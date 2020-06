iPhone 12, la confezione includerà un caricabatterie USB-C da 20 W

Apple sembra aver finalmente accolto le richieste degli utenti: iPhone 12 infatti potrebbe includere un caricabatterie da 20 W. iPhone 11 Pro viene dotato di un caricabatterie da 18 W, mentre quello in dotazione con iPhone 11 è da soli 5 W.

Nuove indiscrezioni provenienti da MrWhite su Twitter mostrano una versione trasparente del presunto nuovo caricatore. Questo potrebbe essere un prototipo dotato di un ingresso USB-C proprio come quello di iPhone 11 Pro. Un'altra immagine proveniente dalla stessa fonte mostra un normale caricatore USB-C PD (Power Delivery), con tutte le informazioni sulla regolamentazione dell'alimentazione.

Il numero di modello del caricabatterie è A2305, mentre i valori nominali di uscita sono 5V CC a 3A o 9V CC leggermente potenziati a 2,22 A, che corrispondono a circa 20 W. L’indiscrezione suggerisce inoltre che Apple potrebbe includere questo caricabatterie con iPhone 12, ma al momento non è chiaro se sarà esclusivo solo per alcuni modelli o per l'intera serie.

Come riporta MySmartPrice , un caricabatterie con lo stesso numero di modello è trapelato sul sito norvegese di NEMKO (Norges Elektriske Materiellkontroll), un gruppo che offre servizi di test, ispezione e certificazione per prodotti, macchinari, installazioni e sistemi in tutto il mondo. Questa certificazione conferma le indiscrezioni riportate sopra con caratteristiche simili e supporto per la ricarica Power Delivery anche tramite USB-C.

Vale la pena sottolineare che l’indiscrezione suggerisce anche l’esistenza di un altro caricabatterie (numero di modello A2247), leggermente modificato e certificato in Australia. Le specifiche di quest’ultimo rimangono invariate, dal momento che presenta un DC 5V a 3A o un DC 9V a 2,22A.

Tuttavia, la differenza tra questi due caricabatterie rimane un mistero e speriamo almeno che Apple includa il modello da 18 W nelle prossime varianti economiche di iPhone, anche se dovesse continuare a implementare l'unità da 20 W solo per la variante Pro. Per quanto riguarda la serie iPhone 12, si prevede che l’azienda presenterà quattro modelli: uno da 5,4 pollici, due da 6,1 pollici e un modello da 6,7 pollici, con la variante Pro che dovrebbe implementare il sistema di scansione LiDAR.

New iPhone 12 will Be Equipped with 20W Power Adapter pic.twitter.com/FBJxlJXyYWJune 24, 2020