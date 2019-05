Le migliori serie TV Netflix (aprile 2019): fantastiche serie TV da guardare tutte d’un fiato

Netflix continua ad essere la nostra piattaforma streaming preferita grazie al suo catalogo di prima qualità. Ha una vasta scelta di esclusive, contenuti originali e grandi classici che lascia a bocca aperta.

La vasta scelta di contenuti può rendere la vita difficile a chi cerca le migliori serie TV disponibili su Netflix, soprattutto perchè viene aggiornato costantemente e presenta un mix eccezionale di serie TV, sia nuove che più datate.

Ecco perchè abbiamo creato per voi questa guida alle migliori serie TV disponibili su Netflix Italia. La guida viene aggiornata ogni settimana per stare al passo con le modifiche del catalogo Netflix.

Anche questo mese su Netflix arriveranno delle novità emozionanti: il 5 aprile uscirà la seconda stagione di Le Terrificanti Avventure di Sabrina, e uscirà anche il documentario Il Nostro Pianeta, narrato da David Attenborough.

Sempre il 5 aprile uscirà Unicorn Store, che segna il debutto di Brie Larson come regista. Durante il resto del mese non uscirà molto altro, anche se gli amanti dei thriller sicuramente non vedranno l'ora che esca la seconda stagione di The Protector, programmata per il 26 aprile.

Seguiranno altre novità emozionanti durante il corso dell’anno. Aspettiamo la 3° stagione di GLOW per la fine dell’estate 2019 e i fan di Stranger Things saranno contenti di sapere che Netflix ha confermato l’uscita della tanto attesa 3° stagione per il 4 luglio 2019.

April Netflix Updates Il mese di aprile inizia decisamente bene con l'uscita della seconda stagione di Le Terrificanti Avventure di Sabrila e con la commedia The Unicorn Store, diretta da Brie Larson. Sempre in aprile esce Il Nostro Pianeta, documentario narrato da David Attenborough. Se vi state chiedendo quali siano i documentari true crime, naturalistici e di altro genere che non potete perdervi, date un'occhiata alla nostra guida ai migliori documentari su Netflix. Infine, anche Guardiani della Galassia Vol. 2 è ora disponibile su Netflix Italia. Date un’occhiata alla nostra guida ai migliori film disponibili su Netflix per altri suggerimenti su film imperdibili. Image credit: Netflix

Nel mese di marzo verrà resa disponibile la 5° stagione di Arrested Development insieme alla 3° stagione di Queer Eye.

E non è tutto. Verso la fine del mese (il 29 marzo) uscirà anche la 3° stagione di Santa Clarita Diet.

La piattaforma streaming ha ormai raggiunto 139 milioni di iscritti , più della popolazione di Tokyo, Delhi, Shanghai, Sao Paolo e Mumbai messe insieme.

Ora che Apple ha la sua piattaforma streaming (Apple TV Plus) cambierà qualcosa per Netflix? Noi pensiamo di no, ma lo scopriremo più avanti. Date un'occhiata all'articolo Apple TV Plus vs Netflix per altre informazioni sulla piattaforma streaming.

Cosa arriverà prossimamente su Netflix?

Una delle cose migliori di Netflix è che tiene conto dei gusti di tutti. Dalla crudezza dei true crime e dei thriller, passando per il genere fantasy e le avventure nello spazio, fino alla miriade di cartoni per i bambini. Non possiamo garantirvelo, ma siamo piuttosto sicuri che ci sia davvero qualcosa per tutti.

Non dimentichiamo che molti dei migliori contenuti disponibili su Netflix sono contenuti originali, creati dal team Netflix e dalle case di produzione con cui collaborano. Sembra insomma che Netflix si stia proprio muovendo nella direzione giusta.

Queste sono alcune delle migliori serie TV che troverete su Netflix all’inizio del 2019:

The Unicorn Store - 5 aprile 2019

Stranger Things, 3° stagione - 4 luglio 2019

Per saperne di più, leggete la nostra guida ai migliori film e serie TV in arrivo su Netflix

A still from Star Trek: Discovery

Credit: Netflix

FAQ Netflix Italia: rispondiamo ad alcune domande

Quanto costa Netflix in Italia? Ci sono diversi tipi di abbonamento tra cui si può scegliere, dipende dal numero di dispositivi su cui volete guardare i contenuti contemporaneamente e dalla risoluzione, che può essere standard (SD), alta definizione (HD) o ultra alta definizione (UHD). I prezzi attuali sono i seguenti:

Piano di base – 7,99€ al mese – con l’abbonamento meno costoso potete usufruire della visione su un dispositivo alla volta in definizione standard e scaricare contenuti su un dispositivo mobile.

Piano standard – 10,99€ al mese – con questo abbonamento potete usufruire della visione su due dispositivi contemporaneamente in definizione HD e scaricare contenuti su due dispositivi mobili.

Piano Premium – 13,99€ al mese – con l’abbonamento più costoso potete usufruire della visione su quattro dispositivi contemporaneamente in definizione HD e UHD e scaricare contenuti su quattro dispositivi mobili.

Netflix specifica che la visione in HD e UHD è soggetta alle caratteristiche del dispositivo e alla qualità della connessione internet, e che non tutti i contenuti sono disponibili in HD o UHD.

Come posso avere un account Netflix gratuito? Netflix offre ai nuovi clienti un mese gratuito di prova. È sufficiente scegliere il tipo di abbonamento e il metodo di pagamento, e il primo mese di utilizzo non verrà addebitato.

Alla fine del periodo di prova, se desiderate continuare ad usufruire del servizio Netflix, vi verrà addebitata la quota prevista indipendentemente dalla quantità e dalle modalità di utilizzo del servizio.

Netflix vi invierà una notifica verso la fine del periodo di prova e, nel caso vogliate disdire l’abbonamento, sarete liberi di farlo in qualsiasi momento e non vi verrà addebitato niente.

Posso guardare in diretta i canali TV su Netflix? No, si possono guardare solo i film e le serie TV del’’ampio catalogo Netflix. Se desiderate guardare canali TV in diretta potete provare Now TV , la Internet-TV di Sky.

Amazon Prime è meglio di Netflix? La risposta dipende da che film e serie TV volete guardare. Date un’occhiata alla nostra lista delle migliori serie TV disponibili su Amazon Prime Video per farvi un’idea di cosa potete trovare su questa piattaforma. Potete anche leggere la nostra recensione su Amazon Prime per ulteriori informazioni su cosa offre questo servizio.

Si può usufruire di Netflix gratuitamente con un abbonamento Sky Q? Non ancora. Sky ha annunciato tempo l’integrazione di di Netflix in SkyQ, e l’ha già attivata in alcuni paesi europei. In Italia tuttavia questo servizio non è ancora disponibile.