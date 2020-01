iPad Pro 2020: data di uscita, prezzo e notizie

Il nuovo iPad Pro del 2020 è uno dei dispositivi più attesi dell'anno, soprattutto perchè nel 2019 non sono usciti iPad di fascia alta. In effetti, l'ultima generazione di iPad ha debuttato nel 2018, e Apple potrebbe sorprenderci con molte innovazioni tecnologiche.

Quindi, al posto dell'iPad Pro 2019 che ci saremmo aspettati, ora rimaniamo in attesa della prossima generazione iPad Pro 2020.

Gli iPad Pro sono dei tablet di fascia alta che ricevono innovazioni ogni anno con l'arrivo degli ultimi modelli. Gli iPad Pro che usciranno probabilmente nel 2020 partiranno dalla base dei fantastici iPad del 2018

I nuovi modelli dovranno affrontare una concorrenza rinnovata nel corso del 2019, come dimostra il Samsung Galaxy Tab S6, un tablet Android con tutto quello che serve per parlare di usarlo al posto di un notebook. Apple forse ne è consapevole, tanto che di recente ha pubblicato iPadOS. Potrebbe essere che Apple decida di chiudere l'anno in bellezza presentando il nuovo iPad Pro? Staremo a vedere.

iPad Pro 11 (2018) (Image credit: Future)

Apple quest'anno si è superata con la nuova lina di iPhone, che include l'iPhone 11, l'iPhone 11 Pro e l'iPhone 11 Pro Max, oltre all'Apple Watch 5 e al nuovo iPad 10.2, molto meno costoso rispetto agli iPad Pro.

Non ci sono stati molti leak sui nuovi iPad Pro e per questo procediamo per supposizioni. Crediamo che come nel 2018 ci saranno due modelli: iPad Pro 11 e iPad Pro 12 , ma siccome in passato Apple ci ha già sorpreso con i Pro, non ci stupiremmo di eventuali cambiamenti.

Siccome non ci sono abbastanza indiscrezioni abbiamo deciso di essere noi a indicare quello che ci piacerebbe scoprire quando verranno presentati i nuovi Pro.

In breve

Di cosa si tratta? Della nuova generazione di iPad Pro, i tablet Pro di Apple

Della nuova generazione di iPad Pro, i tablet Pro di Apple Quando saranno annunciati? Probabilmente a inizio 2020

Probabilmente a inizio 2020 Quanto costeranno? Dipenderà dalle dimensioni, non certo poco.

Nuovi iPad Pro 2020: prezzo e data di uscita

In passato Apple ha sempre presentato gli iPad Pro in un evento ad ottobre, per poi metterli in vendita a novembre. Naturalmente quest'anno non è stato così, quindi sembra improbabile che potrete acquistare il nuovo iPad Pro prima di Natale.

Qualcuno che afferma che dovremmo dover aspettare fino a marzo 2020, mentre qualcun altro afferma che potrebbe uscire nella prima metà del 2020. Lo stesso sostiene l'analista Ming-Chi Kuo, una fonte decisamente affidabile.

Curiosamente, la stessa fonte ha anche dichiarato che un nuovo iPad Pro potrebbe arrivare nel terzo trimestre del 2020, quindi potremmo vedere la presentazione di due diversi iPad Pro nel 2020.

Chi conosce gli iPad Pro sa bene che il prezzo non è certo alla portata di tutti e purtroppo pensiamo che le cose non siano destinate a cambiare presto...

Oggi iPad Pro 11 costa €899 nella versione base da 64GB e €1,509 in quella top da 1TB, mentre i prezzi di iPad Pro 12.9 variano da €1119 ai $1,729 per le stesse capacità.

E poi ci sono gli accessori, indispensabili per gestire al meglio gli iPad Pro: la Apple Pencil costa €135 e la tastiera Smart Keyboard Folio fino a €219. In pratica chi vuole il top del Pro dovrà spendere più di 2.000 euro.

E purtroppo temiamo che nel 2019 i prezzi continueranno a salire, anche se non sappiamo di quanto.

Nuovi iPad Pro 2020: notizie e rumor

Il più importante leak su iPad Pro 2019 è una foto nella quale si intravedono tre fotocamere.

Se così fosse si tratterebbe di una novità importante, visto che gli attuali iPad Pro hanno una sola fotocamera posteriore. Non conosciamo le caratteristiche di queste fotocamere ma non ci sorprenderemmo troppo se fossero le stesse di iPhone 11 Pro, che ha la principale da 12MP f/1.8, un tele da 12MP f/2.0 e un grandangolo da 12MP f/2.4.

Altre fonti parlano anche di un sensore di profondità 3D, anche se non è chiaro se sarebbe anteriore o posteriore. Non ci sentiamo di prendere questa notizia per vera, però.

L'analista Apple Ming-Chi Kuo afferma che probabilmente la fotocamera sarà dotata di un sistema ToF per misurare il tempo impiegato dalla luce per rimbalzare sugli oggetti creando un'immagine 3D.

Oltre alle tre fotocamere non ci sono particolari novità nell'immagine trapelata, il retro in metallo che si intravede sembra identico a quello di iPad Pro 11.

