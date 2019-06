I migliori giochi del 2019: i titoli più attesi per PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Siamo quasi a metà del 2019 e abbiamo già visto molte grandi release, ma ci sono ancora tante novità in arrivo per placare la vostra sete di videogiochi. Ce n’è per tutti i gusti, sia che cerchiate un videogame horror, qualcosa di emozionante o dei videogame narrativi.

Noi di TechRadar abbiamo creato per voi una lista dei migliori videogame in arrivo per PlayStation 4 , Xbox One e Nintendo Switch nel 2019 e dei videogame più attesi che ancora non hanno una data di uscita. Aggiorneremo la lista man mano che escono o vengono annunciati nuovi titoli, quindi tenetela d’occhio.

Senza ulteriori indugi, allacciate le cinture e preparatevi ad aggiornare la vostra wishlist dei migliori giochi in uscita nel 2019...

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Crash Team Racing Nitro-Fueled (Image credit: Beenox)

Quando uscirà?

Il 21 giugno

Per che piattaforme?

PS4, Xbox One e Nintendo Switch

Di cosa si tratta?

Si tratta di una rimasterizzazione di Crash Team Racing del 1999 per PlayStation, un gioco di corse a tema Crash Bandicoot. Immaginatevi Mario Kart ma con i personaggi di Crash Bandicoot al posto dei Nintendo.

Crash Team Racing Nitro-Fueled non è solo un ritorno nostalgico al passato, ma un gioco di corse dinamico per giocatori sia vecchi che nuovi, a patto che non lo prendiate troppo seriamente.

Shenmue 3

Shenmue 3 (Image credit: YS Net)

Quando uscirà?

A quanto pare, il 27 agosto

Per che piattaforme?

PS4 e PC

Di cosa si tratta?

Sembra che finalmente Shenmue 3 uscirà quest’anno. La terza parte di questo gioco di azione e avventura arriverà ben 18 anni dopo la seconda parte, e la storia ripartirà da dove ci ha lasciati Shenmue 2, con l’artista marziale adolescente Ryo Azuki alla ricerca dell’assassino di suo padre nella Cina degli anni ‘80.

Non siamo certi di cosa aspettarci da Shenmue III, soprattutto considerando che non è prodotto da Sega, ma speriamo che sia valsa la pena di aspettare...

Pokémon Spada e Scudo

Pokémon Spada e Scudo (Image credit: Nintendo) (Image: © The Pokemon Company)

Quando uscirà?

Verso la fine del 2019

Per che piattaforme?

Nintendo Switch

Di cosa si tratta?

Pokemon Spada e Scudo sono gli ultimi arrivati della serie Pokemon, portandoli nell’ottava generazione con una serie di nuove creature.

I nuovi giochi saranno ambientati nella regione di Galar, sostanzialmente la versione di Nintendo della Gran Bretagna, e le ambientazioni sono complete di campi da calcio e campagne pittoresche.

Borderlands 3

Borderlands 3 (Image credit: Gearbox Software)

Quando uscirà?

Il 13 settembre

Per che piattaforme?

PS4 e PC

Di cosa si tratta?

Quasi sette anni dopo l’uscita di Borderlands 2, Gearbox ha confermato che Borderlands 3 uscirà verso la fine dell’anno. Si tratta del quarto capitolo di questo videogioco action-RPG in prima persona, e giocherete nei panni di un cacciatore della Cripta intenzionato a fermare i gemelli Calypso, intenti a sfruttare i ‘’Figli della Cripta’’ e prendere possesso delle Cripte che ci sono fuori dai confini del pianeta Pandora.

Aspettatevi personaggi più grandi del normale, un pianeta alieno vivace e colorato tutto da esplorare, tonnellate di armi assurde e molto senso dell’umorismo.

Star Wars Jedi: Fallen Order

Star Wars Jedi: Fallen Order (Image credit: Respawn Entertainment)

Quando uscirà?

Il 15 novembre

Per che piattaforme?

PS4, Xbox One e PC

Di cosa si tratta?

Sviluppato da Respawn Entertainment, in Star Wars Jedi: Fallen Order vestirete i panni di Cal Kestis, un ex Padawan costretto a nascondersi dopo il massacro dell’Ordine 66, quando in seguito a un agguato tutti i Jedi sono stati uccisi.

