Hamilton: quando esce e come guardare la nuova esclusiva Disney Plus

Hamilton è uno degli spettacoli di Broadway più in voga degli ultimi tempi. Il musical di Lin-Manuel Miranda, che si è aggiudicato anche il premio Pulitzer, racconta la vita di Alexander Hamilton, uno dei padri fondatori degli Stati Uniti. Disney ne ha acquistato i diritti e, impossibilitata dal proiettarlo nei cinema prossimamente, ha deciso di farlo debuttare il 3 luglio su Disney+. Ecco come guardare Hamilton su Disney+ direttamente dal divano di casa vostra.

Come guardare Hamilton Hamilton sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney Plus a partire da venerdì 3 luglio. Disney Plus costa solo 6,99€ al mese, quindi vi conviene sottoscrivere l'abbonamento mensile per approfittare di questo e altri fantastici contenuti per 30 giorni di fila.

Hamilton debutterà il 3 luglio su Disney Plus in Italia e negli altri Paesi dove è attivo il servizio per lo streaming targato Disney. Inizialmente il suo debutto era previsto nei cinema per ottobre 2021, ma a causa dell'incertezza portata dalla pandemia globale in corso i programmi sono stati cambiati.

La versione che sarà disponibile su Disney Plus è quella che è stata filmata al Richard Rodgers Theatre di New York nel 2016 ed è caratterizzata dal cast di attori originale, inclusi lo stesso Miranda, Daveed Diggs e Philippa Soo. Il musical ha vinto ben 11 Tony Awards, l'equivalente degli Oscar nel mondo di Broadway.

Sia che conosciate già questo spettacolo (per il quale si poteva arrivare a spendere fino a 500 dollari a biglietto), sia che non ne abbiate mai sentito parlare, potrete guardare (o riguardare) Hamilton comodamente dal vostro divano a partire da venerdì, in esclusiva su Disney Plus.

Come guardare Hamilton su Disney Plus

Chiunque abbia accesso a Disney Plus dal proprio Paese potrà semplicemente andare sul sito ufficiale Disney Plus e sottoscrivere un abbonamento. Oltre ad Hamilton su Disney Plus troverete decine e decine di contenuti interessanti. Da ogni episodio esistente de I Simpson a tutti i film d'animazione Pixar e Marvel, oltre alla saga completa di Star Wars. Tutto a soli 6,99€ al mese! Considerando la quantità di contenuti disponibili e il prezzo delle piattaforme streaming rivali, si tratta davvero di un affare. La cosa migliore è che potrete risparmiare il 15% sottoscrivendo un abbonamento annuale, che vi garantisce l'accesso al servizio per 12 mesi a soli 69,99€.

(Image credit: Theo Wargo/WireImage)

Hamilton: il cast

La versione cinematografica di Hamilton vanta il cast originale del suo debutto a teatro del 2015, prima che venisse spostato al Richard Rodgers Theatre e che diventasse chiaro a tutti che non si trattava semplicemente del solito musical.

Lin-Manuel Miranda nei panni di Alexander Hamilton

Daveed Diggs nei panni di Marquis de Lafayette e Thomas Jefferson

Leslie Odom Jr. nei panni di Aaron Burr

Christopher Jackson nei panni di George Washington

Jonathan Groff nei panni di King George

Renee Elise Goldsberry nei panni di Angelica Schuyler

Phillipa Soo nei panni di Eliza Hamilton

Per saperne di più: