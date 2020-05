Huawei e la rivoluzione 5G: ecco cosa cambia con la nuova tecnologia

La multinazionale cinese Huawei ha migliorato la tecnologia 5G riducendo le radiazioni e i consumi, e ottenendo una migliore integrazione tra la stazione radio base e l'antenna.

La società afferma che la nuova tecnologia, CableFree, rappresenta un passo avanti nella progettazione di antenne mobile in quanto sfrutta i cavi già presenti sulle torri. Inoltre, integra un esclusivo design a spostamento di fase che integra meglio l'unità con la stazione base, sempre secondo quanto afferma Huawei .

La tecnologia CableFree è già stata utilizzata per un paio di dispositivi del colosso cinese, tra cui le antenne Munich Pro, Golden Mini e London Pro, nonché i prodotti MIMO 32T32R Massive. Questo aiuterà i clienti a implementare rapidamente reti 5G di alta qualità, secondo la società.

A metà aprile, in tutta Europa, sono stati segnalati oltre 70 casi di torri cellulari incendiate tra Gran Bretagna, Paesi Bassi, Irlanda, Belgio e Cipro. L'evento ha catturato l'attenzione dei cittadini, che di fronte alla minaccia del virus Covid-19 hanno iniziato a fantasticare su una possibile connessione tra le torri 5G e il virus.

In questo scenario d’incertezza, molte persone hanno cominciato a credere ai post sui social media secondo cui il 5G alteri le capacità del sistema immunitario, facilitando così l’infezione da Covid-19, o che la diffusione di quest’ultimo fosse causata proprio dalla suddetta tecnologia.

La comunità scientifica sdegnata ha rigettato queste teorie con le affermazioni del Dr. Simon Clarke, professore associato di microbiologia cellulare presso l'Università di Reading, che ha dichiarato alla BBC che suddette ipotesi non avessero alcuna evidenza scientifica.

Stando a Huawei, la nuova tecnologia include i seguenti benefici:

Huawei estimates that by 2025, global data will total a stunning 180 ZB. This might strike fear into many enterprises, who foresee severe challenges in dealing with massive amounts of data. Fear not — #Huawei has the solutions. #HuaweiFacts https://t.co/jUQ5eQHjfBMay 22, 2020