I migliori portatili da gaming 2019

Abbiamo stilato una lista con i migliori laptop da gaming per soddisfare la vostra voglia di giocare. Sia che abbiate lo spazio per un grande desktop replacement, in grado di offrirvi molta potenza per poter giocare a titoli come The Division 2 e Sekiro: Shadows Die Twice con impostazioni al massimo, o che stiate cercando un portatile leggero e sottile da portare con voi e poter giocare ai mentre siete in giro, troverete sicuramente il modello che fa per voi tra i migliori portatili da gioco in questa lista.

I migliori portatili da gaming si sono evoluti molto negli scorsi anni e ora sono più potenti che mai. Grazie a componenti ad alta potenza come le GPU Nvidia RTX, i portatili da gaming top di gamma sono in grado di eseguire i migliori giochi per PC alle risoluzioni e frame rate più alti. Inoltre, grazie al fatto che i migliori portatili da gioco sono disponibili in decine di configurazioni e dimensioni diverse, non avete più la necessità di costruirvi il miglior PC da gaming per ottenere prestazioni di prim'ordine.

Quindi non limitatevi a giudicare un portatile dal suo aspetto esterno. Grazie alle GPU Nvidia Turing Max-Q, molti dei migliori portatili da gaming racchiudono moltissima potenza all'interno del loro corpo relativamente compatto come ad esempio MSI GS65 Stealth.

Se invece desiderate un desktop replacement che si rispetti, potete optare per un notebook come l'MSI GT75, ed essere sicuri di non passare inosservati.

Abbiamo testato per voi ognuno di questi portatili da gioco, e vi possiamo assicurare che sono tutti decisamente all'altezza di tutti i titoli disponibili sul mercato e degni di essere tenuti in considerazione in vista del vostro prossimo acquisto.

1. Asus ROG Zephyrus S GX701

Bello e potente

CPU: Intel Core i7 | GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 - GeForce GTX 2080 Max-Q (8 GB GDDR6 VRAM) | RAM: 8 GB - 24 GB | Schermo: 17,3" FHD (1.920 x 1.080) 144 Hz con G-Sync

Estremamente sottile

Altissime prestazioni

Prezzo molto alto

Al giorno d’oggi i migliori produttori stanno cercando di progettare il portatile da gaming più sottile, ma che al contempo sia senza compromessi in termini di potenza. Al momento l'Asus ROG Zephyrus GX701 è tra i migliori esponenti di questa tendenza. Con uno spessore di soli 0,7 pollici, questo mostro vanta un chip Intel Core Lake Core i7, grafica Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q e 16 GB di RAM. Questo significa che potrete giocare a qualsiasi gioco per PC con le impostazioni a Ultra, e portarlo in giro sempre con voi - eccellente per chi viaggia spesso ma non riesce a smettere di giocare. Inoltre l’illuminazione RGB non scarseggia, così sarete sicuri di richiamare l'attenzione di tutti.

Leggi la recensione completa: Asus ROG Zephyrus S GX701

2. MSI GS65 Stealth

Sottile. Bello. Potente.

CPU: Intel Core i7 | GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 – Nvidia GeForce GTX 1070 (8GB GDDR5X VRAM, Max-Q) | RAM: 16GB – 32GB | Schermo: 15,6" FHD (1,920 x 1,080) antiriflesso, wide-view 144Hz | Hard Disk: 256GB SSD – Super RAID 4 1TB SSD

Design bello e sottile

Ottime prestazioni

La parte inferiore diventa molto calda

MSI GS65 Stealth potrebbe essere il portatile da gioco dei vostri sogni e vi permetterà di giocare ai migliori giochi per PC anche in viaggio. Con uno spessore di soli 1,75 centimetri e un hardware impressionante, come ad esempio il processore Intel Coffee Lake e la nuova Nvidia GeForce GTX 10 - aggiornata alla serie 20 al CES - MSI GS65 Stealth racchiude moltissima potenza in uno spazio minuto. Niente di quello che deciderete di avviare su questo portatile sarà in grado di rallentarlo. Inoltre grazie all'estetica discreta, sarete in grado di portare con voi questo giocattolino ovunque andrete.

