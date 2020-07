Rockstar, in arrivo un nuovo gioco open-world in VR

Il prossimo gioco tripla-A di Rockstar potrebbe essere interamente realizzato in VR. Uno sviluppatore australiano ha divulgato informazioni su un titolo imminente dai creatori di GTA e Red Dead Redemption.

Attraverso LinkedIn, lo studio di sviluppo Video Games Deluxe ha comunicato che "è in preparazione un nuovo progetto, un titolo open world tripla-A in VR per Rockstar. Il 2020 segna il nostro settimo anno di lavoro in esclusiva per Rockstar a Sydney e siamo entusiasti di affrontare questo innovativo progetto".

Lo studio aveva precedentemente lavorato con Rockstar sull'iterazione della VR in LA Noire (LA Noire: The VR Case Files) su PC e PSVR, non abbiamo quindi motivo di dubitare di queste informazioni.

Dopo Red Dead Redemption 2, nel 2018, Rockstar non ha fatto trapelare nessun dettaglio sui suoi piani di sviluppo, e questa notizia è un segno abbastanza chiaro delle intenzioni dello studio nel periodo futuro.

Non aspettatevi una nuova IP

La domanda che ci poniamo ora è quale titolo di Rockstar potrà essere un gioco in VR . Escludiamo a priori che si tratti di GTA 6 , il sequel non ancora confermato di GTA 5, soprattutto considerando la poca diffusione del VR rispetto alle console di questa generazione.

Dato che il gioco dovrebbe essere un titolo tripla-A "open world", e visto anche il precedente lavoro di Video Games Deluxe per l'adattamento alla VR di un titolo Rockstar, è probabile che potremo vedere GTA o Red Dead Redemption entrare nel mondo della realtà virtuale.

Secondo noi il titolo sarà proprio GTA 5, sviluppato nel 2013, data la sua grande popolarità e il suo rilascio su più piattaforme. Questo potrebbe aiutarci a comprendere le intenzioni di Sony di puntare sulla realtà virtuale anche nella prossima generazione di giochi, forse dopo l'annuncio della seconda versione del casco VR di Playstation, probabilmente PSVR 2 anche per PS5.

Quindi, i giocatori potranno presto esplorare Los Santos con un visore VR? Staremo a vedere.

Via Road to VR