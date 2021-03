I migliori giochi MMO del 2021: ecco come vivere una seconda vita su console e PC

I migliori giochi MMO vi permetteranno di vivere una vita parallela in una realtà virtuale, di esplorare nuovi mondi e di scegliere il vostro destino.

MMO. Per chi non lo sapesse, questo acronimo inglese (Mass/Massively Multiplayer Online) indica dei giochi multiplayer online di massa, appunto. Questo genere videoludico si caratterizza per mondi fantasy in continua espansione, enormi server online e un’enorme massa di giocatori da tutto il mondo.

Messi insieme, questi elementi forniscono un’esperienza davvero unica. Si tratta di un tipo di giochi simile ad altri generi come RPG (Role Playing Games, giochi di ruolo) RTS (Real-Time Strategy, giochi di strategia in tempo reale) e FPS (First-Person Shooting, giochi sparatutto in prima persona) e spesso l’acronimo viene buttato lì senza troppe spiegazioni.

Anche Amazon è entrata in partita recentemente, visto che sta per lanciare (ad agosto, si suppone...) un MMO ambientato nel XVII secolo chiamato New World: sfrutta la tecnologia cloud di Amazon e può, in teoria, supportare migliaia di giocatori online.

Se tutto ciò ancora vi risulta oscuro, pensate agli MMO come a grandi mondi virtuali dove è possibile vivere un’altra vita nei panni di un avatar, che potete scegliere all’interno del gioco. Nel corso del gioco potete effettuare combattimenti, scambi o salire di livello.

Come probabilmente avete intuito, questo tipo di giochi richiede un certo impegno in termini di tempo e quindi non è detto che piaccia a tutti, ma visto l’elevato numero di giochi di questo tipo, nonché l’enorme quantità di denaro che questo settore attrae, possiamo concludere che per chi cerca una seconda vita in un gioco c’è un intero mondo in rapida crescita.

Questo non vuol dire che la seconda vita online sia uguale per tutti i giocatori. C’è chi vuole impersonare un mago elfo in un mondo fantasy, ma magari queste cose alla Trono di Spade non fanno per tutti e quindi ci sarà chi preferirà pilotare una navicella in una galassia sconosciuta e sfidare trader alieni a colpi di raggi laser.

La scelta non riguarda soltanto il genere e i tipi di mondi in cui vi troverete a giocare, ma anche il modo in cui progredisce il gioco. Per esempio, una volta che avrete trovato il mondo che fa per voi, volete libertà totale su cosa fare o preferite una storia assai ricca e articolata da seguire passo dopo passo?

Per voi divertirsi vuol dire unirsi ad amici per sconfiggere i mostri e i nemici oppure preferite essere un lupo solitario che dà la caccia a tutti gli altri giocatori presenti su un server? Uno dei grandi punti di forza di questo tipo di giochi è l’ampia scelta disponibile, non solo in termini di giochi, ma anche a livello di personaggi, storie, stili di gioco e tantissimi altri aspetti.

Quindi, qualsiasi sia lo scenario che più vi aggrada, ci sarà probabilmente un gioco MMO che fa al caso vostro. Per rendere più semplice la scelta sulla seconda vita virtuale da condurre, abbiamo creato un elenco dei migliori MMO del momento.

I migliori giochi MMO del 2021

(Image credit: Blizzard)

World of Warcraft

Su che piattaforma si può giocare? PC

Qual è il modello di pagamento? Prova gratuita fino al livello 20, poi abbonamento mensile.

Dobbiamo dirlo, era una scelta scontata. World of Warcraft esiste dal 2004 ed è il re incontrastato degli MMO. Negli anni, comunque, ha subito parecchi cambiamenti. Stiamo parlando di uno dei giochi più di successo del genere, che ha avuto un’influenza notevole su tutti gli altri MMO.

Nuovi contenuti vengono aggiunti frequentemente per la gioia della cospicua community di giocatori. Al minimo segnale di diminuzione del numero di giocatori, potete stare certi che Blizzard risponderà con un’altra grande espansione per far risalire il numero di utenti, magari conquistandosi qualche altro affezionato.