Leggi la recensione completa: MSI GS65 Stealth

3. Razer Blade

Il miglior Blade fino ad ora

CPU: Intel Core i7-8750H – Intel Core i7-9750H | GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 (6GB GDDR6 VRAM) – Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q (8GB GDDR6 VRAM) | RAM: 16GB | Schermo: 15.6'' FHD (1,920 x 1,080) 144Hz – OLED 4K (3,840 x 2,160) Touch 60Hz | Hard Disk: 256GB – 512GB SSD

Incredibilmente potente

Look accattivante

Prezzo molto alto

Da alcuni anni ormai Razer Blade è considerato uno dei migliori portatili da gioco sul mercato. E lo è per una buona ragione, infatti racchiude alcuni componenti molto potenti, vanta un bellissimo display e un corpo estremamente elegante. Questo vale anche per il modello del 2019, che ora vanta una Nvidia GeForce RTX 2080. Sì, si tratta di veramente tanta potenza racchiusa in un portatile sottilissimo. Se in futuro non dovesse bastarvi la potenza, potrete sempre utilizzare Razer Core per aggiornamenti futuri. Si tratta di un laptop abbastanza costoso, ma potrebbe valerne la pena se oltre alla potenza avete un occhio di riguardo per lo stile.

Leggi la recensione completa: Razer Blade

4. Lenovo Legion Y740

Connubio tra stile e potenza

CPU: Intel Core i7-8750H | GPU: Nvidia GeForce RTX 2060 (6GB GDDR6 VRAM) – RTX 2070 (Max-Q 8GB) | RAM: 16GB – 32GB | Schermo: 15.6'' FHD (1,920 x 1,080) Nvidia G-Sync 144 Hz | Hard Disk: 256GB SSD – 256GB SSD+1TB HDD

Componenti interni molto potenti

Nuova scheda grafica Nvidia

Monitor da 144Hz

La tastiera ha qualche difetto

Scarsa autonomia

Il Lenovo Legion Y740 vanta molta potenza all'interno del suo corpo elegante ma accessibile. Il portatile combina un'alta frequenza di aggiornamento, la scheda grafica Nvidia Turing, un potente processore raffreddato in modo estremamente efficace, un sistema di gestione dei cavi e una serie di applicazioni per la personalizzazione. È molto vicino all'essere un prodotto completo, all'interno di uno splendido case che sarete felici di esibire a tutti quelli che vi staranno attorno. Ricordiamo che l’estetica è quella da gaming, ma è molto elegante e non farete brutte figure anche se vi metterete a giocare in pubblico. Nonostante qualche difetto come la disposizione della tastiera e della webcam, così come la durata inferiore alla media della batteria, rimane uno dei migliori portatili da gaming disponibili sul mercato.

Leggi la recensione completa: Lenovo Legion Y740

5. MSI GT75 Titan

Il titano

CPU: Intel Core i9 fino all’8a generazione | GPU: Nvidia GeForce GTX 2070 (8GB GDDR6) – | RAM: fino a 32GB | Schermo: 17.3'' FHD (1,920x1,080) – UHD (3,840x2,160) | Hard Disk: 1TB, 1TB HDD

Potente

Monitor G-Sync

Prezzo molto alto

Esiste una nicchia di portatili da gaming che sta ad un altro livello e vi permettono di giocare a qualsiasi titolo possiate immaginare con le impostazioni a Ultra. MSI GT75 Titan fa parte di questa categoria. È un gigante, un desktop replacement, e vanta un processore Intel Coffee Lake a 6 core, tantissima RAM e una potente GPU Nvidia Pascal. Un titano, proprio come il suo nome, questo è un portatile che vi sconsigliamo di portare in giro con voi tutti i giorni. Tuttavia, se quello che state cercando è la potenza senza compromessi, questo portatile da gaming fa al caso vostro, a patto che siate pronti a sborsare il suo caro prezzo.

Leggi la recensione completa: MSI GT75 Titan

6. Asus ROG G703GI

Il colosso

CPU: Intel Core i7-i9 | GPU: Nvidia GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X VRAM) | RAM: 64GB | Schermo: 17.3 FHD (1,920 x 1,080) 144Hz | Hard Disk: 3 x 512GB SSD (M.2, RAID 0), 2TB HDD

Prestazioni folli

Schermo Grande

Prezzo estremamente alto

Sì, i portatili da gioco sottili e leggeri vanno di moda in questo momento. Tuttavia, se non vi spaventa un portatile grosso, spesso, e pesante, in grado di affrontare qualsiasi gioco al massimo delle impostazioni, Asus ROG G703GI è il miglior portatile da gaming per voi. Questa portatile da gaming è enorme - oltre ad essere uno dei più costosi portatili Asus - ma giustifica le sue dimensioni e il suo prezzo con prestazioni di gioco superiori alla maggior parte dei PC fissi. Con ben due alimentatori, non è esattamente un compagno di viaggio ideale. Spostatelo il meno possibile, la vostra schiena ringrazierà.

