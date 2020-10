I migliori Chromebook del 2020

I migliori Chromebook hanno fatto molta strada dai loro umili inizi. Questi dispositivi dotati di ChromeOS, il sistema operativo per computer realizzato da Google, non sono più alternative economiche e leggere ai laptop Windows.

I Chromebook hanno ormai una propria anima: cercano di essere un dispositivo affidabile e in grado di offrire tutte le funzionalità di cui potreste aver bisogno, ma senza la pretesa (almeno per ora) di essere adatti ai gamer più esigenti o a chi fa della potenza di calcolo il suo pane quotidiano.

Uno dei problemi principali dei Chromebook fu inizialmente il numero di applicazioni che offrivano. Per ovviare a questo, Google ha aggiunto il supporto al Play Store Android, facendo di fatto esplodere le potenzialità di questi dispositivi e dell’ecosistema Google in generale.

Disponibili ufficialmente in Italia da poco più di un mese , i Chromebook sono pensati per essere dispositivi leggeri e semplici da utilizzare. Alcuni di questi sono ottimi portatili 2 in 1 capaci talvolta di tenere testa anche ai migliori laptop in termini di costo, design e prestazioni. Se volete provare un nuovo sistema operativo e cercate un computer semplice da utilizzare, un Chromebook potrebbe essere la scelta giusta.

1. Google Pixelbook Go Il miglior Chromebook mai realizzato CPU: Intel Core m3 - Intel Core i7 | Scheda grafica: Intel UHD Graphics 615 | RAM: 8GB - 16GB | Schermo: 13,3" Full HD (1.920 x 1.080) o 4K LCD touchscreen | Archiviazione: 128GB - 256GB eMMC

Google non solo è la creatrice di Chrome OS, ma con i suoi dispositivi sembra descrivere il futuro dei Chromebook in termini di prestazioni e qualità del prodotto. Mentre la precedente versione del Pixelbook occupava il primo posto in questa guida sui migliori Chromebook senza offrire niente di che, Pixelbook Go è di tutt’altra caratura.

Si tratta di un dispositivo elegante e potente tanto quanto i portatili tradizionali, offrendo inoltre alcune funzionalità premium. Tutto questo a un prezzo minore rispetto al primo Pixelbook. Ad accompagnare questo sensibile upgrade abbiamo anche un’ottima autonomia e una tastiera comoda adatta anche per l’utilizzo prolungato.

2. HP Chromebook 14 Striking optimal balance between value and design CPU: Intel Celeron N5000 | Scheda grafica: Intel HD Graphics 605 | RAM: 4GB DDR4 | Schermo: 14 pollici, FHD (1.920 x 1.080) BrightView | Archiviazione: 64 GB eMMC

I migliori Chromebook cercano di offrire ottime prestazioni a prezzi bassi, senza rinunciare al design. Chromebook HP 14a ne è l’esempio perfetto: compatto, veloce, con una scocca elegante e piacevole. In aggiunta offre uno schermo particolarmente nitido e una tastiera scorrevole con un’ottima spaziatura. Purtroppo la durata della batteria lascia a desiderare, ma se non avete bisogno di stare tantissime ore lontani da una presa elettrica, potete essere certi di avere tra le mani uno dei migliori Chromebook attualmente in circolazione.

3. Acer Chromebook 314 Un Chromebook fantastico CPU: Intel Pentium N4000 | Scheda grafica: Intel UHD Graphics 600 | RAM: 4GB DDR4 | Schermo: 14" LED (1366 x 768) HD | Archiviazione: 32GB eMMC

Acer Chromebook 314 è fatto per chi fa del rapporto qualità-prezzo il cardine dei propri acquisti. È facile da usare, affidabile e ha un’autonomia ottima, fino a 12 ore. Il display da 14 pollici inoltre è perfetto per chi ha esigenze di produttività.

Considerando poi che la tastiera offre un utilizzo molto piacevole e che il trackpad è particolarmente reattivo e preciso anche nelle funzioni multitouch, potete essere sicuri di avere tra le mani l’incontro perfetto tra usabilità e prestazioni. Nonostante non sia potentissimo e talvolta si veda, il compromesso è più che accettabile considerato il costo.

4. HP Chromebook x360 12b Piccolo e versatile CPU: Intel Pentium Silver N5000 | Scheda grafica: Intel UHD Graphics 605 | RAM: 4GB DDR4 | Schermo: 12" HD+ (1.366 x 912) | Archiviazione: 32 GB eMMC

Dotato di uno chassis in metallo e una cerniera resistente in grado di ruotare di 360°, questo Chromebook è uno dei più solidi che possiate acquistare. Lo schermo da 12 pollici inoltre lo porta a essere più vicino a un tablet che a un laptop vero e proprio. Scelta azzeccata visto il supporto al pennino e la possibilità di ancorarla al laptop mediante un magnete posto sul lato della scocca. È dotato inoltre di un trackpad molto grande e di una buona autonomia.

5. Lenovo Ideapad Duet Chromebook Un 2 in 1 nel verso senso della parola CPU: Mediatek P60T | Scheda grafica: ARM Mail-G72 MP3 | RAM: 4 GB LPDDR4X | Schermo: 10,1" (1.920 x 1.200) IPS | Archiviazione: 64 GB

Nato probabilmente per lanciare la sfida a dispositivi come Surface Go, questo Chromebook prodotto da Lenovo punta molto sulla portabilità. Fornito in bundle con la tastiera e una piacevole cover in stoffa che fa anche da cavalletto, questo laptop/tablet è capace di offrire buone prestazioni e fino a 13 ore di autonomia in poco meno di 1 kg di peso (tastiera e custodia incluse). Purtroppo le dimensioni ridotte hanno sempre qualche scotto da pagare: in questo caso non è presente il jack per le cuffie e la tastiera è un po’ troppo angusta.