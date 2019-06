Huawei P30 avrà Android Q, secondo Huawei

Huawei ha in programma di portare Android Q su 16 dei suoi smartphone attuali, compresi Huawei P30, P30 Pro e Mate 20 Pro.

L'azienda lo afferma con un post sul blog aziendale, il cui scopo sembra essere tranquillizzare i clienti che già possiedono un dispositivo recente, e temono che presto non riceveranno più aggiornamenti.

Huawei non assicura al 100% l'arrivo di Android Q sui propri smartphone, ma dice di aver fatto richiesta ufficiale a Google per tutti quelli elencati di seguito. L'azienda ha affermato anche che la EMUI 10, di cui sono circolate immagini non ufficiali, è basata su Android Q.

Nel blog si legge che "siamo fiduciosi nel fatto che i nostri dispositivi più popolari, compresa la serie P30, potranno avere Android Q. Abbiamo lavorato con i nostri partner per molti mesi, con lo scopo di assicurarci che i dispositivi possano ricevere Android Q".

Anche se per molti di questi prodotti non ci sono garanzie riguardo all'arrivo di Android Q, il Mate 20 Pro ha già ricevuto l'approvazione di Google e sembra che, almeno per questo modello, l'arrivo della nuova versione di Google sia più probabile.

La lista completa dei prodotti per cui Google ha richiesto la certificazione è la seguente:

P30 Pro

P30

Mate 20

Mate 20 Pro

PORSCHE DESIGN Mate 20 RS

P30 lite

P smart 2019

P smart+ 2019

P smart Z

Mate 20 X

Mate 20 X (5G)

P20 Pro

P20

Mate 10 Pro

PORSCHE DESIGN Mate 10

Mate 10

L'articolo sul blog di Huawei non dice nulla su cosa potrebbe accadere dopo Android Q. La nuova legge statunitense e la successiva reazione di Google (ecco cosa significa) potrebbe protrarsi ancora a lungo e influenzare chi possiede uno smartphone Huawei. Compresi quei consumatori che si aspettavano aggiornamenti per molti anni.

Vale la pena notare anche che il post è stato pubblicato dalla filiale britannica di Huawei, e non necessariamente vale per tutto il mondo.

Spesso, infatti, l'area geografica implica limiti agli aggiornamenti, quindi forse è meglio essere cauti sulla questione, per quanto Huawei voglia rassicurare i propri clienti.

Android Q anche per Honor 20

Una fonte interna ci ha poi rivelato che anche gli smartphone della famiglia Honor 20 (che include Honor 20 Pro e Honor 20 Lite) avranno Android Q.

Abbiamo chiesto a Huawei un ulteriore chiarimento, e vi aggiorneremo non appena sapremo qualcosa.