Il nuovo Kalashnikov sembra un videogame ma è un fucile vero

Qualche giorno Kalashnikov Concern ha presentato il nuovo MP-155 Ultima. Si tratta di un moderno fucile semiautomatico, derivato da un modello da caccia, dotato di un vero e proprio computer di bordo.

L'azienda si sarebbe "ispirata ai videogames" per realizzare quello che, in effetti, sembra più un oggetto di scena per un film Sci-Fi piuttosto che un oggetto da usare veramente. Eppure il Kalashnikov Concern MP-155 Ultima esiste, e nel corso del 2021 potremmo sentirne parlare come "il fucile ideale da associare al vostro smartphone".

Il design è quello di un fucile modulare, con molti elementi in alluminio e polimetri plastici. Design a parte, il punto chiave è ovviamente il computer integrato, con tanto di schermo.

Lo schermo visualizza le munizioni rimaste ed eventualmente le informazioni prese da altri dispositivi, tramite la connessione Wi-Fi e Bluetooth. C'è anche un connettore USB-C e una videocamera.

La videocamera può registrare in FullHD, quindi in un certo modo si comporta come una action cam "da fucile". In effetti lo stesso menu ricorda almeno un po' quello di una GoPro: tra le altre cose, offre la possibilità di registrare video in Full-HD o riprodurre in streaming sullo smartphone. Registra i proiettili sparati e i centri ottenuti. Bussola e GPS integrati potrebbero risultare utili, o almeno divertenti, nelle battute di caccia.

Nell'insieme questo Kalashnikov Concern MP-155 Ultima non sembra un prodotto che possa interessare ai più esperti. Tuttavia ci offre un'idea di cosa potrebbero diventare le armi nell'immediato futuro. Più intelligenti e più connesse, e sempre più simili a quelle viste in film e videogiochi.

Già, ma che delle armi vere e proprie somiglino a quelle di film e videogiochi, forse, è un concetto con delle implicazioni più profonde di quanto potrebbe sembrare a prima vista.