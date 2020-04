iPhone SE, forse in arrivo anche la versione Plus

Da quando Apple ha annunciato il nuovissimo iPhone SE , sono circolate varie voci sulla possibile esistenza di una versione Plus. iPhone SE è il successore di iPhone 8, che è stato ritirato dal mercato insieme ad iPhone 8 Plus a seguito della recente presentazione del nuovo iPhone SE. Sarebbe dunque lecito aspettarsi l'arrivo di un sostituto anche per iPhone 8 Plus, il modello più grande.

Il nuovo iPhone SE è stato presentato a livello globale la scorsa settimana, ed è attualmente l'iPhone più economico sul mercato. Il suo prezzo di partenza è di € 499 e arriva fino a € 669 per la variante da 256 GB.

Jon Prosser, YouTuber esperto di analisi tecnica, ha parlato dell'esistenza della variante Plus di iPhone SE. Anche se il suo tweet non ci fornisce alcun dettaglio sulla data di lancio, ci fa sapere che "dovrebbero essere presto in arrivo alcune notizie sull’iPhone SE Plus", e questo è sufficiente per far scatenare i classici rumor.

Should have some iPhone SE Plus news for you soon. 👀April 18, 2020

Altre voci di corridoio suggeriscono anche che iPhone SE Plus sia già in lavorazione e potrebbe essere svelato insieme alla serie iPhone 12 entro la fine dell'anno. Se si dà credito a queste voci, probabilmente l’iPhone SE Plus potrebbe avere un design uguale all’iPhone SE, ovviamente con un display leggermente più grande.

In termini di specifiche, l'iPhone SE Plus potrebbe montare lo stesso chipset A13 Bionic che è presente all'interno del nuovo iPhone SE. Potrebbe anche esserci, naturalmente, un display più grande da 5,5 pollici rispetto al display da 4,7 pollici presente sulla variante più piccola.

Ammesso e concesso che iPhone SE Plus arriverà davvero, si potrebbe prevedere la presenza di una configurazione a doppia fotocamera, a differenza della fotocamera singola presente su iPhone SE. Tuttavia, poiché disponiamo di dettagli molto limitati, dovremo attendere ulteriori informazioni per essere in grado di confermare che Apple stia davvero programmando il lancio di iPhone SE Plus.