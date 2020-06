Le migliori serie TV su Now TV

L’arrivo di Now TV per Sky è stato rivoluzionario. Il suo arrivo nel 2012 ha portato la possibilità di accedere a tutta una serie di film e serie TV che prima erano strettamente legati a un obbligo di contratto e a un'antenna parabolica. Ora chiunque può godere dell’offerta Sky, purché disponga di una connessione a banda larga in grado di riprodurre film e serie TV, possibilmente anche in alta definizione.

I pacchetti disponibili inoltre sono economici. Con 14,99€ al mese avrete accesso a tutti i film, le serie TV e gli show in alta definizione. Se invece siete interessati solamente o al cinema, o alle serie TV e agli show, l’abbonamento singolo vi costerà solo 9,99€ al mese.

Sky ora dispone di due decoder per Now TV. Il primo è il Now TV Box e il secondo è la nuova Now TV Smart Stick , che unisce sia i canali di streaming senza contratto che che i canali Freeview.

Le migliori offerte di Now TV : decoder, serie TV, film e sport

In questo articolo troverete le migliori serie offerte da Now TV. A differenza di Netflix o Amazon Prime Video , i contenuti su Sky tendono a sparire più frequentemente a causa di problemi di diritti, ma non temete: manterremo questo elenco aggiornato su base mensile, in modo che possiate restare sempre aggiornati sui contenuti disponibili.

Se in questo momento non c’è nulla che vi interessi, non dimenticate di tornare a controllare regolarmente questa pagina per sapere quando vengono resi disponibili nuovi contenuti su Now TV.

Date un'occhiata alla concorrenza...