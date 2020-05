Henry Cavill vestirà ancora i panni di Superman

Henry Cavill potrebbe interpretare nuovamente Superman, ma questo non significa necessariamente che The Man of Steel 2 sia in cantiere. Deadline afferma che Cavill probabilmente tornerà nei panni di Clark Kent, ma non nel film dedicato al supereroe per eccellenza.

Di cosa potrebbe trattarsi, quindi? Deadline ipotizza che Clark Kent potrebbe comparire brevemente come cameo in un nuovo film DC, come per esempio Aquaman o Shazam 2. L'originale Shazam! ha chiaramente gettato le basi per un eventuale cameo di Superman, che però alla fine non è avvenuto.

In ogni caso, questa sarebbe la prima volta dal 2017 che Cavill riprenderà questo ruolo, dopo Justice League. I film DC da allora hanno visto i propri incassi in crescita costante, i numeri di Aquaman infatti si sono aggirati attorno al miliardo di dollari.

Il Superman di Cavill nel 2021 comparirà nella Snyder Cut di Justice League, in uscita per HBO Max. Dopo Justice League Cavill è stato acclamato per il ruolo di Geralt of Rivia nella serie The Witcher di Netflix.

Cos'è successo al Superman di Henry Cavill?

Il Superman di Henry Cavill non è mai stato il problema nei film DC. L'attore in Man of Steel ha avuto molto più spazio rispetto a Batman vs Superman, che si è concentrato maggiormente sul personaggio di Batman interpretato da Ben Affleck. In entrambi i film, il personaggio di Cavill è apparso forse un po' rigido e freddo, ma ciò non è da attribuire alla performance dell'attore, bensì allo stile narrativo del film.

La parte migliore di The Witcher è infatti probabilmente legata ai piccoli momenti di umorismo che Geralt riesce ad avere, mentre Justice League non ha invece minimamente accennato a toni di questo tipo.

Man of Steel 2 è in programma, si vocifera con Matthew Vaughn (Kingsman) alla regia. Nel 2018 alcune voci affermavano che il Superman di Cavill non sarebbe comparso nuovamente, ma è chiaro che nel frattempo qualcosa deve essere cambiato.