L’ultima espansione, Battle for Azeroth, è uscita ad agosto e comprende tanti nuovi dungeon con un level cap (livello massimo raggiungibile) aumentato per i giocatori più esperti e un’opzione per incrementare il livello a vantaggio dei giocatori meno esperti che vogliano una maggiore equità.

World of Warcraft è un titolo che non può mancare tra chi è interessato agli MMORPG ad ambientazione fantasy e crediamo che sarà così per molto tempo a venire. Il gioco si può scaricare gratuitamente sul sito ufficiale.

(Image credit: Rogue Planet Games/Daybreak Game Company)

Planetside 2

Su che piattaforma si può giocare? PS4 e PC

Qual è il modello di pagamento? Free-to-play

Planetside 2 è uno sparatutto in prima persona su grandissima scala. Se i giochi complicati come Black Desert Online non vi interessano, allora questo gioco, che si concentra esclusivamente sui combattimenti tra i vari giocatori, potrebbe fare al caso vostro. Il gioco è incentrato su tre fazioni che sono perennemente in guerra tra di loro.

I giocatori scelgono la propria fazione e passeranno il tempo ad attaccare o a difendere le basi su una mappa enorme, nel tentativo di essere un passo avanti rispetto ai rivali. Un giorno potrete portare avanti azioni d’attacco, un altro dovrete difendere strenuamente la vostra base, ma, in ogni caso, sarete sempre coinvolti in un combattimento.

Planetside 2 ormai ha 8 anni e sebbene non abbia più lo stesso numero di giocatori e la stessa fama di un tempo, offre un’esperienza un po’ diversa rispetto agli altri MMO presenti in questa classifica. Il gioco è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale.

(Image credit: Funcom/EA)

Secret World Legends

Su che piattaforma si può giocare? PC.

Qual è il modello di pagamento? Free-to-play.

Più che un mondo in espansione con un’infinita gamma di scelte, Secret World Legends è un MMO che pone parecchia enfasi sulla storia. Se le ambientazioni a fortissime tinte fantasy o quelle nello spazio vi hanno stancato, sappiate che questo gioco è ambientato in una realtà molto più vicina alla nostra, più o meno. Sarebbe la nostra realtà se culti, creature mitologiche, complotti assurdi e fenomeni soprannaturali fossero assolutamente normali e all’ordine del giorno.

In questo gioco, la storia dura più di cento ore e i giocatori possono esplorare i vari luoghi in tutto il mondo del gioco e prendere parte a varie missioni per scoprire i misteri che questo mondo segreto nasconde. Sebbene sia possibile giocare e scoprire la storia in solitaria, ci si può anche unire ad altri giocatori da tutto il mondo e vivere insieme a loro le varie avventure. Per giocare si può andare sul sito ufficiale o su Steam.

(Image credit: Areanet/NCSOFT)

Guild Wars 2

Su che piattaforma si può giocare? PC.

Qual è il modello di pagamento? È possibile scaricare gratuitamente la versione base del gioco e poi ogni espansione va acquistata.

Se state cercando combattimenti tra giocatori, date un’occhiata a Guild Wars 2. Sia che vogliate combattere contro altri giocatori in modalità strutturate ma limitate sia che, invece, preferiate misurarvi contro centinaia di giocatori in mappe in continua espansione in modalità World vs World, Guild Wars non vi deluderà. Per coloro a cui non piace il grinding che caratterizza solitamente gli MMO.

Guild Wars 2 sarà un’opzione interessante visto che è un gioco accessibile che non cerca di copiare World of Warcraft. Il mondo del gioco è dinamico e le decisioni dei giocatori hanno conseguenze, così ogni storia sarà a sé. Il gioco si può scaricare sul sito ufficiale dove è anche possibile acquistare le espansioni.

(Image credit: Standing Stone Games)

Lord of the Rings Online

Su che piattaforma si può giocare? PC

Qual è il modello di pagamento? Free-to-play, con possibilità di acquistare i DLC abbonamento opzionale.