Finora abbiamo visto solo un teaser del nuovo titolo Star Wars in versione single player, ma è stato abbastanza per emozionarci. In più, Respawn ha promesso un assaggio del gioco all’E3 2019.

The Outer Worlds

The Outer Worlds (Image credit: Obsidian Entertainment)

Quando uscirà?

Data da definirsi

Per che piattaforme?

PS4, Xbox One e PC

Di cosa si tratta?

Siamo entusiasti dell’arrivo di questo gioco di ruolo di fantascienza sviluppato da Obsidian Entertainment. Ambientato oltre i confini dello spazio, in The Outer Worlds vi risveglierete dall’ibernazione trovandovi invischiati di un complotto di grandi aziende per distruggere Halycon, una colonia al limitare della galassia. Deciderete voi come giocare, e le vostre azioni influenzeranno il corso della storia e il destino di Halycon.

Se siete rimasti delusi da Fallout 76, The Outer Worlds potrebbe essere un gioco da tenere d’occhio...

Doom Eternal

Doom Eternal (Image credit: iD Software)

Quando uscirà?

Data da definirsi

Per che piattaforme?

PS4, Xbox One, Nintendo Switch e PC

Di cosa si tratta?

É il sequel di Doom (2016) e promette di essere ultra-violento, frenetico e ancora più potente, con centinaia di demoni assatanati che vi terranno occupati.

Doom Eternal sarà il migliore che abbiate mai visto, con l’introduzione di una versione potenziata dell’Uccisore del Destino e una serie di nuovi demoni. E questa volta l’invasione si è diffusa oltre Marte.

Final Fantasy 7 Remake

Final Fantasy 7 Remake (Image credit: Square Enix)

Quando uscirà?

Data da definirsi

Per che piattaforma?

È stato confermato che il gioco uscirà prima per PS4, ma in seguito potrebbe essere disponibile per PC e Xbox One.

Di cosa si tratta?

Originariamente uscito nel 1997, Final Fantasy 7 è stato uno dei migliori JRPG di sempre. Quindi non ci sorprende che Square Enix abbia prodotto un remake a più di 20 anni di distanza.

Non è andato tutto liscio durante lo sviluppo del remake di Final Fantasy 7. Il gioco era stato inizialmente presentato all’E3 2015, e non sappiamo ancora quando uscirà esattamente. Comunque, l’ultimo State of Play di Sony ci ha entusiasmato ancora, e Square Enix ha rilasciato un nuovo teaser per stuzzicarci l’appetito.

FIFA 20

FIFA (Image credit: EA)

Quando uscirà?

Data da definirsi (ma solitamente verso fine settembre)

Per che piattaforme?

PS4, Xbox One e PC

Di cosa si tratta?

Sappiamo che ci sarà un nuovo titolo FIFA verso la fine dell’anno, com’è certo che le stagioni cambiano.

Non sono state rilasciate informazioni né la data di uscita per FIFA 20, la tanto attesa prossima edizione del simulatore calcistico, ma contiamo su miglioramenti incrementali e nuove funzioni in grado di entusiasmarci.

Ghost of Tsushima

Ghost of Tsushima (Image credit: Sucker Punch Productions)

Quando uscirà?

Data da definirsi

Per che piattaforme?

PS4

Di cosa si tratta?

Non sappiamo ancora molto su Ghost of Tsushima, tranne che si tratterà di un gioco d’avventura open world sviluppato da Sucker Punch Studios e pubblicato da Sony, il che significa che sarà un’esclusiva per PlayStation 4.

Ghost of Tsushima è ambientato nel Giappone del 1274, durante la prima invasione mongola, e voi impersonerete l’ultimo samurai dell’Isola di Tsushima, determinato a difendere la sua casa e le sue tradizioni.

Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 (Image credit: CD Projekt Red)

Quando uscirà?

Data da definirsi

Per che piattaforme?

PS4, Xbox One e PC

Di cosa si tratta?

Potrebbe essere solo frutto dei nostri desideri, ma siamo decisamente entusiasti per l’uscita di Cyberpunk 2077 e davvero impazienti di metterci le mani.

Se avete vissuto fuori dal mondo e non avete mai sentito parlare di Cyberpunk 2077, si tratta di un RPG distopico dagli sviluppatori di The Witcher 3, CD Project Red. É ambientato in una metropoli fantascientifica molto realistica, è tratto dal gioco da tavolo Cyberpunk 2020 e ci aspettiamo che sia un gioco rivoluzionario.

