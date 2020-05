Star Wars: The Rise of Skywalker: ecco come guardarlo in streaming

Star Wars: The Rise of Skywalker è finalmente arrivato su Disney Plus. Questo significa che ora si può guardare in streaming l’ultimo film di Star Wars. Ecco come guardare Star Wars: L'ascesa di Skywalker online gratuitamente con Disney Plus .

Star Wars: The Rise of Skywalker Data di uscita: 2019 Direttore: J.J. Abrams Cast (ordine di crediti): Carrie Fisher, Mark Hamill, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega e Oscar Issac Punteggio MyMovies: 2,78/5

ALLERTA SPOILER: in questo articolo sono presenti diversi spoiler che potrebbero rovinare la sorpresa a coloro che non hanno ancora visto i primi due film della trilogia del sequel di Star Wars: Il risveglio della Forza e Gli ultimi Jedi. Saltate questa sezione per evitare gli spoiler.

Ci sono numerose teorie in merito a quale sia l'ordine giusto da seguire per rispettare la cronologia dei film di Star Wars, ma per tante persone L'ascesa di Skywalker rappresenta l'ultimo film dell'iconico franchise.

Il film inizia con la notizia (come suggerito anche dai vari trailer) che l'Imperatore Palpatine sia ancora vivo. Finn (John Boyega) e Poe (Oscar Issac) guidano la resistenza e cercano di impedire al Primo Ordine e a Palpatine di stabilire un nuovo impero. Il film culmina in un drammatico scontro tra Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren / Ben Solo (Adam Driver).

Rilasciato nel 2019 e diretto da JJ Abrams, l'ultimo film di Star Wars è stato un enorme successo, con un incasso di 1 miliardo di dollari al botteghino, ed è stato reso disponibile per lo streaming on demand a distanza di pochi mesi a causa della pandemia di coronavirus. Il film è disponibile su Disney Plus e si inserisce nel catalogo di Star Wars.

Non siete sicuri di voler sottoscrivere un abbonamento a Disney Plus? Ci sono buone notizie, poiché esiste una versione di prova gratuita di 7 giorni del servizio per un periodo di tempo limitato. In altre parole, potete guardare gratuitamente Star Wars: L'ascesa di Skywalker, comodamente dal vostro televisore.

Come guardare Star Wars: L'ascesa di Skywalker online gratuitamente