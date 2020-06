PS5, Horizon Forbidden West non sarà disponibile dal day one

Se vi siete esaltati alla vista dei trailer presentati durante l’evento PS5 The Future of Gaming e speravate di poter giocare ai nuovi titoli dal day one, ci sono delle brutte notizie: molti dei 23 giochi PS5 presentati finora non saranno disponibili prima del 2021.

Uno dei giochi appartenenti a questa lista è Horizon Forbidden West, l’attesissimo sequel di Horizon: Zero Dawn sviluppato da Guerrilla Games. Il responsabile Mathjis de Jonge ha confermato tramite un video che il team lancerà il gioco in un momento non ben definito del 2021, spegnendo le speranze di chi sperava di vederlo all’uscita della console prevista per la fine del 2020.

Nel video pubblicato oggi su YouTube, de Jonge mostra agli spettatori le nuove impostazioni di gioco (la Pacific Coast degli Stati Uniti) evidenziando alcune delle novità rese possibili dal potente hardware di PS5.

Anche se è deludente sapere che uno dei giochi PS5 più attesi non sarà disponibile dal day one, il video da una chiara idea di cosa possiamo aspettarci dal titolo una volta che verrà completato: ambientazioni nuove con un dettaglio incredibile e spostamenti istantanei senza schermate di caricamento. Nel filmato vengono mostrate anche alcune delle nuove creature presenti in Forbidden West, oltre ad un rapido sguardo sulle tribù che abiteranno la San Francisco del futuro.

Quali giochi saranno disponibili dal day one?

In questo momento non c’è molta chiarezza a riguardo. Dei 23 giochi mostrati da Sony durante l’evento di presentazione PS5, solo alcuni sono stati confermati per il 2020.

Tra questi ci sono Marvel's Spider-Man: Miles Morales, che come specificato da Sony fa parte di una serie di giochi a sé stanti che comprende anche Uncharted: Lost Legacy e Astro's Playroom, entrambi titoli che saranno precaricati su PS5 al momento dell’acquisto.

Sappiamo inoltre che ci sarà un numero limitato di titoli cross-gen disponibili subito o poco dopo il lancio come Destiny 2, Madden 21 e Fortnite. (anche la versione remastered di GTA5 è stata mostrata durante l’evento PS5 ma non sarà disponibile fino al 2021.)

Per ora, non abbiamo certezze su quali titoli potremo giocare da subito, ma continueremo a monitorare la situazione man mano che ci avviciniamo alla data di lancio della console next-gen di Sony.