Huawei e USA, altre restrizioni in arrivo

A quanto pare gli USA stanno prendendo in considerazione nuove restrizioni da mettere in atto nei confronti di Huawei per limitarne le possibilitá di utilizzo di tecnologie statunitensi.

Alcune aziende statunitensi sono giá state interdette dal governo, per ragioni di sicurezza nazionale, per aver negoziato con Huawei. All’azienda cinese è stato negato l’accesso a tecnologie chiave, quale, per esempio, l’utilizzo del sistema operativo Android di Google.

Reuters riporta inoltre che alcuni individui a Washington si sono lamentati del fatto che questa direttiva non sia stata estesa a più elementi della catena produttiva.

La disputa tra USA e Huawei

Aggiungendo Huawei alla non-entity list (elenco degli individui ed organizzazioni che costituiscono un rischio nazionale), il governo americano può solamente bloccare l’esportazione di tecnologia made in USA. Questo significa che alcuni rivenditori sono ancora effettivamente in grado di condurre affari con l’azienda cinese.

Come riportato da alcune fonti, il dipartimento del commercio USA sta puntando ad aumentare le restrizioni , limitando l’esportazione di beni che includono tecnologie o software made in USA.

Questo sviluppo complicherebbe ulteriormente la situazione, aggravando gli attriti presenti tra Stati Uniti e Cina. Huawei ha ripetutamente negato la presenza di ogni tipo minaccia nei propri dispositivi, mentre il governo USA non ha mai fornito alcuna prova a sostegno di questa tesi.

Il governo statunitense ha recentemente emesso una licenza nei confronti di Huawei che permette all’azienda cinese di fornire la propria tecnologia ai lavoratori agricoli americani. Il dipartimento del commercio ha inoltre emesso una licenza nei confronti delle aziende intenzionate a fornire a Huawei prodotti “non a rischio”, Microsoft tra queste.

La commissione federale delle comunicazioni ha votato contro Huawei e ZTE dichiarando le aziende come rischi per la sicurezza nazionale. Alcuni senatori del governo USA insistono addirittura per la cessione totale dell’emissione di nuove licenze. Si pensa che Huawei presto procederà per vie legali contro le iniziative della FCC.

Nel frattempo, il presidente Donald Trump è incline a stringere un accordo con la Cina che includa alcune forniture a Huawei.

Via Reuters