iPhone SE 2, data di uscita, prezzo, notizie

L'iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max sono stati presentati il



10 settembre 2019, ma Apple non è riuscita a lanciare in contemporanea un iPhone SE 2. L'iPhone SE 2 lascia aperta la domanda “ci sarà o non ci sarà?”, dopo che le voci si sono alternate tra l’affermare che “sicuramente si”, e “sicuramente no”, attualmente l’ago della bilancia indica che potrebbe esserci per davvero, ma probabilmente non fino al 2020.

Successivamente all'evento di presentazione dell'iPhone 11, il 2020 sembra il momento più opportuno.

L'iPhone SE 2 sarebbe dunque una "vera" alternativa economica agli iPhone di fascia alta, più di quanto lo fosse l'iPhone XR per intenderci; presenterebbe infatti specifiche ancora più declassate rispetto ai fratelli maggiori, ma con un prezzo molto più basso.

Ma forse bisognerà anche fare i conti con la possibilità che non ci sia, o almeno non nell’immediato.

Nonostante tutto, ci sono alcune indiscrezioni che fanno pensare che sia realmente in arrivo un nuovo modello SE, come riportiamo qui di seguito.

Voci più recenti: un noto analista di Apple ha fatto trapelare un prezzo potenziale per l'iPhone SE 2. Secondo Ming-Chi Kuo (un nome non nuovo per chi segue le news riguardanti il mondo il mondo Apple), l'iPhone SE 2 sarà disponibile al lancio per la cifra di $ 399 negli Stati Uniti, probabilmente quindi sui 500€ nel mercato Italiano.

Ci sono voci ricorrenti riguardanti l'iPhone SE 2 che, se mai verrà introdotto sul mercato, indicano un possibile lancio nel primo trimestre del 2020 o una più vaga data di presentazione all'inizio del 2020.

Per ora andrebbero prese con le pinze perché, e non abbiamo sentito parlare troppo dell’iPhone SE 2 recentemente, sarebbe comunque logico che Apple ne lanciasse uno nella prima metà del 2020.

Apple ha recentemente perso quote di mercato e questo è probabilmente in parte dovuto al prezzo, proibitivo per il grande pubblico, della maggior parte dei suoi telefoni.

Mettendo in vendita un iPhone SE 2, la società offrirebbe agli acquirenti un'opzione più economica e, lanciandola circa sei mesi dopo la messa sul mercato della gamma “senior” degli iPhone 11, dovrebbe arrivare proprio mentre le vendite di quest’ultima stanno iniziando a rallentare.

In termini di prezzi, se veramente ci sarà il lancio di iPhone SE 2, è parecchio probabile che rimarrà l'iPhone più conveniente.

La prima voce sui prezzi di iPhone SE 2 indicava circa $ 450 (che si sarebbe realisticamente tradotta in 550 €, sul suolo italiano).

Tuttavia, una più recente voce di corridoio su iPhone SE 2 suggerisce che sarà più conveniente di così, sui $ 400 (500 € in Italia, simile al prezzo di lancio di SE - Prima versione). La notizia, seppur non confermata ufficialmente, viene anch’essa dall’analista Ming-Chi Kuo, che dà credito alla voce.

Se L'iPhone SE originale è stato lanciato a $ 399 (509 €) per la variante da 16GB. Ci aspetteremmo che l'iPhone SE 2 abbia un costo altrettanto elevato ed un aumento dei prezzi è altresì probabile, ma dovrebbe comunque essere molto più economico rispetto al resto della gamma di Apple, con un possibile taglio di prezzo anche per iPhone 11.

iPhone SE 2 potrebbe vantare un nuovo look

iPhone SE 2 design

In termini di aspetto del nuovo iPhone, ci sono tre teorie potenzialmente realistiche.

Le ultime fonti indicano l'opzione più probabile, ovvero che l'iPhone SE 2 assomiglierà molto all'iPhone 8, con uno schermo da 4,7 pollici. Tuttavia, non ci sono ancora disponibili immagini di questo design.

