Niente ingressi HDMI

La Q Acoustics M4 non è il primo modello che viene in mente, e a dirla tutta non è nemmeno facile da trovare (ma al momento su Amazon è disponibile ). Ha un aspetto spartano e non ha ingressi HDMI, ma basta sentire cosa può fare con musica e film per dissipare ogni dubbio. In effetti, la qualità audio è tanto alta che viene il sospetto riguardo l’effettiva utilità, o sensatezza, delle soundbar con più canali (questa è solo stereo).

Questa soundbar ha una qualità audio migliore rispetto a tutti i concorrenti dal prezzo simile, e in effetti offre un assurdo rapporto qualità/prezzo. Soprattutto per chi è interessato alla musica più che ai film.

4. Samsung HW-N950

Combina una soundbar, due satelliti senza fili e Dolby Atmos

Potenza: 500W | Speaker: 9 | Dimensioni: 47.6 x 3.2 x 5.1 inches | Peso: 14.7lbs | Ingressi: 1 x digital optical, 1 x HDMI | Uscite: 1 x HDMI | Subwoofer?: Sì | Funzioni speciali: Dolby Atmos

Dolby Atmos e DTS:X

Satelliti wireless e subwoofer

Calibratura basilare

La Samsung HW-N950 è speciale. È il modello top di gamma di questo marchio, ed è la prima dopo l’acquisizione di Harman Kardon da parte di Samsung - una scelta che sta già pagando.

La HW-N950 è un netto miglioramento rispetto all’apprezzata HW-K950 (che per molto tempo è stata al sesto posto della nostra classifica). La N950, tre le altre cose, aggiunge Dolby Atmos e DTS-X, che mancavano sulla K950.

Grazie anche a queste novità, la Samsung HW-N950 è semplicemente una tra le migliori soundbar in commercio, in grado di generare davvero un suono 7.1.4, immersivo e pieno. L’uso di satelliti posteriori senza fili e di un subwoofer rende la N950 facile da installare, e capace di generare un audio basato sugli oggetti con i filmati compatibili, senza ricorrere a trucchetti da due soldi.

5. Naim Mu-so

Sistema streaming e soundbar tutto in uno

Potenza: 450W | Speaker: 6 | Dimensioni: 122mm x 628 mm x 264 mm | Peso: 11,6kg | Connettori: 3,5mm, 2 USB-A, ottico S/PDIF, | Subwoofer?: Sì | Funzioni speciali: Chromecast integrata, Apple AirPlay, Tidal

Qualità audio incredibile

Tidal e Spotify integrati

HDMI ARC

Prezzo spaventoso

Connettori difficili da raggiungere

Manca Alexa (per ora)

La Naim Mu-so si potrebbe etichettare come il classico prodotto per audiofili esigenti. Già il modello precedente si era affermata con una tra le migliori in assoluto, e con questa nuova versione l’azienda riesce ad alzare ulteriormente l’asticella, grazie a una riprogettazione che, secondo Naim, ha riguardato ben il 95% del prodotto.

Le prestazioni audio sono semplicemente strepitose, in particolare con la musica. La si può controllare con il telecomando incluso, con l’applicazione Naim oppure con il touchscreen, che offre funzioni limitate ma spesso sufficienti. Il collegamento alla TV via HDMI ARC è comodissimo.

Ciliegina sulla torta, il design classico ed elegante funziona sempre, ovunque lo mettiate. Una scelta che sacrifica un po’ l’ergonomia, perché le porte sono difficili da raggiungere; ma d’altra parte, almeno in teoria, non dovrete usarle quasi mai.

Spettacolare, ma d’altra parte con un prezzo abbondantemente sopra i mille euro non ci aspettiamo nulla di meno.

6. Sonos Playbar

Trasforma il sistema multi-room in un sistema surround

Potenza: NA | Speaker: 9 | Dimensioni: 900 x 85 x 140mm | Peso: 5.4kg | Ingressi: 1 x ottico digitale, 2 x Ethernet LAN | Uscite: N/A | Funzioni speciali: Gli altoparlanti Sonos Play:1 si possono collegare senza fili come diffusori posteriori.

Suono fantastico

Integrata nei sistemi Sonos

Modalità audio intelligenti

Si sfrutta solo con alcuni televisori

Solo un ingresso

La Sonos Playbar è una soundbar senza HDMI, che si affida alla connessione ottica per collegarsi al televisore. Usata da sola può migliorare nettamente la resa sonora della stanza, ma ci vorrà uno smartphone o un tablet. Il vantaggio più evidente è il fatto di poterla integrare in un sistema Sonos esistente. Può anche sostituire i tre altoparlanti frontali in un sistema 5.1, se combinata con due altoparlanti posteriori della linea Play:1 .

Sfortunatamente però ha solo una connessione ottica, che andrà bene per moltissimi utenti ma non per chi ha un televisore privo di questa uscita (non molti in effetti). Se non fosse per questa piccola mancanza, starebbe più alto nella nostra lista delle migliori soundbar.

