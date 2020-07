Xbox Series X Showcase, confermata la data dell'evento

Finalmente l'evento Xbox Games Showcase di Microsoft è stato confermato per questo mese, il 23 luglio, i giocatori potranno quindi godersi un'altra dose di gameplay dei videogiochi di Xbox Series X .

Un evento simile si è tenuto anche poche settimane fa, ma con molto meno gameplay di quanto ci aspettassimo. In quell'occasione sono stati mostrati dei trailer, ma niente che lasciasse trasparire la vera potenza della console. Questo evento sarà invece un vero e proprio showcase gameplay.

Xbox Games Showcase coming on July 23 #SummerGameFest https://t.co/WZbweVtz1SJuly 6, 2020

L'account Twitter ufficiale di Xbox ha confermato la notizia, convalidando le precedenti voci che indicavano la data del 23 luglio. L'evento prenderà il via alle 9:00 PDT (ore 18:00 in Italia), con un discorso introduttivo di Geoff Keighley un'ora prima dell'effettivo showcase.

A quanto pare potrà essere visto su YouTube, ma vi daremo informazioni più precise i prossimi giorni prima dell'evento.

Cosa verrà effettivamente mostrato?

Sappiamo per certo che verrà lasciato dello spazio per Halo Infinite , e speriamo sinceramente che si tratterà di una dimostrazione sostanziosa del gioco piuttosto che di un breve filmato.

Una parte essenziale dell'evento dovrebbe essere dedicata a una serie di titoli esclusivi Xbox Series X. Abbiamo sentito varie voci per quanto riguarda uno dei videogiochi first-party non ancora confermati, e potrebbe essere sviluppato da The Initiative di Microsoft. Per completare lo showcase probabilmente saranno presenti anche i titoli di terze parti.

Considerando la risposta generalmente non entusiasmante dell'evento dello scorso maggio e la presentazione piuttosto elettrizzante dei videogiochi PS5 , come per esempio Spider-Man, questa è la possibilità per Microsoft di riscattarsi e di riaccendere i riflettori sulla console Xbox Series X.

Se saranno presentati dei filmati di gameplay approfonditi con uno sguardo migliore a Halo Infinite e se potremo vedere il modello Xbox Series S con specifiche inferiori di cui abbiamo tanto sentito parlare, forse potrebbe essere un evento da ricordare.