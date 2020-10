Il ritardo di Pixel 4a è una vittoria per gli iPhone di Apple

Secondo alcune indiscrezioni l’uscita già posticipata di Google Pixel 4a potrebbe essere ulteriormente rimandata. Cosi facendo, Google sta perdendo la sua posizione sul mercato di fascia media rispetto a iPhone SE 2020 .

Che differenza può fare un anno? Google ha messo in guardia tutti gli smartphone di fascia media quando è uscito Google Pixel 3a a Maggio 2019. Questo smartphone ha ereditato le parti migliori di Google Pixel 3 a quasi metà del prezzo. Per circa un anno ha regnato come la migliore alternativa economica agli smartphone più costosi grazie alla sua ottima fotocamera. Inoltre, come smartphone Google, Pixel 3 è stato uno dei primi ad avere il sistema operativo Android 10.

Ma ora, con la notizia di un ulteriore ritardo nell’uscita di Pixel 4a verso la metà del 2020, un concorrente ha preso il suo posto per quei consumatori che preferiscono brand di lunga data.

iPhone SE 2020 è lo smartphone più economico di Apple, dai tempi dell’iPhone 8 nel 2017. Si è speculato su di esso per anni, ma non sarebbe potuto arrivare in un momento migliore.

Certamente, i veterani di iOS stavano aspettando uno smartphone Apple economico per sostituire i loro iPhone 7, iPhone 6S e persino l’originale iPhone SE (uscito nel 2016). Grazie all’impatto dell’epidemia di Covid-19 sugli stipendi, la sua “economicità” lo rende ancora più allettante.

iPhone SE 2020 è uscito ad Aprile, molto tempo dopo la data che si era ipotizzata. Ci aspettavamo un grande scontro tra Google e Apple. Ci chiedevamo come il nuovo iPhone, con il miglior chip per iPhone (A13 Bionic, presente anche su iPhone 11) si sarebbe confrontato con Google Pixel 4a.

Invece, ogni mese senza Pixel 4a consolida la presa di iPhone SE 2020 sul mercato di fascia media. Semplicemente perchè il suo prodotto è già disponibile, Apple ha conquistato i consumatori che hanno bisogno di uno smartphone dal prezzo medio.

Ovviamente non stiamo trascurando le differenze tra i due sistemi operativi. Chi vuole un Pixel 4a per via di Android 11 difficilmente si orienterà su iPhone SE 2020 (attualmente con iOS 13.5 , prossimamente con iOS 14 ). Il ritardo dell’uscita di Pixel 4a potrebbe però portare a un calo nella quota di mercato rispetto ad altri smartphone. Ritardare ulteriormente potrebbe inoltre cannibalizzare le vendite dell’altro grande smartphone Google previsto: Google Pixel 5 .

Migliori offerte Apple iPhone SE (2020) di oggi Apple iPhone SE (2020) 64GB... eGlobal Central 405,99 € Vedi Smartphone Apple iPhone SE... eBay Italy 419,90 € Vedi Apple iPhone SE 2020 64GB... eWeki IT 480,08 € Vedi Mostra altre offerte

(Image credit: Future)

Danni collaterali

Google Pixel 3a era uno dei nostri smartphone preferiti del 2019. Quando è uscito Google Pixel 4 con un prezzo maggiore del suo predecessore, ci siamo chiesti se l’interesse per uno smartphone di fascia alta non sarebbe crollato con la presenza di Pixel più economici.

È un po’ difficile misurare quanto Pixel 3a possa realmente aver influenzato le vendite di Pixel 4. A febbraio Google ha ribadito che Pixel 3a è stato venduto bene nel 2019, ma non ci sono notizie per le vendite di Pixel 4.

Secondo un sondaggio informale tra i fan di Android, meno del 22% aveva uno smartphone Pixel 4 rispetto a un sondaggio simile nel 2019, dove appena meno del 40% dei lettori aveva l’ultimo Pixel 3. Ci sono, ovviamente, molti fattori che possono aver influenzato questa disparità. Uno importante era che il 14,6% dei lettori aveva un Pixel 3a.

In altre parole, Google sta nascondendo quanto Pixel 3a ha tagliato le vendite di Pixel 4, e potrebbe accadere lo stesso nel 2020. Il ritardo di Pixel 4a potrebbe portarne l’uscita vicino, troppo vicino a quella di Pixel 5, invitandoci a un confronto più diretto tra i due smartphone.

Un tweet di Jon Prosser ha rivelato che anche la data di uscita di Google Pixel 5 potrebbe essere ritardata. Visto che il predecessore è uscito a fine Ottobre 2019, Google potrebbe farlo uscire a Novembre o persino Dicembre per dare tempo a Pixel 4a di insediarsi nel mercato.

Per allora, Pixel 5 competerà con il nuovo iPhone 12. Questo chiude il cerchio: un ritardatario Pixel 4a cederà una fetta di mercato a iPhone SE 2020, e successivamente un ritardatario Pixel 5 favorisce iPhone 12. Il ritardo negli smartphone Google potrebbe regalare molto terreno ad Apple quest’anno.