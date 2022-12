Intel Arc, la scheda grafica ha un nuovo driver che migliora gli fps del 20%

Il driver della scheda grafica Intel Arc ha ricevuto dei miglioramenti sostanziali a solo un mese dal lancio, registrando un aumento di frame rate nei giochi di circa il 20%. Il test con il nuovo driver è stato condotto dal canale YouTube PC World sulla scheda Intel Arc A770, prendendo a riferimento le prestazioni registrate un mese fa all’uscita e paragonandole in diverse sezioni di gioco.

La scheda è stata affiancata ad un processore Ryzen 5900X e RAM da 32 GB, in un sistema che supporta la tecnologia ReBAR, senza la quale le prestazioni di Arc A770 crollano vistosamente. Il frame rate è migliorato sensibilmente in Total War: Troy, che è salito da 91 a 108 fps a 1080p con impostazioni ultra, mentre Horizon Zero Dawn ha registrato un incremento di fps del 10% (da 81 a 89) e Cyberpunk 2077 è aumentato dal 5%, ambedue a 1080p con impostazioni ultra.

Non tutti i giochi hanno però beneficiato del nuovo driver: in Assassin’s Creed Valhalla, Borderlands 3 e Call of Duty: Modern Warfare 2 gli fps sono aumentati solo di una o due unità.

Un nuovo rivale per Nvidia e AMD?

I risultati ottenuti da Intel nel settore delle schede grafiche per il gaming sembrano puntare nella direzione giusta e un incremento di fps che oscilla tra il 10% e il 19%, dopo solo un mese di lavoro sul driver, fa ben sperare per il futuro e potrebbero iniziare ad uscire modelli tra i migliori portatili gaming che montano Intel ARC.

Nvidia e AMD potrebbero dover fare i conti anche con Intel ma, al momento, l’eventualità è ancora lontana dal concretizzarsi. Il fatto che Arc A770 abbia portato ad un calo di prestazioni (con gli fps che sono scesi del 5%) in Watch Dogs Legions, indica che i lavori non sono conclusi e il prodotto deve ancora raggiungere lo stato ottimale. Nulla che non possa essere risolto con i prossimi aggiornamenti.

Si guarda dunque al 2023, anno nel quale Intel potrebbe perfezionare la sua offerta, liberandosi dei glitch visivi e degli artefatti che ancora vengono prodotti dalle sue schede grafiche.