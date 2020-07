Halo 3 arriva su PC a 13 anni dal suo esordio su Xbox 360

A 13 anni dall’uscita su Xbox 360, Halo 3 è finalmente disponibile per PC.

Considerato da tutti il miglior capitolo della saga (perlomeno fino all’uscita di Halo Infinite ), Halo 3 era l’unico gioco mancante nella Master Chief Collection uscita per PC a dicembre 2019, nonostante fosse presente sull’omonima collezione uscita per Xbox One.

Del resto meglio tardi che mai! Halo 3 è ora disponibile su PC tramite Stam, Xbox Game Pass e Microsoft Store e vi consentirà di rivivere la più emozionante avventura di Master Chief in versione rimasterizzata.

L'anno di Master Chief

(Image credit: 343 Industries/Xbox Game Studios)

Giocare nuovamente il capolavoro della serie non potrà far altro che far salire l’hype per l’ormai prossimo Halo Infinite, che sarà disponibile per Xbox One e Xbox Series X entro la fine del 2020. D’altra parte, onestamente, molti di noi avranno bisogno di un ripassino prima di ributtarsi nell’universo di Halo che risulta fermo da 5 anni, data in cui è uscito Halo 5: Guardians, uno dei capitoli meno apprezzati dai fan della serie.

Potete acquistare Halo 3 per €9,99, anche se vi consigliamo di puntare direttamente a Halo: The Master Chief Collection, che al momento si trova a un prezzo di €39,99 e include Halo: Reach, Halo: Combat Evolved Anniversary, Halo 2: Anniversary e Halo 3, mentre Halo 3: ODST e Halo 4 faranno il loro ingresso nella collezione in un futuro prossimo.

Anche se il pacchetto non include tutti i titoli della saga (ad esempio Halo 5: Guardians non è presente) rimane comunque il modo migliore per rinfrescarsi la memoria e prepararsi alle nuove imprese che Master Chief sta per affrontare sulla console next-gen di Microsoft.