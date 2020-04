GTA 6: rumor, notizie e data di uscita

GTA 6 sta davvero arrivando? Anche se Rockstar Games non ha ancora annunciato nulla in merito alla prossima release della celebre saga, i fan di GTA chiedono a gran voce di saperne di più.

Red Dead Redemption 2, disponibile su console o PC, ha incantato milioni di giocatori ed è stato osannato dalla critica, ragion per cui le aspettative su GTA 6 sono enormi.

Sono passati sette anni dall'uscita di GTA 5, quindi un annuncio dovrebbe essere imminente; le ultime indiscrezioni suggeriscono che GTA 6 potrebbe arrivare presto, probabilmente sulle nuove console: PS5 e Xbox Series X .

Anche se siamo solo all’inizio dell’anno, Rockstar Games non ha ancora annunciato nulla su GTA 6, ergo una pubblicazione nel 2020 sembra improbabile. Come se non bastasse, Dan Houser, vicepresidente di Rockstar e padre della serie GTA, ha lasciato lo studio dopo 22 anni di onorata carriera. Detto questo, le nuove console usciranno a fine anno, per cui ci aspettiamo di saperne di più nei mesi a venire.

Durante l'ultima conferenza sugli utili, i dirigenti di Rockstar Games non hanno rilasciato alcuna dichiarazione sul lancio del nuovo capitolo della saga Grand Theft Auto, il che sembra confermare che non uscirà quest'anno.

Come già scritto, non ci sono notizie ufficiali, tuttavia abbiamo raccolto tutti i rumor su GTA 6 e ve li abbiamo serviti su un piatto d'argento. Ecco a voi.

Durante una conferenza sugli utili, Take Two ha allontanato le voci legate a un’uscita di GTA 6, quest’anno. Potremmo scoprire nuove informazioni sul titolo, ma sembra proprio che dovremo aspettare molto prima di giocarlo.

Di seguito trovate il nostro video su GTA VI: previsioni su personaggi, luoghi, storia e modalità Online.

Dritti al punto

Che cos'è? L'attesissimo nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto

L'attesissimo nuovo capitolo della serie Grand Theft Auto Quando uscirà? Questo è un bel mistero (ma siamo abbastanza sicuri che non sarà il 2020)

Questo è un bel mistero (ma siamo abbastanza sicuri che non sarà il 2020) Sarà disponibile su PC? Sia GTA 4 che 5 sono arrivati su PC (alla fine), quindi è plausibile

Sia GTA 4 che 5 sono arrivati su PC (alla fine), quindi è plausibile Dove verrà ambientato GTA 6? Non si sa, ma alcune voci suggeriscono che sarà ambientato in una città sudamericana

GTA 6: data d'uscita

Grand Theft Auto (Image credit: Rockstar Games)

Red Dead Redemption 2 è disponibile da più di un anno, per cui l'annuncio di GTA 6 non dovrebbe tardare, anche se probabilmente dovremo aspettare un po' per giocarci.

Alcune indiscrezioni ne suggeriscono l'annuncio nel 2020, con una potenziale uscita nel 2021, il che avrebbe senso considerando che l'uscita delle console di nuova generazione è prevista per fine 2020. Rockstar è impegnata nella produzione di Red Dead Online, sforzo che potrebbe aver sottratto risorse dallo sviluppo di GTA 6, per non parlare dei potenziali ritardi dovuti alla partenza di Dan Houser da Rockstar.

Secondo il noto analista Michael Pachter, la versione finale del gioco potrebbe arrivare persino nel 2022. In un'intervista con Gaming Bolt , Pachter ha affermato che pensa che un annuncio nel 2020 e il lancio nel 2021 sarebbe lo scenario migliore, ma che un annuncio nel 2021 e l'uscita nel 2022 sia più probabile.

Se GTA 6 seguisse il modello di rilascio del suo predecessore, Grand Theft Auto 5, verrebbe presentato alla fine dell'attuale generazione in versione retrocompatibile in modo da vendere quante più copie possibili.

Finora nessun annuncio sembra ottimistico ma, del resto, tutto è possibile.

GTA 6 trailer: quando potremo vederlo?

