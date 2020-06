iPhone 12: i nuovi prototipi ne svelano il possibile design

Abbiamo già visto diversi rendering, disegni e modelli che sembravano mostrarci come saranno i nuovi iPhone 12 , e adesso una nuova fonte ha lasciato trapelare le foto di alcuni prototipi dei dispositivi.

Sonny Dickson (un noto leaker) ha pubblicato delle foto che mostrano come potrebbero essere i nuovi smartphone di Apple: nella foto vediamo il mockup diiPhone 12 da 5,4 pollici, iPhone 12 Pro Max da 6,7 pollici e un modello intermedio da 6,1 pollici che potrebbe essere iPhone 12 Pro o iPhone 12 Max.

Il design rispecchia quello preannunciato dai leak precedenti, inclusi i bordi piatti , inoltre posizione e forma della fotocamera sono molto simili a iPhone 11 Pro . I prototipi in questione mostrano bordi in metallo e una scocca di vetro.

Here are the first iPhone 12 dummies: 3 sizes (5.4, 6.1, 6.7). Flat edges, 3 cameras on the bump like recent molds. Notch, cameras should not be taken 100%, but chassis promising. pic.twitter.com/fcw3bLhVEFJune 21, 2020