Death Stranding

Death Stranding (Image credit: Kojima Productions)

Quando uscirà?

Data da definirsi

Per che piattaforme?

PS4

Di cosa si tratta?

A questo punto, non siamo sicuri che neanche Kojima lo sappia… Da quanto abbiamo visto finora, Death Stranding vedrà la partecipazione di Norman Reedus di The Walking Dead, un feto in un barattolo e alcune oscure creature minacciose.

Sappiamo anche che sono coinvolti Mads Mikkelsen, Guillermo Del Toro e Troy Baker, e che probabilmente il gioco non uscirà nel 2019.

The Elder Scrolls 6

The Elder Scrolls 6 (Image credit: Bethesda)

Quando uscirà?

Data da definirsi

Per che piattaforme?

Probabilmente PS4, Xbox One e PC

Di cosa si tratta?

Non ne abbiamo idea, ma sicuramente The Elder Scrolls 6 non uscirà nel 2019, anche se è dura ignorare la grandezza dell’evento quindi ci stiamo solo facendo cullare da false speranze.

The Last of Us Part 2

The Last of Us Part 2 (Image credit: Naughty Dog)

Quando uscirà?

Data da definirsi

Per che piattaforme?

PS4

Di cosa si tratta?

The Last of Us 2 vedrà la partecipazione di una Ellie cresciuta e molto più matura di come la abbiamo mai vista. Non solo sta alimentando le fiamme del romanticismo, ma è anche diventata molto più violenta nei suoi sforzi per sopravvivere.

Non sappiamo ancora molto della storia, ma Joel non è apparso nel materiale uscito finora, nonostante sappiamo che Troy Baker è coinvolto quindi alla fine si farà vivo in un modo o nell’altro.

Metroid Prime 4

Metroid Prime 4 (Image credit: Nintendo)

Quando uscirà?

Data da definirsi

Per che piattaforme?

Nintendo Switch

Di cosa si tratta?

Un Metroid Prime tutto nuovo per Nintendo Switch è in arrivo. Comunque, Metroid Prime 4 potrebbe essere ancora lontano dato che Nintendo ha dovuto scartare il progetto a gennaio 2019 e ricominciare daccapo.

A causa di problemi durante lo sviluppo, non sappiamo molto di cosa tratterà Metroid Prime 4, o quando uscirà, ma noi rimaniamo comunque in trepidante attesa.

Starfield

Starfield (Image credit: Bethesda)

Quando uscirà?

Data da definirsi

Per che piattaforme?

Probably PC, PS4 e Xbox One

Di cosa si tratta?

Non sappiamo ancora di cosa tratterà Starfield. Bethesda non si è fatta sfuggire molto su questo RPG a giocatore singolo, ma sappiamo che sarà ambientato nello spazio e che non uscirà a breve.

Animal Crossing

Animal Crossing (Image credit: Nintendo)

Quando uscirà?

Nel 2019

Per che piattaforme?

Nintendo Switch

Di cosa si tratta?

Nintendo ha finalmente dato ai fan quello che volevano. Durante il Nintendo Direct di settembre 2018, l’azienda ha annunciato con un piccolo teaser che Animal Crossing arriverà per Nintendo Switch entro il 2019.

Ci aspettiamo che Animal Crossing per Nintendo Switch offra la stessa atmosfera genuina e affascinante dei titoli precedenti, e speriamo che vengano aggiunti altri personaggi, suppellettili e aree da esplorare.

Dragon Age 4

Dragon Age (Image credit: BioWare)

Quando uscirà?

Data da definirsi

Per che piattaforme?

Probabilmente PS4, Xbox One e PC

Di cosa si tratta?

Dopo essere stato un ‘segreto’ di dominio pubblico per tanto tempo, Dragon Age 4 ora è stato confermato da BioWare, che ha anche rilasciato un teaser da un minuto. Al momento ci limitiamo a chiamare cautamente il gioco Dragon Age 4, dato che il titolo ufficiale non è ancora stato confermato.

Non c’è dubbio che passeranno un paio di anni prima di vedere il quarto episodio del popolarissimo RPG Dragon Age, ma ci aspettiamo un gioco open world ancora più vasto, approfondimenti su quel colpo di scena e altri personaggi di cui innamorarci.