Pochi mondi frutto della fantasia sono perfetti per un MMO come lo è la Terra di Mezzo di Tolkien. Certo, l’avventura di Frodo è entusiasmante, ma sappiamo benissimo che se fossimo stati noi protagonisti in prima persona, la storia sarebbe stata altrettanto avvincente ed emozionante. In questo gioco, potrete scegliere se essere un umano, un elfo, un nano o uno hobbit per poi catapultarvi nella Terra di Mezzo e esplorare i luoghi che avete amato e apprezzato con una profondità mai vista in nessun altro gioco sul Signore degli Anelli.

Il meccanismo delle quest è simile a quello di World of Warcraft e lo stesso vale per le meccaniche di crafting e la possibilità di acquistare e personalizzare una casa. Nel complesso, a livello di meccaniche di gioco, siamo di fronte a un MMORPG piuttosto standard; sono le ambientazioni a fare davvero la differenza, in questo caso.

Sebbene il gioco sia free-to-play, ci sono espansioni acquistabili a parte che arricchiscono ulteriormente la storia e aggiungono nuovi elementi e meccaniche di gioco. Per i fan di Tolkien poi, le cose vanno ancora meglio: le storie seguono molto fedelmente l’opera letteraria. La versione base del gioco è disponibile gratuitamente sul sito ufficiale o su Steam.

(Image credit: Bethesda)

The Elder Scrolls Online

Su che piattaforma si può giocare? PS4, Xbox One, PC

Qual è il modello di pagamento? A pagamento

È passato un po’ di tempo ormai dall’ultima release principale di Elder Scrolls e possiamo dire con sicurezza che per la prossima bisognerà aspettare un po’, per cui se siete degli appassionati e vi manca Tamriel, Elder Scrolls Online è un’ottima opzione.

Come nel caso di Final Fantasy 14, questo titolo inizialmente ha fatto fatica. Da quando ha abbandonato il modello ad abbonamento per optare per un modello a pagamento, la percezione verso questo gioco ha subito un drastico miglioramento. Pur essendo uno degli MMO più moderni e recenti sul mercato, Elder Scrolls Online ha senz’altro guadagnato forza, anche grazie al fatto che si tratta di un universo ben conosciuto in cui molti giocatori ritornano con piacere.

Dopo il successo di Morrowind, Elder Scrolls Online ha pubblicato diversi DLC tra cui Summerset, Wolfhunter and Murkmire. In questo gioco troverete il classico punto di vista e sistema di combattimento di Elder Scrolls, ma gli elementi tipici di un MMO come il sistema di looting, di crafting e le missioni PvE e PvP sono stati integrati in maniera davvero convincente.

(Image credit: Jagex)

Runescape

Su che piattaforma si può giocare? PC e mobile in futuro.

Qual è il modello di di pagamento? Free-to-play, ma è possibile sottoscrivere un abbonamento mensile per avere più oggetti, più possibilità di personalizzazione del personaggio, più quest e maggiore accesso al mondo del gioco. L’abbonamento includerà anche l’accesso alla versione mobile del gioco quando sarà disponibile.

Come per World of Warcraft, Runescape è uno di quei nomi che sono ben noti nel mondo degli MMO, in parte perché è uno dei titoli più vecchi ad essere ancora attivo. E gode di ottima salute: nel 2018 è infatti raddoppiata la base di utenti. Inizialmente era un gioco solo per browser, ma nel tempo è stata sviluppata un’applicazione a sé stante che ha permesso di migliorare significativamente l’aspetto grafico e le meccaniche di gioco.

L’essenza del gioco, comunque, rimane quella di dare ai giocatori libertà nel combattimento e nelle quest. Forse è questo il motivo per cui rimane uno dei giochi più popolari e più aggiornati nel panorama degli MMO. Per giocare, potete andare sul sito ufficiale di Runescape.

(Image credit: Pearl Abyss)

Black Desert Online

Su che piattaforma si può giocare? PC, Xbox One, PS4

Qual è il modello di pagamento? A pagamento con acquisti in-game opzionali.