Leggi la recensione completa: Asus ROG G703GI

7. Asus ROG Strix GL502

È difficile non farsi piacere un portatile da gaming fatto così bene

CPU: Intel Core i5 – i7 | GPU: Nvidia GeForce GTX 1060 – 1070 | RAM: fino a 16GB DDR4 | Schermo: 15.6'' FHD (1,920 x 1,080) IPS | Hard Disk: 128GB – 256GB SSD, 1TB HDD

Gaming Full HD senza il minimo problema

Schermo brillante

Durata della batteria mediocre

Potrebbe non avere il design più originale, abbandona la solita estetica nera e rossa per una nuova, un po’ più discreta, che sinceramente preferiamo. Ad ogni modo, si tratta ancora di uno dei migliori portatili se si vuole giocare a 1080p. Ad esempio siamo in grado di alzare al massimo le impostazioni in Overwatch senza mai scendere al di sotto dei 60fps. La durata della batteria non è affatto lunga, ma vi basterà stare sempre con il caricabatterie a portata di mano. Lo schermo, la potenza e la qualità degli altoparlanti compensano ampiamente questo piccolo difetto.

Leggi la recensione completa: Asus ROG Strix GL502

8. Acer Predator Helios 500

Grande e potente

CPU: Intel Core i7-i9 oppure AMD Ryzen 7 2700 | GPU: AMD Vega 10 - Nvidia GeForce GTX 1070 (8GB GDDR5X VRAM) | RAM: 16GB | Schermo: 17.3'' FHD (1,920 x 1,080) antiriflesso, 144Hz | Hard Disk: 256GB - 1 TB M.2 SSD

Tanta potenza

Display Full HD da 144 Hz

Altoparlanti mediocri

Se state cercando un portatile da gioco, ma non potete permettervi di spendere un'occhio della testa per le opzioni più costose, Acer Predator Helios 500 è la scelta perfetta. È dotato di un processore Intel Core i9, di una scheda grafica Nvidia GeForce GTX 1070, e sarà in grado di affrontare qualsiasi titolo al quale vorrete giocare. Non è il dispositivo più portatile al mondo, gli altoparlanti e il trackpad sono mediocri, ma se tutto quello che volete fare è giocare non avrete il minimo problema.

Leggi la recensione completa: Acer Predator Helios 500

9. Asus ROG Zephyrus S GX531GX

Una belva da 15 pollici

CPU: Intel Core i7-8750H | GPU: Nvidia GeForce RTX 2080 (Max-Q) | RAM: fino a 24GB | Schermo: 15.6'' FHD (1,920 x 1,080) IPS, 144Hz | Hard Disk: 1TB SSD – 512GB/1TB SSD

Design sottile

Ottime prestazioni

Sistema di raffreddamento innovativo

Prezzo molto alto

Lo schermo non è HDR

Sottile come un Ultrabook, ma potente come qualsiasi altro portatile da gioco e con un incredibile sistema di raffreddamento, l'Asus Zephyrus S GX531GX è uno dei migliori portatili da gioco che abbiamo recensito nel 2019. Vanta un Intel Core i7 di ottava generazione supportato dalla scheda grafica Nvidia GeForce RTX 2080 Max-Q e fino a 24 GB di RAM; significa che questo portatile non vi farà mancare nulla per quanto riguarda il gaming, che siate un giocatore occasionale o un professionista. Siamo grandi fan di questo portatile, un po' meno del suo prezzo. Questo costosissimo giocattolino non è per tutte le tasche, ma vanta componenti di fascia alta e quindi ha un prezzo altrettanto alto.

Leggi la recensione completa: Asus Zephyrus S GX531GX

10. Gigabyte Aero 15

Sottile. Leggero. Potente.

CPU: Intel Core i7 8750H - Intel Core i9-8950HK | GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 (8GB GDDR6) - GeForce RTX 2080 (8GB GDDR6) | RAM: 8GB – 32GB | Schermo: 15.6'' FHD (1,920 x 1,080) LCD antiriflesso 144Hz - UHD (3,840 x 2,160) 60Hz | Hard Disk: 1TB - 2TB NVMe SSD

Design sottile

Compatibile con il Ray Tracing

Il sistema di raffreddamento non è il massimo

Con i suoi 1,9 centimetri, Gigabyte Aero 15 riesce ad essere estremamente potente, ma ad un prezzo non troppo alto. Nonostante il suo corpo sottile, offre prestazioni di gioco di prim'ordine. Questo grazie alla Nvidia GeForce RTX 2080 e al processore Intel Core i9. Supporta pure il ray tracing, rendendolo ancora di più a prova di futuro. Tuttavia il suo formato sottile è un'arma a doppio taglio: il Core i9 può surriscaldarsi e a volte causare problemi di throttling. Tenetelo a mente se pensate di fare un lavoro come l'editing di un video per un periodo di tempo prolungato. E magari puntateci un ventilatore, soprattutto d'estate.

Leggi la recensione completa: Gigabyte Aero 15