7. Sonos Beam

La soundbar smart che stavamo aspettando

Potenza: N/A | Speaker: 3 channels | Dimensioni: 2.70 x 25.625 x 3.94 in. (68.5 x 651 x 100 mm) | Peso: 6.2 lbs (2.8 kg) | Ingressi: 1 x Digital Optical-In, 1 x HDMI-in | Subwoofer?: No | Funzioni speciali: Amazon Alexa, Apple AirPlay 2

Bel design compatto

HDMI ARC

Souno superbo

Non ha Dolby Atmos

La Sonos Beam è una soudbar fantastica per il prezzo che ha. Possiede tutti i vantaggi dell’ecosistema Sonos ed è un piacere da usare e configurare, soprattutto se il vostro televisore ha HDMI ARC. È molto compatta e per questo la si può abbinare facilmente in uno spazio ristretto, dove per esempio può stare solo un televisore da 32 pollici. Ma è abbastanza grande da non risultare sminuita in un’installazione più grande.

La Sonos Beam non ha bassi strepitosi né il suono avanzato Dolby Atmos , il che per qualcuno potrebbe essere un problema, ma in rapporto al suo prezzo offre davvero molto. Compresa la possibilità di controllarla tramite Amazon Alexa e Google Assistant.

8. Denon HEOS Bar

Una sfidante potente e versatile

Potenza: N/A | Speaker: 3.0 | Dimensioni: 72 x 1100 x 148 mm | Peso: 10.58 lbs; 4.8 kg | Connessioni: ingresso 4K HDMI e uscita HDMI | Funzioni speciali: Heos Multi-Room Audio

Qualità audio eccellente

Gestisce tutti i formati

Ritardi occasionali quando si cambia canzone

Slot USB inacessibile

Con nove altoparlanti organizzati in gruppi di tre per i canali centrale, destro e sinistro, una modalità per il surround virtuale che crea l’illusione di avere più altoparlanti intorno a sé, la HEOS Bar può essere più o meno tutto ciò che desiderate.

Lo spettro sonoro è davvero ben bilanciato, e la HEOS si è dimostrata a proprio agio con la musica, grazie anche a una tonalità calda che le conferisce un carattere unico. Mancano opzioni per personalizzare l’audio ma questa lacuna non è grave quanto pensassimo. Ascoltare musica con questa soundbar è davvero un piacere , in particolare le tracce lossless, con cui la HEOS Bar riesce a far emergere molti dettagli. In un paio di occasioni, però, abbiamo notato che si perde il primo mezzo secondo del brano.

9. Focal Dimension

Una soundbar dal suono impressionante con qualche piccolo difetto

Potenza: 450W | Speaker: 5 | Dimensioni: 1,155 x 115 x 115mm | Peso: 5.5kg | Ingressi: 1 x HDMI, 1 x digital optical, 1 x 3.5mm | Uscite: N/A | Subwoofer?: No | Funzioni speciali: progettata per stanze grandi

Virtual surround

Design eccellente

Bassi impressionanti anche senza subwoofer

Esperienza surround limitata

Telecomando deludente

Focal, marchio noto per i suoi ottimi altoparlanti (e le recenti cuffie Focal Listen) è stata tra le ultime ad aggiungere una soundbar al proprio catalogo. Ma valeva la pena di aspettare per la Focal Dimension. È semplicemente splendida, con la finitura nera e il corpo in alluminio unibody.

La trovate a circa €830, che non sono pochi in assoluto ma considerate le qualità di questo prodotto si può persino considerare a buon mercato.

10. Yamaha MusicCast BAR 400

Un sistema 2.1 di alto livello e con pochi difetti

Potenza: 200 watt | Speaker: 5 (2.1) | Dimensioni: 980x60x110 mm | Peso: 2.7 + 9.4 Kg | Connettori: ingresso HDMI e uscita HDMI ARC (passthrough), ottico, 3,5 mm, Ethernet | Subwoofer?: Sì | Funzioni speciali: DTS-X

Eccellente sia con i film sia con la musica

Sistema multi-room MusicCast

Subwoofer ben integrato

Facile da installare

Manca Dolby Atmos

Solo un’uscita HDMI

La Yamaha BAR 400 offre prestazioni convincenti con il suo sistema 2.1, che sfrutta un subwoofer separato. Ed è quindi ideale tanto per la musica quanto per la visione dei film. Il sistema MusicCast facilita la creazione di un sistema multi-room, mentre la compatibilità con Dolby DTS Virtual:X assicura una buona esperienza durante la visione di un film.

Yamaha può vantare una grande tradizione nella creazione di sistemi audio, e questa soundbar ne è la prova lampante. La mancanza di Dolby Atmos la è un piccolo difetto che non le consente di raggiungere la perfezione, ma si tratta di un’assenza trascurabile. , .

11. Polk Audio Command Bar

Economica ma notevole

Potenza: N/A | Speaker: 1 | Peso: 3.9 Kg | Ingressi: 1 x SPDIDF, 1 x HDMI, 1 x TOSLINK, 1 x micro-USB | Uscite: 1 x HDMI con Audio Return Channel (ARC) | Subwoofer?: Sì | Funzioni speciali: Alexa

Alexa integrato

Spazio per un dongle tipo Fire TV Stick





L’app è scarna

L’audio è mediocre

Se avete circa 300 euro da spendere e non potete andare oltre, potrebbe interessarvi la Polk Audio Command Bar, adatta a un salotto di medie dimensioni.

Come si può intuire dal design, la Command Bar nasce con Alexa, l’assistente vocale di Amazon, il che la rende un oggetto abbastanza intelligente. È anche un prodotto piuttosto economico, con bassi potenti e alcune funzioni interessanti.

Non proprio una soundbar fantastica, ma visto il prezzo non è male.