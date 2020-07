Apple sta lavorando al successore di iTunes per Windows 10 e Xbox

Sembra che Apple stia lavorando su una nuova applicazione multimediale per Windows 10 che potrebbe finalmente sostituire iTunes, come ha fatto nei suoi computer Mac.

Per chiunque utilizzasse un dispositivo mobile Apple come un iPhone , iPad o iPod , e avesse un PC Windows , iTunes resta un'installazione necessaria, ma spesso sgradita. Molte persone che hanno dovuto usare iTunes su Windows lo hanno fatto perché era l’unica alternativa, ma l'esperienza degli utenti generalmente viene descritta con termini negativi.

Mentre Apple ha suddiviso iTunes in diverse singole applicazioni sul Mac, per i dispositivi Windows 10 è ancora presente un'unica applicazione. Tuttavia, è apparso online un nuovo documento, in cui si ricerca la figura professionale di un ingegnere informatico senior "per lavorare alla prossima generazione di applicazioni multimediali per Windows".

Ciò suggerisce che Apple stia ora cercando di sostituire iTunes con una nuova e, si spera, migliorata applicazione per la riproduzione di contenuti multimediali per Windows 10.

Anche su Xbox?

È interessante notare che, come sottolineato da Windows Latest , la descrizione del lavoro afferma che, per la figura professionale in questione, “l'esperienza con UWP è un grande vantaggio". Ciò suggerisce che l'app multimediale sarà basata sull'UWP (Universal Windows Platform) di Microsoft, e potrà quindi essere scaricata da Microsoft Store, l'app store integrato in Windows 10.

Dovrebbe quindi essere disponibile anche sui PC che eseguono la modalità S di Windows 10. Consideriamo anche il fatto che le app UWP possono anche essere eseguite su Xbox One e supponiamo anche la prossima Xbox Series X , risulta quindi molto probabile che l'applicazione multimediale di Apple sia disponibile anche per le console di Microsoft.

Si spera che questa applicazione multimediale, quando sarà disponibile in un prossimo futuro, migliori anche alcuni dei problemi presenti su iTunes per Windows.