iPhone 12 potrebbe avere una batteria più piccola di iPhone 11

Apple non è nota per l'installazione di batterie con grandissime capacità sui suoi smartphone e sembra che non cambierà strada neanche per quanto riguarda il nuovo iPhone 12 . In effetti, sembra che le capacità di queste batterie potrebbero essere persino inferiori rispetto a quelle della gamma iPhone 11 .

MySmartPrice ha individuato le certificazioni per tre nuove batterie Apple, probabilmente destinate agli iPhone 12, da tre differenti fonti: Safety Korea, China 3C e UL Demko, agenzia di certificazione danese.

Le batterie in questione riportano i numeri di modello A2471, A2431 e A2466. Precisamente, l'articolo A2471 risulta avere una capacità di 2.227 mAh, probabilmente destinata all'iPhone 12 da 5.4 pollici, mentre il modello A2431 con 2.775 mAh, la batteria intermedia, potrebbe essere associato sia all'iPhone 12 Max sia all'iPhone 12 Pro, entrambi potrebbero avere uno schermo da 6.1 pollici.

La batteria A2471 da 2,227 mAh (Image credit: Safety Korea)

Infine, l'articolo A2466 con una capacità di 3.687 mAh, è probabilmente destinato al modello più grande: l'iPhone 12 Pro Max da 6.7 pollici.

Tuttavia, l'iPhone 11 ha una batteria da 3.110 mAh, l' iPhone 11 Pro ne ha una da 3.046 mAh, mentre l' iPhone 11 Pro Max ne ha una da ben 3.969 mAh. Questo nonostante l'iPhone 11 Pro Max abbia uno schermo più piccolo di quello presunto dell'iPhone 12 Pro Max.

Ciò non promette nulla di buono per quanto riguarda la durata della batteria dei prossimi smartphone Apple. Detto questo, c'è la possibilità che queste batterie non siano destinate a questi smartphone, o può darsi anche che le dimensioni delle capacità siano sbagliate. Anche supponendo che fosse vero, le dimensioni non sono l'unica cosa che influisce sull’autonomia, quindi Apple potrebbe aver apportato alcune ottimizzazioni che migliorano le prestazioni della batteria.

Considerando notizie più positive, in uno dei documenti è stato svelato un nuovo caricabatterie da 20 W. Ne abbiamo già sentito parlare in diversi rumors e consentirebbe una ricarica più rapida rispetto a qualsiasi caricabatterie attuale per iPhone. Tuttavia, anche se la sua esistenza sembra probabile, secondo altre voci il caricatore non verrà incluso nella confezione , dovrebbe quindi essere acquistarlo separatamente.

Avremmo un'idea più chiara e ufficiale riguardo la batteria e la sua capacità di ricarica a settembre, quando probabilmente verrà annunciata la serie di iPhone 12. Detto questo, Apple non ha mai rivelato la capacità delle batterie dei propri smartphone, dovremo quindi aspettare i test specifici che verranno effettuati dopo il loro rilascio.

Via GSMArena