Un'altra è che il piccolo iPhone SE 2 avrà uno schermo simile all'iPhone X, completo di notch nella parte superiore:

Se l'iPhone SE 2 esiste, ecco come potrebbe apparire

... ma questo è trapelato prima che fossero annunciati i telefoni Apple del 2018, con l'iPhone XR che ha fatto proprio questo stile. Sembra che il pettegolezzo si sia diffuso e contenesse le informazioni sul reale modello, al contrario del SE 2, che esiste solo in teoria.

Da un video di una presunta soffiata sul nuovo iPhone SE 2, si evince che la parte posteriore del telefono abbia le stesse doppie fotocamere dell'iPhone X. Trovate il video qui sotto, ma quanto riportato sopra indica che la sua validità è ora veramente messa in discussione:

BGR ha anche ricevuto alcuni schizzi del telefono in questa configurazione da una "fonte affidabile", così potrebbe anche esserci qualche verità, con il notch in alto, nessun pulsante home e nessuna porta per le cuffie (quest'ultima una voce che è stata ripetuta altrove).

Immagine 1 di 2 Nessun pulsante home o jack per le cuffie su iPhone SE 2? (credito: BGR) (Image credit: BGR) Immagine 2 di 2 The iPhone SE 2 could have an iPhone X notch on its screen (credit: BGR) (Image credit: BGR)

Una nuova protezione per lo schermo è stata anche stata mostrata da Sonny Dickson, il quale diffonde spesso questo tipo di indiscrezioni, che mostra anche una tacca nella parte superiore per un telefono più piccolo.

Una protezione dello schermo apparentemente per iPhone SE 2 (a sinistra) e iPhone X (a destra). (credito: Sonny Dickson)

C'è qualcosa di strano qui però. In questa forma, l'iPhone SE 2 è più un "iPhone X Mini".

Le doppie fotocamere e il nuovo schermo potrebbero significare che costerebbe a quel punto molto di più di quanto previsto, il che rema contro l’idea di economicità che rappresenta la gamma “SE”, quella che le persone desiderano per avere un iPhone più piccolo ed anche più economico.

Questo si somma alle voci che provengono dal centro di sviluppo di iPhone XR.

Non escludiamo completamente però che Apple stia seguendo il suo attuale stile di design per un iPhone SE 2, soprattutto perché ciò gli permetterebbe di adattarsi a uno schermo più grande in un corpo più piccolo, grazie alla mancanza di cornici.

Abbiamo anche l'immagine qui sotto, che mostra un design molto simile all'iPhone SE originale e con la porta delle cuffie intatta. Questo potrebbe essere più vicino a qualsiasi progetto iPhone SE 2 forse pianificato?

This looks a lot like the original iPhone SE. (credito: Weibo) (Image credit: WEibo)

È un design che sembra far eco in un’altra indiscrezione, aggiunge che l'iPhone SE 2 avrà un retro in vetro e supporterà la ricarica wireless. Con voci su ben tre distinti design al momento in circolazione, non è possibile essere sicuri di quale sia il reale stato delle cose, al momento.

L'ultimo rapporto suggerisce che l'iPhone SE 2 potrebbe avere uno schermo LCD da 4,7 pollici. Ma a parte questo apparentemente utilizzerà molti degli stessi componenti della gamma iPhone 11. Quindi, sarà possibile aspettarsi una prestazione di alto livello, in dimensioni più ridotte e ad un prezzo inferiore.

È un'affermazione che abbiamo ascoltato due volte, con l'analista Ming-Chi Kuo di Apple che dice di aspettarsi un chipset A13 (lo stesso della gamma iPhone 11) e 3 GB di RAM, ma un design simile a iPhone 8, che significa probabilmente che avrà uno schermo da 4,7 pollici.

Da notizie un po' contrastanti ma molto più vecchie (e quindi probabilmente meno accurate), abbiamo sentito che l'iPhone SE 2 potrebbe avere un chipset A10 quad-core, 2 GB di RAM, una fotocamera posteriore da 12 MP, una frontale da 5 MP , uno schermo da 4 pollici e che potrebbe arrivare con dimensioni di storage da 32 GB e 128 GB.