(Image credit: Rockstar Games)

Rockstar Games è una software house alquanto riservata. Nessun trailer uscirà da quello studio a meno che non si verifichi una fuga di informazioni.

Sia in occasione dell’uscita di GTA 5 che di Red Read Redemption 2, Rockstar Games ha rilasciato una breve dichiarazione poco prima di distribuire il trailer dei due titoli.

Se dovesse uscire un trailer di GTA 6, considerando il seguito di questa serie, lo scoprireste immediatamente. Ovviamente, Techradar sarebbe fra i primi a pubblicarlo.

Notizie e voci su GTA 6: cosa sappiamo finora?

Grand Theft Auto (Image credit: Rockstar Games)

Di seguito abbiamo raccolto tutte le voci relative al lancio e al gameplay di GTA 6. Come sempre, non dimenticate che si tratta di rumor: alcuni sono vecchi, alcuni provengono da fonti ormai smentite e altri potrebbero essere stati scritti da semplici fan.

Nessun annuncio il 25 marzo

Dopo numerose indiscrezioni, ambigui update sul sito e i video pubblicati da Rockstar pieni di possibili indizi, sarebbe dovuto esserci un annuncio ufficiale relativo a GTA 6 in data 25 Marzo, ma non c’è stato. Il gioco rimane una certezza, ma la mancanza di un annuncio ufficiale getta altra ombra su una possibile data di rilascio, contribuendo inoltre ad aumentare l'attesa dei fan.

Un ex attore di GT5 consiglia ai fan di non dar retta alle voci

Dopo un periodo di calma le indiscrezioni che ruotano intorno a GTA 6 hanno iniziato a farsi più insistenti nei mesi scorsi. Di recente sono circolati voci secondo le quali l’annuncio per GTA 6 sarebbe stato imminente, notizia che ha riacceso l’hype nei fan della saga.

La voce di Michael, noto personaggio di GT5 interpretato da Ned Luke, ha ricevuto diverse domande sul nuovo capitolo della serie nel corso degli scorsi mesi e ha deciso di rispondere con un video via instagram nel quale compare anche un altro noto personaggio, Shawn Fonteno, la voce di Franklin Clinton. Nel video gli attori chiedono ai fan di smettere di credere ai “clickbait”, alle voci e ai leak che stanno circolando con queste parole: “Se lo dice Rockstar, allora potete crederci”.

Il video è scomparso da Instagram ma è stato ripubblicato su Twitter:

@SWEGTA @BadgerGoodger Even the man himself said it. #GTA6 pic.twitter.com/NfgCqWSHEUApril 3, 2020

Sviluppi recenti

Sembra che GTA 6 si trovi nelle sue prima fasi di sviluppo, almeno secondo quanto riporta il sito Kotaku . Nel report, che segue principalmente gli sviluppi interni di Rockstar e i cambiamenti che sono avvenuti di recente, Kotaku ha parlato anche del futuro dello studio, nel quale sarebbe previsto “un nuovo capitolo per la serie Grand Theft Auto”.

Il report continua parlando di un nuovo capitolo che si prospetta “di dimensioni più moderate” (quindi comunque molto grande) e che “verrà aggiornato regolarmente e espanso nel tempo”. La speranza è che questo approccio possa ridurre lo stress e i problemi interni allo studio.

Il report sottolinea che il gioco si trova ancora nelle sue prime fasi di sviluppo, rendendo i piani attuali puramente ipotetici e pronti ad evolversi nel tempo.

Esclusiva PS5?

Secondo alcune indiscrezioni GTA 6 verrà inizialmente inserito come esclusiva PS5 al momento del lancio della console. Lo scorso anno TweakTown ha fatto riferimento ad un post anonimo trovato su PasteBin che parlava di GTA 6 come esclusiva PS5, ponendo come data di lancio gli ultimi mesi del 2020. Questo significherebbe che la data di uscita di GTA 6 corrisponderebbe al periodo di lancio delle console di nuova generazione. Si tratterebbe di un lancio in anticipo rispetto alle previsioni e, seppur ci piacerebbe che fosse vero, al momento continuiamo a pensare che sarà difficile vedere il nuovo titolo Rockstar prima della fine del 2020.

