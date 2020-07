iPhone Fold avrà una caratteristica in comune con Samsung Galaxy Z Flip

Non sappiamo ancora come si chiamerà il tanto chiacchierato iPhone pieghevole. Forse iPhone Flip, iPhone Fold o qualcosa di completamente nuovo. Stiamo però iniziando a farci un'idea di quale potrebbe essere il design.

Gli ultimi brevetti scoperti da Patently Apple, mostrano il design di un possibile iPhone pieghevole. Questo brevetto non garantisce in alcun modo che si tratti di qualcosa a cui Apple sta effettivamente lavorando, ma ci da un'idea di quali siano le priorità dell'azienda nel progettare il primo iPhone pieghevole.

Il brevetto mostra un grande smartphone pieghevole, simile al Samsung Galaxy Fold, che si può piegare in due per occupare meno spazio quando non viene utilizzato. Condivide un piccolo dettaglio con il Samsung Galaxy Z Flip, ossia il piccolo display esterno che mostra un'anteprima delle notifiche.

Il Samsung Galaxy Z Flip infatti ha un piccolo display posizionato esternamente nella parte frontale dello smartphone, che vi permette di controllare se vi sono arrivati messaggi o chiamate senza dover necessariamente aprire il telefono. Anche il Motorola Razr presenta uno schermo simile, anche se più grande, che lo rende somigliante a un vero e proprio display.

A differenza dei pieghevoli Samsung e Motorola, che presentano uno schermo separato per mostrare le notifiche, sembra che l'iPhone pieghevole abbia dei margini che non combaciano una volta chiuso, in modo che una parte del display sporga leggermente per mostrare le notifiche.

Grazie alla mancata necessità di aggiungere un display supplementare, i costi di produzione di questo iPhone pieghevole potrebbero essere più contenuti e l'autonomia dovrebbe essere migliore rispetto alle alternative attualmente in commercio.

(Image credit: Patently Apple)

Flip o Fold?

Vi ricordiamo che si tratta solo di un brevetto e non sappiamo ancora per certo come sarà il design di questo iPhone pieghevole.

Non sappiamo se Apple preferirà produrre un iPhone pieghevole più "ingombrante", come suggerisce questo brevetto, o un iPhone a conchiglia, più compatto.