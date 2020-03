Apple, il 24 Marzo verranno rilasciati gli aggiornamenti a iOS e iPadOS 13.4

Apple ha confermato la presenza di problematiche dell’Hotspot personale su iPhone e iPad, presenti su iOS 13 e con l’arrivo di questo aggiornamento potrebbero essere risolte.

L’aggiornamento iOS 13.4 verrà reso disponibile per il download in data martedì 24 marzo e sarà abbastanza pesante, soprattutto per gli iPhone. Sempre che il modello di iPad lo supporti, riceverà invece l’aggiornamento ad iPadOS 13.4.

Molti utenti hanno segnalato che la funzionalità “Hotspot Personale” in iOS 13 presenta vari problemi, tra cui continue disconnessioni. Una soluzione semplice è disattivare e riattivare la funzionalità, ma questa procedura non risolve il problema in via definitiva.

Apple ha inviato la documentazione interna ai fornitori di servizi autorizzati dall'azienda (è stata intercettata da MacRumors ).

La nota afferma che la società di Cupertino, è a conoscenza del problema di disconnessione della funzione Hotspot personale, nella quale si parla anche di varie possibili soluzioni, allo stesso tempo Apple lavora anche allo sviluppo ufficiale della correzione.

Non c'è conferma che questa correzione sarà apportata in iOS 13.4, ma è molto probabile, dal momento che Apple ha riconosciuto questa problematica prima del rilascio del nuovo aggiornamento software.

Anche se questo è incerto, l’aggiornamento di iOS 13.4 dovrebbe offrire un'opzione per permettere la connessione NFC tra l’auto e l’iPhone. Verranno inclusi i nuovi Memoji, la condivisione di cartelle iCloud e persino di fare acquisti di applicazioni comuni tra iPhone e Mac.

iPadOS invece sta portando novità interessanti, mirando ad integrare il supporto per mouse e trackpad, per poterli utilizzare con il tablet.