Onward, ecco come guardare il nuovo film Pixar in streaming

Se siete fan dei film Pixar (e avete già divorato la collezione di Disney Plus) o state cercando qualcosa per intrattenere i bambini, allora vi interesserà sapere che presto sarà disponibile l'ultimo lavoro dell'iconico studio di animazione. Onward - Oltre la magia arriverà, infatti, in streaming a breve.

Onward - Oltre la magia è la fantastica storia di due genietti adolescenti, i fratelli Ian e Barley Lightfoot. I due abitano in un universo in cui i draghi sono animali domestici, gli unicorni vivono liberi disturbando i quartieri, e in giro è normale vedere troll, gnomi e altre creature dell'immaginario fantasy. I ragazzi dovranno trovare l'incantesimo che riporterà in vita per un giorno il loro genitore.

Onward - Oltre la magia arriverà su Disney Plus venerdì 3 aprile in Italia, ma coloro che non vedono l'ora di guardare il film, hanno una serie di opzioni. Continuate a leggere per scoprire quali.

In Italia l'uscita del film, inizialmente prevista per il 5 marzo, era stata rimandata al 16 aprile nei cinema italiani a causa della pandemia del coronavirus anche se, vista la situazione attuale, è molto probabile che bisognerà attendere ancora un po’ di tempo prima di vederlo sul grande schermo.

Tuttavia, il film sarà disponibile con netto anticipo il 3 aprile sulla piattaforma Disney Plus, proprio a causa della precaria situazione cinematografica causata dall'emergenza attuale.

Disney ha deciso di rilasciare il suo ultimo lavoro in streaming prima del previsto e questo potrebbe significare che la multinazionale statunitense crede che ci sarà bisogno di molto più tempo prima che le sale cinematografiche possano riaprire al pubblico.

In un mondo ideale, tutti noi in questo preciso momento saremmo a casa seguendo le linee guida del governo in merito all’auto-isolamento a causa dell’epidemia del coronavirus. Tuttavia, diverse persone si ritroveranno ancora lontane da casa (magari all’estero) per vari motivi e, in tal caso, potreste imbattervi nel blocco geografico del Paese, non riuscendo ad accedere al proprio servizio di streaming preferito.

Fortunatamente, c'è una soluzione semplice: L’utlizzo di una VPN consentirà di guardare film come Onward - Oltre la magia e molto altro, indipendentemente da dove vi trovate. Questo semplice software cambia il vostro indirizzo IP, in modo da poter continuare ad accedere al servizio di streaming e vedere film e programmi TV da tutto il mondo.

Sebbene ci siano centinaia di VPN tra cui scegliere, consigliamo sempre ExpressVPN. Oltre a essere veloce, semplice e intuitiva da installare, è anche compatibile con tutta una serie di dispositivi: Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS e Android per citarne alcuni.

Inoltre, la garanzia di rimborso di 30 giorni è come la ciliegina sulla torta, ma non è finita qui. È possibile acquistare un piano annuale con uno sconto del 49% e 3 mesi aggiuntivi gratuiti. Si tratta di un'offerta pazzesca per quello che è senza ombra di dubbio un software essenziale da avere.

Una volta installata, selezionate la posizione del vostro paese di origine e fate semplicemente clic su Connetti. Sarete quindi in grado di guardare Onward - Oltre la magia praticamente da qualsiasi parte del mondo.