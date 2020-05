Agents of SHIELD S07 disponibile, ecco come vederlo

Una delle più apprezzate serie tv legate al MCU si avvia verso la conclusione dopo ben sette anni di onorato servizio. Il primo episodio di Agents of SHIELD andò in onda, infatti, nel 2013 e rappresentò un momento importante per i fan dei supereroi e in particolare per quelli del Marvel Cinematic Universe dato che si trattò della prima serie spin-off del MCU.

Agents of SHIELD: la premiere della settima stagione Agents of SHIELD S07 ha debuttato il 27 maggio negli Stati Uniti sul network ABC. Questo significa che è possibile guardarla in streaming su Hulu. Gli ultimi episodi, inoltre, sono sempre disponibili per lo streaming subito dopo essere apparsisu Hulu.

Avviso sugli spoiler: se non siete al passo con Agents of SHIELD e non avete visto la sesta stagione, continuando a leggere potrete imbattervi in alcuni spoiler.

Agents of SHIELD S07 partirà dagli eventi del drammatico finale della sesta serie in cui Quake, Mack, May e Yo-Yo erano riusciti a sconfiggere Izel anche se May (Ming-Na Wen) aveva riportato ferite molto gravi che potrebbero anche metterla in pericolo di vita.

Già il finale della sesta stagione ci aveva anticipato qualcosa sui nemici della prossima dato che Fitz, Simmons e Enoch avevano dovuto affrontare l'attacco al Faro dei Chronicom; gli alieni, che hanno deciso di insediarsi sulla Terra dopo la distruzione del loro pianeta, saranno proprio gli antagonisti della settima stagione.

La serie tv vede di nuovo protagonista Clark Gregg nel ruolo dell'amato agente Phil Coulson, anche se si tratta di una versione artificiale del personaggio che in teoria nella serie era già morto. Alcune voci sulla stagione 7 parlano anche di un possibile cameo di Captain America dato che il cast attualmente si trova nel 1931, una linea temporale perfetta per un'apparizione di Steve Rogers.

Agents of SHIELD S07 è disponibile negli Stati Uniti e in Canada

Se normalmente risiedete negli Stati Uniti o in Canada e siete abbonati a servizi di streaming, in caso di viaggi di lavoro o di vacanze, potreste avere l'esigenza di vedere i contenuti delle piattaforme in streaming anche da altri Paesi.

Per fortuna, c'è una soluzione abbastanza pratica per aggirare i blocchi territoriali. Scaricare una VPN permetterà infatti di vedere le vostre serie TV preferite ovunque vi troviate. Questi servizi vi permettono di cambiare indirizzo IP per accedere a servizi di un'altra area geografica e in generale per mantenere l'anonimato quando la navigazione in incognito dal browser non basta.

Anche se esistono centinaia di VPN tra cui scegliere, noi di TechRadar raccomandiamo sempre ExpressVPN. Oltre a essere veloce, semplice e abbastanza facile da installare, è compatibile con numerosi dispositivi come Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS e Android. Inoltre la politica di rimborsi entro 30 giorni è un ottimo extra. In questo periodo è inoltre possibile abbonarsi con uno sconto del 49% e 3 mesi extra gratuiti. Una volta installata la VPN, selezionate l'area geografica nella quale volete collegarvi e cliccate sul tasto di connessione.

Agents of SHIELD in Italia

Fox ha annunciato l’arrivo in Italia di Agents of SHIELD S07 a breve distanza dall'uscita negli Stati Uniti. La premiere italiana è stata fissata per venerdì 5 giugno alle 21.50.

Ricordiamo che Fox è visibile a pagamento all'interno della piattaforma satellitare Sky Italia, nel canale 112 del pacchetto Sky TV e 113 dello Sky Box.

La serie è anche presente su Netflix Italia ma non sappiamo ancora quando arriverà la settima stagione.

Agents of SHIELD negli Stati Uniti

Agents of SHIELD S07 viene trasmesso ogni mercoledì sera sul network ABC alle 10 pm ET/PT (le 4 del mattino in Italia). Oltre che in TV, negli Stati Uniti la serie viene trasmessa anche in streaming sulla piattaforma on-demand Hulu che ha anche una settimana gratuita di prova. Questo significa che potete guardarlo e farvi un'idea se sia il servizio che effettivamente faccia al caso vostro. Se solitamente risiedete negli Stati Uniti e vi trovate in Italia per lavoro, studio o altri motivi, potete usare servizi come ExpressVPN per potere usare il vostro account e guardare Agents of SHIELD.

Agents of SHIELD in Canada

I fan canadesi del MCU sono tra i più fortunati per vedere la nuova stagione di Agents of SHIELD dato che le puntate vengono trasmesse ogni mercoledì in contemporanea con gli Stati Uniti. Questo significa che la serie è disponibile sull'app CTV. Anche in questo caso, chi risiede in Canada ma si trova in Italia può usare una VPN per vedere in streaming la settima stagione di Agents of Shield.