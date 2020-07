Un software antivirus è davvero necessario nel 2020?

Secondo la concezione comune, è buona norma che su ogni PC e smartphone ci sia un antivirus installato, e ci sarà sempre qualcuno pronto a mettervi in guardia contro i rischi a cui ci si espone nel caso non lo si abbia.

Eppure, dati gli avanzamenti tecnologici nell'ambito dei sistemi operativi e della sicurezza, siete convinti che nel 2020 le cose stiano davvero ancora così? C'è davvero bisogno di un antivirus?

Argomenti a sfavore

Per farla breve noi vi diciamo che sì, la cosa migliore è che sul vostro PC sia installato un antivirus. Per molti potrebbe essere ovvio, ma ci sono comunque degli argomenti a sfavore di questa tesi, anche se personalmente non li riteniamo particolarmente validi.

Uno dei motivi principali per cui potreste pensare di non aver bisogno di un antivirus è che, se state particolarmente attenti alle vostre attività online, siete consapevoli delle vostre azioni e vi limitate a visitare siti web legittimi, la possibilità di imbattersi in qualche malware è veramente minima.

Insomma, perché pagare per un antivirus o installarne uno di gratuito che con ogni probabilità non farebbe altro che rallentare sensibilmente il sistema e seccarvi con l'apparizione di pop up pubblicitari?

Un'altra possibilità preoccupante emersa negli ultimi tempi riguarda l'eventualità che i software di antivirus in circolazione siano veicolo di vulnerabilità, che potrebbero essere sfruttate dagli hacker. In altre parole, il vostro antivirus potrebbe essere esso stesso ciò che compromette il funzionamento del PC.

Si tratta di una preoccupazione legittima. Tanto per fare un esempio, a marzo 2020 Avast ha dovuto disabilitare gran parte dei suoi software di antivirus a causa di una vulnerabilità segnalata da un ricercatore di sicurezza.

Come potete vedere, non è facile rispondere alla domanda che vi abbiamo posto all'inizio di questo articolo. A ogni modo, comunque, è più consigliabile utilizzarne uno piuttosto che farne a meno. Vediamo insieme perché.

Perchè è consigliabile installare un antivirus?

Il punto che potrebbe suscitare più allarmismi è l'ultimo di cui abbiamo parlato, quindi vale la pena fare alcuni chiarimenti. In realtà, la possibilità che il vostro antivirus venga sfruttato per sferrare degli attacchi è molto remota, e gli hacker generalmente puntano a bersagli diversi.

Nello specifico parliamo di falle nei sistemi operativi e vulnerabilità presenti in software più utilizzati, come ad esempio quelle dei browser, generalmente molto più appetibili agli occhi di hacker e malintenzionati.

Insomma, se un criminale informatico mira a questi mezzi per intrufolarsi nel vostro PC, un antivirus vi difenderebbe nella maniera adeguata. Il rischio a cui vi esponete installando un antivirus è nettamente più basso in proporzione a quello che correte non installandolo. Per minimizzare i rischi il più possibile e stare tranquilli, comunque, è sufficiente scegliere uno tra gli antivirus più completi in circolazione.

Se avete qualche dubbio la soluzione giusta è dare un'occhiata alla nostra classifica dei migliori antivirus in assoluto e affidarvi alle nostre recensioni complete dei singoli antivirus per fare la vostra scelta.

Anche se siete sempre molto attenti ai file che scaricate e ai link che cliccate, questo non è sempre sufficiente per tenervi al sicuro da ogni minaccia. La possibilità di cadere vittima di qualche attacco è sempre presente se siete solito navigare su Internet senza alcuna protezione.

Anche siti noti e sicuri possono diventare involontariamente veicolo di malware senza che ve ne rendiate conto, per esempio attraverso le pubblicità esterne. Il tutto senza considerare il fatto che gli utenti meno esperti potrebbero avere le idee poco chiare su cosa significhi navigare su Internet in modo sicuro. In linea di massima, meglio non correre il rischio.

È necessario installare un antivirus?

In breve: sì. installare un antivirus è necessario.

Non ci sono buone ragioni per scegliere di non installare un antivirus al giorno d'oggi. Installarne uno comporta rischi bassissimi, a patto di scegliere una delle opzioni migliori in circolazione.