L’autore del post in questione ha inoltre dichiarato che “Sony ha sborsato una cifra enorme” per ottenere la fantomatica esclusiva per PS5. Non si può escludere che GTA 6 abbia un periodo di esclusiva su PS5, come avvenuto per Red Dead Redemption 2, ma il periodo di un mese indicato dal leaker sembra poco realistico.

Autunno 2021 come possibile data di lancio

L’utente twitter (e noto leaker) @PSErebus afferma che GTA 6 verrà pubblicato durante “l'Autunno 2021”. Nonostante si tratti di una voce, va ricordato come @PSErebus abbia previsto correttamente la data di lancio di The Last of Us 2. A possibile conferma di quanto afferma il leaker, la data di lancio prevista coincide con la nostra aspettativa relativa alla finestra di rilascio di GTA 6.

(Image credit: Rockstar Games)

Possibili indizi dal sito Rockstar

Si tratta di supposizioni, ma alcune novità comparse sul sito Rockstar hanno scatenato la fantasia dei fan. Secondo quanto riportato da GamesRadar, all’interno del menu del sito sono comparsi alcuni nuovi artwork del tutto estranei a qualsiasi gioco Rockstar esistente al momento.

Il primo soggetto è un androide che abbraccia una bottiglia di champagne del 1998 (anno di fondazione di Rockstar) mentre il secondo è un logo Rockstar blu e rosso contornato da slogan.

Come abbiamo detto, non si tratta di rivelazioni sconvolgenti ma Rockstar è nota per alimentare l’hype della sua fanbase con indizi di possibili annunci relativi ai nuovi giochi. Non a caso l’arrivo di Red Dead Redemption 2 fu preceduto da un nuovo logo pubblicato su Twitter.

Del resto potrebbe trattarsi di un semplice restyling del sito Rockstar arricchito con qualche immagine iconica e nuovi colori. Finchè non arriverà un annuncio del produttore non possiamo far altro che tentare di cogliere possibili indizi nella speranza che Rockstar ci comunichi la data ufficiale.

Take-Two punta tutto sui titoli AAA

In una conferenza sugli utili, Take-Two Interactive, l'editore di Rockstar Games ha detto agli azionisti di aspettarsi uno dei titoli più completi nella storia dell'azienda. Strauss H. Zelnick, CEO di Take-Two, ha anche sottolineato che per produrre un buon titolo servono diversi anni, e dato che Red Dead Redemption 2 è uscito l'anno scorso, pare che dovremo aspettare parecchio per GTA VI.

"Data la qualità della produzione dei nostri team creativi, dobbiamo essere disposti a convivere con i capricci sulle consegne dei prodotti. Ciò significa che, a volte, tocca essere pazienti", ha dichiarato Zelnick.

Dan Houser lascia Rockstar

Secono quanto rivelato in una dichiarazione della società madre di Rockstar Games, Take-Two Interactive, Dan Houser (che era stato in un lungo periodo di ferie dalla primavera del 2019) lascerà ufficialmente la compagnia l'11 marzo. Suo fratello, Sam Houser, rimarrà in veste di presidente di Rockstar Games.

Houser ha svolto diversi incarichi per Rockstar Games: scrittore, produttore, doppiatore e ha portato l'azienda a diventare uno dei leader del settore. Al momento non è noto se ciò avrà un impatto sullo sviluppo di GTA 6.

Il doppiatore di CJ frena l’entusiasmo dei fan

Chris Bellard, doppiatore del protagonista di GTA San Andreas, CJ, ha smentito le voci secondo secondo le quali riprenderà il suo ruolo in GTA 6. Bellard ha scritto su Instagram che "non è affatto coinvolto in GTA VI".

Questo non esclude del tutto il ritorno di CJ come personaggio (Rockstar potrebbe sempre scegliere qualcun altro nel ruolo), ma conferma che Bellard non sarà coinvolto e non intende esserlo.

Rockstar non ha commentato queste voci e non sapremo nulla di certo sul cast di GTA 6 fino a quando la compagnia non vuoterà il sacco.

Steven Ogg al Brasile Game Show

Steven Ogg, attore noto per aver interpretato Trevor in GTA 5, era presente al Brasile Game Show tenutosi nell'ottobre 2019. Secondo qualche partecipante all'evento, Ogg ha dichiarato che GTA 6 arriverà "presto".

