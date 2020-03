Huawei P40, il modello di punta potrebbe chiamarsi Pro Plus 5G

Ieri, vi abbiamo riportato la presunta scheda tecnica di Huawei P40 e di P40 Pro . Oggi, a poche ore dall’uscita della gamma Huawei P40, abbiamo scoperto le specifiche del P40 Pro Premium Edition. Partiamo dal nome, P40 Pro Premium Edition potrebbe non essere quello ufficiale.

Roland Quandt (un leaker affidabile) ha twittato quello che ritiene il nome ufficiale dello smartphone, Huawei P40 Pro Plus 5G. A meno che non si tratti di un nuovo modello, è probabilmente il nome del dispositivo più potente della gamma P40.

Quandt ha anche twittato alcune delle sue specifiche, tra cui un display da 6,58 pollici dotato di una frequenza di aggiornamento di 120Hz (Huawei P40 Pro dovrebbe fermarsi a 90Hz), 12 GB di RAM (rispetto agli 8 GB del Pro) e due teleobiettivi con zoom ottico fino a 10x.

Huawei P40 Pro+ 5GKirin 990 5G12 GB RAM120 Hz screensame size as ProDual telephoto cams w/ up to 10x optical zoomFaster charging, but ~same battery size as ProAvailable in summerMarch 25, 2020