iPhone SE 2020 vs iPhone 11: il confronto

È passato molto tempo, ma Apple ha finalmente lanciato un successore di iPhone SE, soprannominandolo di nuovo “iPhone SE”.

Esso si posiziona tra gli attuali modelli di smartphone Apple, offrendo un'alternativa relativamente economica, oltre che compatta, nella gamma iPhone 11.

In precedenza l'opzione iPhone più economica, veniva offerta da iPhone 11 stesso, quindi non un modello realmente economico. Perciò su che basi confrontarlo con il nuovo iPhone SE 2020? Scopriamolo subito.

iPhone SE 2020 vs iPhone 11: prezzo e disponibilità

iPhone SE 2020 è prenotabile da subito sul sito di Apple, con un prezzo minimo di €499 per il modello da 64GB. Se volete la versione da 128 GB ci vorranno €549, mentre per avere 256 GB di storage sarà necessario spendere €669.

Il nuovo iPhone SE 2020 sarà effettivamente disponibile dal 24 aprile 2020, e da quel momento dovrebbe essere possibile trovarlo anche presso altri rivenditori.

iPhone 11, in confronto, costa €839, 889 oppure 1.009, rispettivamente per le versioni da 64, 128 e 256GB.

È piuttosto ovvio, quindi, che nel catalogo Apple iPhone SE 2020 è il modello più economico.

Design

Il nuovo iPhone SE assomiglia molto a iPhone 8, completo di un’ampia cornice sotto lo schermo, che ospita un pulsante “home” con Touch ID. È inoltre presente una grande cornice sopra lo schermo. La scocca in vetro è piuttosto semplice, con solo un piccolo bozzetto per la fotocamera posta nell'angolo in alto a sinistra.

Il telefono ha un grado di protezione IP67, possiede pertanto una resistenza all’acqua sino a 1 metro di profondità per un massimo di 30 minuti ed è disponibile in tre tonalità di colore: nero, bianco e rosso.

L'iPhone 11 invece dispone di un schermo che va a riempire completamente la superficie, sebbene con una grande tacca (notch) nella parte superiore. Sul retro, nell'angolo in alto a sinistra, è presente il grande blocco quadrato delle fotocamere.

(Image credit: Apple)

Il telefono ha la struttura in metallo, la scocca in vetro ed è certificato IP68 per la resistenza all'acqua e alla polvere, il che significa che può rimanere immerso sino a 2 metri di profondità per un massimo di 30 minuti. È anche disponibile in una gamma di colori vivaci, tra cui verde, giallo, viola, rosso, bianco e infine, per chi volesse rimanere su un colore sempre in auge, il nero.

Per quanto riguarda le dimensioni, iPhone SE 2020 misura 138,4 x 67,3 x 7,3 mm con un peso di 148 g, mentre iPhone 11 misura 150,9 x 75,7 x 8,3 mm e il suo peso è di 194 g.

Pertanto il nuovo iPhone SE è più piccolo e leggero rispetto all’iPhone 11, ma con uno stile decisamente più obsoleto e un look più “pesante” per via delle cornici. Entrambi deficitano di una porta per cuffie da 3,5 mm.

Schermo

iPhone SE 2020 è dotato di uno schermo LCD IPS da 750 x 1334 da 4,7 pollici, con 326 pixel per pollice, mentre su iPhone 11 è presente un display LCD IPS da 828 x 1792 da 6,1 pollici, da 326 pixel per pollice.

iPhone SE

Di conseguenza, iPhone 11 ha una maggiore risoluzione ma la stessa densità di pixel. Ambedue i telefoni arrivano fino a 625 nits di luminosità e supportano True Tone, che consente loro di regolare automaticamente il bilanciamento della luce in base al proprio ambiente.

Nessuno dei due telefoni arriva ad eguagliare il display OLED di iPhone 11 Pro, ma lo schermo di iPhone 11 riesce a raggiungere comunque ottimi livelli e, viste le caratteristiche, ci aspettiamo la stessa cosa dal nuovo iPhone SE.

Fotocamera e batteria

iPhone SE 2020 possiede una fotocamera da 12 MP f/1.8 a obiettivo singolo sul retro, supportata dalla stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) per riuscire a mantenere gli scatti stabili e a fuoco. Sulla parte frontale é presente una fotocamera da 7 MP f/2.2.

iPhone 11 invece, ha un sensore principale da 12 MP f/1.8 e uno ultra-wide da 12 MP f/2.4. Il sensore principale è dotato di OIS e ha il supporto per lo zoom ottico 2x. La parte anteriore dispone di una fotocamera "TrueDepth" da 12 MP f/2.2, che permette di attivare Face ID.

Notiamo quindi che su iPhone 11 si ha a disposizione un maggior numero di obiettivi, ma in definitiva i due telefoni hanno molte modalità e caratteristiche in comune, inclusa la modalità ritratto. Per quanto riguarda i video, entrambi i telefoni arrivano a registrare in qualità 4K a 60 fps.

(Image credit: Future)

Per ciò che concerne la batteria di iPhone SE 2020, Apple non si è ancora pronunciata riguardo le sue dimensioni per, ma la Società ha affermato che offre fino a 13 ore di riproduzione video (o 8 ore di video in streaming).

Si sa invece che la batteria di iPhone 11 abbia 3.110 mAh di capacità, e che offre presumibilmente fino a 17 ore di riproduzione video (o 10 ore di video in streaming). Attraverso alcuni test si è evidenziato che iPhone 11 arriva a durare facilmente un giorno o poco più, ma per quanto riguarda iPhone SE potrebbe non essere altrettanto.

Infine entrambi i telefoni supportano la ricarica cablata da 18 W oltre che quella wireless.

Specifiche e caratteristiche

Sia iPhone SE 2020 che iPhone 11 hanno il chipset Bionic A13, proprio come iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max. Entrambi i modelli sono disponibili con 64 GB, 128 GB o 256 GB di spazio di archiviazione. Sappiamo inoltre che iPhone 11 possiede 4 GB di RAM, mentre per il momento non si hanno informazioni a riguardo per il nuovo iPhone SE.

Le specifiche di base e le prestazioni dovrebbero risultare simili, ma iPhone 11 possiede in aggiunta l’opzione per il riconoscimento facciale basato sul sistema Face ID di Apple, mentre iPhone SE 2020 ha in dotazione lo scanner per le impronte digitali Touch ID.

Per quanto riguarda il software, entrambi i telefoni eseguono iOS 13 e verranno probabilmente supportati da aggiornamenti con cadenze similari.

(Image credit: Apple)

Quale scegliere

iPhone SE 2020 è l'iPhone "economico" per eccellenza, riuscendo a costare meno anche della versione basic di iPhone 11.

Nonostante ciò, ha lo stesso chipset, spazio di archiviazione e software, ma il design è decisamente più datato, lo schermo risulta più piccolo, la durata della batteria è presumibilmente peggiore, possiede solo una fotocamera posteriore e anziché del moderno sistema Face ID di Apple, usufruisce del più obsoleto sistema di riconoscimento Touch ID.

Si può quindi sostenere che sono state effettuate diverse modifiche e anche alcune rinunce per mantenere il prezzo contenuto, ma il nuovo iPhone SE ha la caratteristica peculiare di essere più piccolo, una qualità ancora ricercata da un certo numero clienti. L’opzione iPhone SE può risultare una proposta attraente ad iPhone 11 e pertanto una scelta migliore per alcuni acquirenti.