Black Desert Online di certo non è uno dei giochi più accessibili di questa classifica, ma è comunque un titolo a cui vale la pena dare un’occhiata. In qualità di MMO coreano, il grinding riveste un’importanza fondamentale, ma per chi cerca sistemi di crafting approfonditi e un gioco in cui si presta particolare attenzione al sistema delle professioni, Black Desert Online può essere una buona opzione.

Questo titolo, potenzialmente, vi farà entrare con più probabilità in una seconda vita rispetto ad altri MMO e ha uno dei sistemi di creazione del personaggio più solidi del genere. Si tratta di un gioco che offre tanto sia su vasta scala sia su dimensioni più piccole. Volete dedicarvi alla pesca e all’agricoltura? Potete farlo. Se volete, però, siete anche liberi di partecipare a guerre tra gilde e assedi, una volta che avrete raggiunto un determinato livello.

Non aspettatevi una storia approfondita in questo gioco. Si tratta di un gioco di tipo sandbox in cui creare le proprie storie e avventure. Sono però presenti diversi sistemi e diverse meccaniche di gioco con cui cimentarsi, e unirle insieme può risultare appagante anche se richiede tempo e fatica. Black Desert Online è un gioco complesso ma davvero ben fatto. Non è esente da difetti, ma il fatto che sia approdato anche su Xbox One e Playstation lo ha reso più in vista per la platea dei videogiocatori.

(Image credit: CCP Games)

Eve Online

Su che piattaforma si può giocare? PC

Qual è il modello di pagamento? Free-to-play o abbonamento

Finora, in questa classifica, abbiamo visto molti titoli fantasy, ma se vi appassionano di più le vicende spaziali, potreste voler dare un’occhiata a Eve Online. Un avvertimento, però: abbiamo detto che Black Desert Online è complicato ma Eve Online riesce ad esserlo di più.

Parliamo di un gioco che è sulla scena da ben 14 anni e si è guadagnato la fama di essere un gioco dove si consumano i più perfidi tradimenti. Bisogna capire che in questo gioco chiunque può fare quello che vuole e a volte questo significa che qualche giocatore avrà come obiettivo quello di rovinarvi, la conquista dello spazio è un’opera difficile dopotutto e non c’è posto per amicizie durature.

Eve Online è il gioco MMO sandbox per eccellenza: si tratta di un mondo virtuale in cui tutto è deciso dai giocatori, capaci di scatenare guerre e ideare piani lunghi mesi e mesi in cui non mancheranno di certo combattimenti, azioni di contrabbando e di sabotaggio. Il fatto che sia uno dei giochi più ostici a cui approcciarsi non deve spaventare.

A differenza dei creatori di Black Desert Online, infatti, CCP (lo sviluppatore di Eve Online) negli anni ha cercato di rendere il gioco un po’ più accessibile anche grazie alla creazione di un tutorial per i principianti davvero utile e completo. In ogni caso, a volte, il modo migliore per imparare è attraverso errori colossali che vi faranno migliorare e maturare. L’introduzione di un’opzione free-to-play rappresenta un’ottima opportunità per provare il gioco e vedere se vi interessa addentrarvi di più nel suo universo o meno.

(Image credit: Square Enix)

Final Fantasy XIV

Su che piattaforma si può giocare? PS4 e PC

Qual è il modello di pagamento? A pagamento

Non è stato semplice per questo titolo farsi spazio. Inizialmente uscito nel 2010, la versione MMO del capolavoro nipponico ha dovuto fare i conti con una reazione parecchio negativa da parte del pubblico (e a ragione).

Successivamente, Square Enix ha passato due anni a ripensare e ricostruire da zero l’intero gioco, creando un prodotto assai più convincente. Nella sua versione più recente e molto migliorata, Final Fantasy XIV è un titolo che sarà apprezzato sia dai fan della saga sia da altri videogiocatori.

Questo gioco presenta un sistema di classi davvero completo, oltre a una storia che si evolve costantemente a ogni espansione. Insomma, siamo di fronte a un MMO che rappresenta davvero l’essenza della saga di Final Fantasy con anche un bel po’ di fanservice.