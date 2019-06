iPadOS: gli iPad ora hanno il loro sistema operativo

Al keynote della WWDC 2019, Apple ha confermato che gli iPad avranno un nuovo sistema operativo diverso da iOS, chiamato iPadOS.

Il nome non è inaspettato, ed è chiaro che Apple voglia tenere separata l'esperienza con il tablet da quella con lo smartphone, una cosa che dovrebbe entusiasmare sia sviluppatori che utenti. ''Si sviluppa sulle stesse fondamenta di iOS'', afferma Apple, ma aspettatevi che nel tempo diventi un sistema operativo sempre più distinto.

iPadOS porta miglioramenti piccoli ma cruciali alla UI dei tablet, introducendo la possibilità di fare un uso migliore di tutta la superficie del display e l'utilizzo di nuovi gesti per la navigazione. Sostanzialmente, gli utenti di iPad non utilizzeranno più una versione di iOS spostata su un dispositivo più grande.

Il primo cambiamento è piuttosto emblematico: un nuovo layout mostra più applicazioni su ogni pagina: sono finiti i tempi in cui c'era troppo spazio sprecato tra le icone delle applicazioni.

Questo lascia spazio per Today View, che si può aggiungere alla schermata Home per un accesso rapido ai widget. Scorrendo di lato sul display, comparirà un widget che può essere sostituito da un'altra applicazione del dock.

Anche il multitasking viene migliorato: si può utilizzare la funzione Split View per visualizzare due finestre della stessa app contemporaneamente. La funzione Slide Over permette agli utenti di visualizzare tutte le app aperte scorrendo di lato sul display.

L'applicazione File ora ha una Column View per impiegare meglio tutta la superficie dello schermo. iCloud Drive permette la condivisione delle cartelle e di visualizzare i contenuti di un drive USB o di una scheda SD.

Safari è stato migliorato, perchè ora non è più progettato solo per il sistema operativo iOS. Esatto, non dovrete più avere a che fare solo con la versione mobile dei siti, iPadOS ora permette di visualizzarli in modo più pulito e con supporto touch. Questo dovrebbe rendere migliore l'utilizzo di app come Google Docs e Workpress.

Safari ora ha ora anche altre aggiunte come il download manager, 30 scorciatoie da tastiera e una gestione delle pagine migliorata.

Gesti, gesti e ancora gesti

Una delle funzioni principali del sistema operativo sono i nuovi gesti. Quelli che abbiamo già visto sono piuttosto basilari: pizzicare con tre dita per tagliare, allargare le tre dita per incollare e scorrere con tre dita per annullare. Molto facile.

In alcune app potrete anche pizzicare con due dita la tastiera per rimpicciolirla alla grandezza di quella di uno smartphone e spostarla sul display. Posizionandola vicino al bordo dello schermo potrete scrivere usando solo il pollice.

Markup and more

Anche il markup è stato migliorato, e ora permette di evidenziare intere pagine web, documenti ed e-mail. Un semplice swipe up dall'angolo con l'Apple Pencil avvia il markup con tutte le opzioni del nuovo menu strumenti, che può essere spostato e riposizionato. (A proposito di Apple Pencil, è stata ridotta la latenza da 20 ms a 9 ms.)

Molte nuove funzioni in arrivo su iOS 13 sono state inserite anche in iPadOS, come ad esempio la Dark Mode, Font personalizzati, la nuova app Foto che ora è organizzata con la tecnologia di machine learning, la digitazione tramite swipe e la funzione della tastiera QuickPath.

Le performance sono state ottimizzate, ora Face ID permette di sbloccare il dispositivo più velocemente, lo spazio occupato dalle app è minore e riduce i download fino al 50% e gli aggiornamenti fino al 60%. Le app si avviano anche molto più velocemente.

Leakato... appena prima della WWDC

Ironia della sorte, iPadOS era stato tenuto segreto fino a pochi minuti prima della WWDC 2019. All'interno dei nuovi Termini e Condizioni della Licenza per Sviluppatori sul sito Apple è comparsa una frase che rivelava l'arrivo di un nuovo sistema operativo.