Sarebbe un aggiornamento in alcune aree dell'iPhone SE, ma non tutte, mettendolo all'incirca in linea con l'iPhone 7, anche se con uno schermo più piccolo.

La cosa più confusa riguardo al nuovo telefono è questa: quale sarebbe il metodo di login? Si dice che Face ID non sarà disponibile, al fine di risparmiare denaro ... quindi pur credendo alla versione a tutto schermo, come si avrebbe accesso al



telefono?

Con questa idea, il design più tradizionale e invariato con lo scanner di impronte digitali sembra avere più peso ... vediamo perciò come si mette la questione.

Abbiamo creato una lista dei desideri, con funzionalità che vogliamo vedere nel nuovo iPhone SE 2.

Alcune sono in linea con l’idea di Apple di non rimuovere le specifiche chiave, mentre altre vorrebbero spingere l'azienda a innovare il precedente prodotto.

Per prima cosa: l'iPhone SE ha un jack per cuffie e ci piacerebbe molto se Apple lo mantenesse anche per l'iPhone SE 2.

Se Apple non farà troppe modifiche sul design del prossimo modello, ci saranno pochi motivi rimuoverlo. Tuttavia, le voci indicano un nuovo aspetto, quindi le dita sono incrociate sul fatto che il jack per cuffie da 3,5 mm non venga lasciato sul tavolo operatorio...

Come valore aggiunto, l'iPhone SE è in cima alle classifiche se si cerca un telefono che duri per tutta la giornata. Nel nostro test approfondito della batteria, la versione SE ha fatto piazza pulita di modelli di iPhone contemporanei, come l'iPhone 7 e l'iPhone 6.

La sua capacità nel risparmiare la batteria è quindi realistica. Lo schermo più piccolo e il suo design squadrato non costringe Apple a ridimensionare la batteria come potrebbe essere se utilizzasse uno chassis più sottile ed elegante come quello dei suoi principali iPhone.

Non ci sono lamentele sulle prestazioni della batteria della versione SE, ma crediamo che si possa ancora migliorare. Perchè no?.

Vorremmo vedere Apple superare alcuni limiti con il suo prossimo telefono, diventando ancora migliore sotto questo punto di vista.

Un’altra delle cose più impressionanti del modello SE era che possedeva molte caratteristiche presenti nell'iPhone 6S.

Uno smartphone incisivo, delle dimensioni di un palmo in grado di gestire tutto ciò che i suoi fratelli iPhone più costosi potevano fare, ma per un prezzo più digeribile.

Considerato che si parla del 2016, speriamo che nel 2020 Apple fornisca all'iPhone SE 2 l'ultimo chipset e un aumento della RAM.

Non si può sostenere che riciclare il design di iPhone 5 per l'uso con iPhone SE non sia stata una buona idea. Dopotutto, era un design vincente, che ha visto il proprio debutto per la prima volta su iPhone 4 e che ha posto Apple molto più avanti della concorrenza in termini di qualità costruttiva.

Tuttavia, arriva un momento in cui anche le migliori idee di design devono essere considerate superate. Guardando all'uscita dell'iPhone SE 2, crediamo che quel momento sia ora. Ci piacerebbe vedere qualcosa di drasticamente diverso, il tutto rispettando le dimensioni ergonomiche, per uno schermo intorno ai quattro pollici a cui, immaginiamo, gli utenti della versione SE aspirano.

Ovviamente, se il design cambiasse ora, probabilmente prenderebbe la forma di un iPhone XR ridotto, il che non è necessariamente una cosa negativa.

Esatto, vogliamo che Apple dia una possibilità all'iPhone SE 2. C'è ancora un importante numero di fan Apple che desiderano un iPhone che stia comodamente nel palmo e possa essere utilizzato con una mano senza farlo cadere e non gonfi le tasche durante il trasporto.

Il formato di iPhone SE è amato dai suoi fan, e mentre iPhone SE 2 non sarà probabilmente un best-seller per Apple, dimostrerà che l'azienda di Cupertino stia davvero ascoltando alcuni dei suoi fan più fedeli.