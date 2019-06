Huawei Mate 20 Pro torna nel programma beta di Android Q

Quando Google ha ufficialmente annunciato la beta di Android Q lo scorso maggio durante il Google IO 2019, ha rivelato anche i 21 dispositivi che facevano parte del programma beta.

Uno di questi telefoni era Huawei Mate 20 Pro, tuttavia, quando il governo degli Stati Uniti ha messo al bando Huawei, i prodotti dell'azienda sono scomparsi dal programma Android Enterprise e dall'elenco di dispositivi idonei per Android Q beta.

Tuttavia, Huawei Mate 20 Pro è riapparso sul programma Android Q beta , come rilevato da Android Police .

Non sappiamo se ci sono stati progressi nelle trattative tra Huawei e Google, ma questa è sicuramente una buona notizia per i possessori di Mate 20 Pro che si sono registrati per far parte della beta di Android Q.

Durante la re-installazione della beta, si viene avvertiti che Mate 20 Pro riceverà gli aggiornamenti che Google invia alla beta di Android Q.