Questa, purtroppo, è solo una sua opinione. Ogg ritiene che i giochi Rockstar "richiedano 7-8 anni di sviluppo" e se consideriamo che GTA 5 è uscito nel 2013, GTA 6 dovrebbe essere introdotto nel 2020/2021, giusto in tempo per l'arrivo delle nuove console. Sembra presto per un gioco di cui a malapena sappiamo qualcosa ma del resto, con Rockstar Games, tutto è possibile.

Aree di scouting in Florida

Si è anche vociferato di un'ambientazione in Florida; alcuni parlano persino di un gioco che abbraccia l'intero stato, e queste indiscrezioni hanno preso piede dopo un’importante scoperta di @Yan2295, un ex dipendente della compagnia.

Rockstar Games avrebbe inviato una lettera a un negozio in Florida per chiedere il permesso di ispezionare i locali, presumibilmente per utilizzarli o trarne ispirazione per il prossimo gioco. La lettera, scritta da Leah Sokolowsky, riportava anche di un eventuale sopralluogo di un team di sviluppatori (Nerdlog).

Grand Theft Auto (Image credit: Rockstar Games)

Project Americas

Questa voce arriva da GamesRadar , ed è tratta da un post su Reddit (che ora è stato cancellato).

Seppur su un piano totalmente ipotetico, basandosi sul suddetto rumor è possibile immaginare il futuro capitolo del franchising Grand Theft Auto. Stando al post, il gioco, noto come Project Americas, sarebbe in produzione dal 2015, sebbene sia stato messo in standby per lo sviluppo di Red Dead Redemption 2. GTA 6 potrebbe essere un titolo con una trama totalmente diversa da quella cui eravamo abituati, ambientato in un arco di tempo che abbraccia diversi decenni (anni '70 -'80) e si svolge in diverse località (una delle quali è Vice City, o Liberty City, o un'altra città immaginaria ispirata a Rio de Janeiro).

Dovrebbe esserci un solo protagonista di nome Ricardo e pare che la storia sia incentrata sulla sua evoluzione da teppista di strada a signore della droga. La trama dovrebbe prendere ispirazione dalla serie Narcos di Netflix ed essere divisa in capitoli, con una forte enfasi sullo sviluppo della/e città condizionato dal susseguirsi degli eventi. Nel post non era rivelata alcuna data d'uscita, ma si accennava alla next-gen.

A good rule of thumb is that if a video game leak is a giant list of incredible-sounding bullet points, it's fake https://t.co/lWHFRv9xZk pic.twitter.com/o9SZWcQPuJ2 July 2019

Altre voci non confermate

Alcuni rumors sostengono che Grand Theft Auto 6 sarà ambientato in più città già visitate nei precedenti titoli, trarrà ispirazione da Red Dead Redemption 2 e verrà rilasciato solamente sulle console di nuova generazione. Queste informazioni derivano da un post anonimo pubblicato su Pastebin, che come il precedente è stato rimosso (tramite Comic Book ).

Secondo il post, GTA 6 consentirà ai giocatori di viaggiare tra diverse grandi città, tra cui Liberty City e Vice City. Stando a quanto riportato le prime missioni vedranno il protagonista "lavorare" come un piccolo corriere della droga prima di unirsi a una famigerata banda e infine divenirne il boss.

Il post sostiene anche che Rockstar stia aspettando le console di nuova generazione (PS5 e Xbox Two) poiché GTA 6 potrebbe non essere rilasciato su PlayStation 4 o Xbox One, a causa dell’insufficiente quantità di memoria (RAM). Inoltre, il rumor suggerisce che la mappa di GTA 6 consentirà di spostarsi tra le principali città collegate da un vasto tratto autostradale; nel mezzo, troveremo una campagna simile alla Contea di Blaine.

Infine, il post afferma che, nonostante il gioco sia ambientato in diverse "epoche", ci saranno flashback tra missioni e dialoghi in stile Red Dead Redemption 2 con i quali potrete decidere di infastidire gli sconosciuti che incontrate per la mappa dopo averli salutati per due volte consecutivamente e scatenare una rissa in men che non si dica.