Un'altra indiscrezione suggerisce che i nuovi iPad Pro 2019 avranno uno schermo miniLED al posto del tradizionale LCD. Potrebbe essere un grande cambiamento per due ragioni: prima di tutto, sarebbe uno schermo di maggiore qualità, perché in generale i pannelli LED sono preferibili agli LCD da questo punto di vista. Secondo, la tecnologia miniLED è molto leggera, il che potrebbe avere un impatto positivo sul design del table Apple.

Il commento arriva da un analista specializzato, che parla tuttavia degli "iPad Pro 2020". È quindi possibile che l'iPad Pro 2019 abbia ancora uno schermo LCD, ma Apple potrebbe anche rinviare tutto di qualche settimana.

Cosa vogliamo vedere nel nuovo iPad Pro

1. Migliore schermo

(Image credit: Future)

Tutti i precedenti iPad Pro hanno schermi LCD e questo succede fin dall'origine. Ora però conosciamo bene i limiti degli schermi LCD, a partire da una riproduzione dei neri poco soddisfacente.

Samsung nel Galaxy Tab S6 ha invece inserito un Super AMOLED con una risoluzione migliore degli iPad Pro e quindi se non vogliono restare indietro, ad Apple devono inventarsi qualcosa...

Una migliore qualità dello schermo è indispensabile negli iPad Pro che sono rivolti ai professionisti che devono non solo avere le migliori immagini possibili ma devono anche poterle modificare facilmente.

2. Più autonomia

(Image credit: Future)

Gli iPad Pro (2018) hanno una buona autonomia, ma se pensate di usarli per editing video oppure per giocare, questa scenderà velocemente.

Anche se non lo si usa spingendolo al massimo, il grande schermo influisce pesantemente sull'autonomia e dopo un paio di giorni è facile ritrovarsi a piedi.

Se Apple vuole far usare gli iPad come sostituti dei computer sarà bene che ne aumenti l'autonomia.

3. Ricarica veloce

Oltre all'autonomia sarebbe bene che Apple velocizzasse anche i tempi di ricarica.

Con l'alimentatore in dotazione ad iPad Pro servono almeno un paio d'ore per la ricarica, decisamente troppe per chi deve passare da un bar ogni volta che vuole ricaricarlo...

Apple vende alimentatori da 30W sul suo sito e quindi dal punto di di vista hardware non ci sono particolari problemi. Ci piacerebbe solo che questo alimentatore fosse fornito in dotazione.

4. Migliore riconoscimento con Face ID

(Image credit: Future)

Anche se il sistema di riconoscimento Face ID di Apple è stato veramente efficace, ora è ormai superato da molti altri sistemi su Android che si rivelano più veloci ed efficaci.

Oltretutto in alcuni modelli di iPad Pro, il Face ID si è rivelato inaffidabile, lento e non sempre funzionante. Ci piacerebbe che questo cambiasse con il nuovo iPad Pro visto che oggi risulta più semplice inserire un codice numerico...

5. Più RAM

Gli iPad Pro sono sicuramente dispositivi professionali, anche se controllando la RAM disponibile (soli 4 GB) non si direbbe!

Molti smartphone di fascia alta infatti hanno 8 GB di RAM, e lo stesso Samsung Galaxy Tab S6 ne ha 8 GB. Per non parlare poi dei dispositivi top che arrivano a 12GB di RAM. Avere più RAM permette di navigare e giocare in maniera più fluida e soprattutto di velocizzare le operazioni di rendering video, che sono quelle che interessano agli utenti professionali.

Con più RAM i nuovi iPad Pro sarebbero decisamente più utili e invoglierebbero all'acquisto più utenti professionali.

6. Una migliore connettività di Apple Pencil

(Image credit: Future)

Una lamentela comune di chi ha usato la Apple Pencil riguarda il sistema di connessione magnetico all'iPad Pro.

Il problema è che se si mette l'iPad Pro in una borsa con la pencil collegata è praticamente sicuro che questa si staccherà dal dispositivo. E nel peggiore dei casi potrebbe anche capitare di perderla...

Samsung invece ha previsto un alloggiamento fisico nel Galaxy Tab S6 per la S Pen, e ci piacerebbe vedere qualcosa di simile anche nei prossimi iPad Pro.

7. iPad Pro 5G

(Image credit: TechRadar)

Ci sono diversi rumor riguardanti un prossimo passaggio della connettività degli iPad Pro al 5G, ma sembra si riferiscano ai modelli del 2021. Fino ad allora dovrebbe restare il 4G. Anche in questo caso ci farebbe piacere, considerato anche il prezzo elevato, che la tecnologia più recente arrivasse subito.

La tecnologia 5G è destinata a diventare sempre più importante per il cloud computing, vista anche la quantità di dati da trasferire e la necessità di farlo in tempi rapidi.

Con il 5G non ci sarebbero problemi a scaricare ed elaborare video pesanti diversi gigabyte in pochi secondi e nemmeno a giocare mentre si è in viaggio anche ai videogame 3D più complessi.

8. Una tastiera Smart Keyboard Folio ridisegnata

Come la Apple Pencil, anche la tastiera Smart Keyboard Folio ha i suoi problemi.

Innanzitutto quando è piegata i tasti restano all'esterno e può capitare di premerli per errore. Poi non è retro illuminata ed è abbastanza rumorosa. Tutto questo visto il prezzo elevato non è assolutamente accettabile.

La Apple Pencil è stata quantomeno ridisegnata e quindi ci aspetteremmo lo stesso anche dalla tastiera che è uno strumento indispensabile per la produttività individuale.