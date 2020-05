iPhone 12 utilizzerà Lightning, ma gli iPhone nel 2021 potrebbe essere senza porte

The iPhone 11 range's Lightning port might not be going anywhere for a while

Se sperate che iPhone 12 avrà una porta USB-C (molto più vantaggiosa con la ricarica rapida e la maggior compatibilità rispetto l’attuale Lightning di Apple), probabilmente rimarrete delusi. Infatti nonostante diversi leak che suggerivano il contrario, ora una nuova voce ci dice che avremo di nuovo una porta Lightning..

La novità arriva da @choco_bit , un nuovo leaker di Twitter non molto conosciuto che si sta guadagnando una buona reputazione. In un tweet ha affermato che esistono dei prototipi con porte USB-C, ma che non verranno prodotti, avremo quindi "un altro anno di Lightning".

Secondo questa fonte però, c’è anche una buona notizia, Apple inserirà uno Smart Connector su iPhone 13, come quello degli iPad per connettere i vari accessori senza l’utilizzo di porte. In un altro tweet @choco_bit ha chiarito che, anche se probabilmente iPhone 13 sarà portless, non utilizzerà lo Smart Connector per caricare la batteria, basandosi invece sulla ricarica wireless.

Shame the USB-c prototype iPhone 12's arent making it to production. 1 more year of lightning 🥳😭 Oh well, at least smart connector on 13 seriesMay 25, 2020

A quanto pare non vedremo mai un iPhone con una porta USB-C, anche se dal prossimo anno l’azienda potrebbe tentare questo grande salto rilasciando uno smartphone senza porte. Una novità che, seppure solo con un prototipi, è già stata mostrata da Vivo.

Ci teniamo comunque a consigliarvi di prendere queste informazioni con le pinze visto che sono state formulate un’infinità di teorie su iPhone 12, molte anche poco credibili. Non resta altro che aspettare notizie ufficiali senza farci troppe illusioni.

Dopo questa premessa però, possiamo dirvi che diversi leaker hanno riportato delle notizie simili a quelle trattate nei paragrafi sopra. Jon Prosser (grande leaker con molta esperienza) aveva anch'esso precedentemente affermato che "non vedremo mai l’utilizzo di porte USB-C in iPhone 12", ma aveva anche detto che "gli smartphone Apple non diventeranno mai portless senza prima passare da USB-C". Anche un altro analista aveva precedentemente parlato di un iPhone portless previsto per il 2021.

Quindi, sebbene non possiamo totalmente escludere il futuro utilizzo di una porta USB-C, non facciamoci illusioni. Riguardo le voci su iPhone 13, è ancora troppo presto per parlare di questo telefono; per ora, comunque, pare che sarà privo di porte oppure avrà una Lightning.