Le voci sulla/e location di GTA VI abbondano, ma il post anonimo di Pastebin è stato supportato dalla recensione comparsa su Glassdoor pubblicata da un tester di Rockstar Games, anche questa volta rimossa dopo la pubblicazione (via Dexerto ). Il post conteneva anche un messaggio crittografato: isolando la prima lettera di ogni frase, infatti, si ottiene la sigla"GTA6LSVCLC". Ciò potrebbe indicare le potenziali location di Grand Theft Auto 6: Los Santos, Vice City e Liberty City.

Che aspetto avrebbero queste località all’interno di una sola mappa? Il grafico RealityDesign ne ha pubblicato un concept sui forum dedicati a GTA, mostrandone un’anteprima. Date un'occhiata qui sotto:

AAA cercasi sviluppatori

Tra le varie cose, Rockstar è alla ricerca di programmatori per lo sviluppo del titolo, ma potrebbero anche essere destinati a nuove IP (proprietà intellettuale).

Il rapporto di The Know su Vice City

La voce più significativa su Grand Theft Auto 6 è arrivata dal canale YouTube The Know , secondo il quale una fonte interna ha rivelato che GTA 6 arriverà nel 2021-2022 e che è stato sviluppato con il nome in codice di Project Americas.

Quest’ultima suggerisce che i giocatori saranno in grado di volare tra gli Stati Uniti e il Sud America, anche se la maggior parte dell'azione avrà luogo nel primo continente. Secondo la fonte, il gioco sarà ambientato in gran parte a Vice City (la versione Rockstar di Miami), il che suggerisce che la trama potrebbe ruotare attorno alla droga. La storia attingerebbe alla popolarità di spettacoli e film come Narcos e Made in America di Tom Cruise.

Sebbene sia improbabile che l'intero rapporto sia vero (anche il post parla di uno stato pre-alfa del gioco, quindi questa suggestiva trama potrebbe non avere mai luogo), ciò non significa che alcuni elementi siano da ritenersi inverosimili.

Grand Theft Auto (Image credit: Rockstar Games)

GTA 6 sta arrivando e con interessanti idee

Il presidente di Rockstar, Leslie Benzies, ha parlato del gioco in un'intervista rilasciata nel 2013 alla rivista Develop.

"Non sappiamo come sarà GTA 6, ma abbiamo alcune idee a riguardo", ha detto Benzies.

Benzies ha descritto il metodo creativo di casa Rockstar:

"Abbiamo così tanti scenari in mente, trame, personaggi, ma alla fine del processo creativo, purtroppo, dovremo selezionarne solo un paio. Si parte da un'idea. La prima domanda è: dove sarà ambientato? A seconda della location verranno sviluppate la trama e le missioni."

Siamo contenti che Rockstar abbia così tante idee per lo sviluppo di GTA 6. Speriamo solo che riesca ad organizzarle coerentemente per non creare confusione dato che spesso, l’aggiunta di troppi elementi, genera confusione tra i giocatori e rischia di rendere il titolo meno fluido dei suoi predecessori.

Mappa GTA 6: dove verrà ambientato GTA 6?

Grand Theft Auto (Image credit: Rockstar Games)

Nessuno conosce la location esatta o le città che verranno implementate nella versione definitiva; l'unica certezza è che la mappa di GTA 6 sarà enorme. Più che di una sola città, potremmo trovarci a viaggiare attraverso tutto il territorio Statunitense .

Alcune voci suggeriscono infatti che GTA 6 potrebbe finire per coprire tutti gli Stati Uniti, con l’introduzione del “viaggio rapido” per facilitare gli spostamenti tra le città.

Si vocifera anche di una Londra immaginaria a seguito di un commento del cofondatore di Rockstar Games, Dan Houser:

"Al momento, sembra che il DNA di GTA sia contemporaneo e americano, ma questo non significa che non esploreremo nuovi scenari o culture".

I giochi Grand Theft Auto più recenti, GTA 4 e GTA 5, sono stati ambientati rispettivamente a Liberty City e San Andreas. Vice City è l'unica location rimasta da riesplorare. L'unica domanda ora è se Rockstar sarà tentata di completare il set.