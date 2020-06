Apple potrebbe introdurre la funzione AirTags su iOS 14

iOS 14 dovrebbe essere svelato durante il WWDC 2020 di lunedì e una recente indiscrezione suggerisce che la nuova versione del sistema operativo Apple potrebbe implementare l’app AirTags.

Gli AirTag sono dispositivi di localizzazione che potete collegare ai vostri effetti personali per poi usare lo smartphone per monitorare la loro posizione. Pensatelo, ad esempio, come un modo per tenere d'occhio le vostre chiavi o la borsa.

Nuove indiscrezioni suggeriscono che Apple potrebbe utilizzare un'app specifica per questa funzione, ma al momento non è chiaro se arriverà tramite un aggiornamento di iOS 13 o iOS 14.

Tali informazioni provengono da due fonti diverse. La prima arriva dal leaker @blue_kanikama, che ha condiviso diversi dettagli in merito al marketing dei dispositivi, come potete vedere di seguito.

La seconda proviene dal leaker Soybeys, che ha persino scoperto gli effetti sonori dell'app. Questa fonte è abbastanza conosciuta per aver condiviso altre informazioni sui prodotti Apple.

Before I go um, I remember I promised you all something about AirTag's sounds? Listen with volume here. Thank you everyone for being amazing. I will probably have some more posts hopefully later today. pic.twitter.com/LwbvlxqfSLJune 18, 2020