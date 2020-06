iPhone 12 potrebbe essere più piccolo di iPhone SE, ma con un display più grande

iPhone SE (2020) rappresenta una valida alternativa per gli appassionati dei dispositivi compatti, soprattutto perchè quelli con specifiche decenti sono davvero pochi. Ma, a quanto pare, iPhone 12 potrebbe essere ancora più piccolo, pur conservando delle specifiche da top di gamma e un display più grande.

Sappiamo già che iPhone 12 sarà uno smartphone di fascia alta, appartenente ad un’altra categoria rispetto ad iPhone SE, ma lo YouTuber e leaker EverythingApplePro ha pubblicato un video su Twitter che mostra un modello, apparentemente fatto in plastica o derivati, che potrebbe essere la versione base di iPhone 12 mostrata accanto al recente iPhone SE (2020).

Si presume che iPhone 12 avrà un display da 5,4 pollici, mentre iPhone SE (2020) monta uno schermo da 4,7 pollici.

People who love tiny phones are in for a treat with the new 5.4-in iPhone. Smaller than a new SE! pic.twitter.com/cTSH2LBzKAJune 18, 2020