Google Stadia Italia: prezzo, giochi disponibili, prestazioni e disponibilità

Google ha rivelato alcuni dei giochi che saranno disponibili tramite il servizio Google Stadia, insieme ai primi dettagli sul servizio in abbonamento. Il servizio dovrebbe essere disponibile, anche in Italia, da novembre 2019.

Durante la conferenza Stadia Connect, Google ha annunciato che tra i giochi vedremo The Division 2, Ghost Recon: Breakpoint, Mortal Kombat 11, Baldur's Gate 3 e Rage 2 (oltre a molti altri). Non è stata diffusa, tuttavia, nessuna data precisa per la disponibilità di Google Stadia.

Date un'occhiata al video qui sotto:

Google Stadia e connessione Internet

Image credit: Google

Secondo Google, alla qualità massima Stadia potrà eseguire i giochi in 4K HDR e 60 FPS, con audio Surround 5.1. Un risultato che dovrebbe essere possibile con una connessione a 35 Mb/s.

E se la vostra connessione non è così veloce? Google assicura che si potrà comunque usare Stadia, anche se la connessione è lenta. Con una linea a 10 Mb/s, per esempio, dovrebbe essere possibile giocare a 720p. Non è l'ideale, ma è già qualcosa.

Google Stadia funzionerà su tablet, televisori e smartphone Pixel, senza che sia necessaria una console dedicata. Tutto ciò che serve è un monitor.

Stadia funzionerà inoltre sulla maggior parte dei dispositivi tramite il browser Google Chrome, l'applicazione Stadia per smartphone oppure tramite Google Chromecast.

Chi non volesse comprare il controller Stadia potrà giocare con mouse e tastiera, o con un altro controller compatibile.

Stadia Pro e Stadia Base

Image credit: Google

Google ha rivelato qualcosa anche riguardo al modello di abbonamento. L'iscrizione Stadia Pro costerà 9,99 dollari al mese (9,99 euro probabilmente) e permetterà agli iscritti di accedere ai contenuti del catalogo, fino alla massima qualità teorica (4K HDR / 60 FPS, Surround 5.1).

Stadia Pro permetterà anche di giocare a Destiny 2, compresi i DLC fino a a Shadowkeep. Si potrà anche trasferire il proprio Guardian da un'altra piattaforma a Stadia (ma sembra che la PS4 non sia inclusa).

Con la versione Stadia Base, invece, si comprano i giochi singolarmente, senza pagare una quota fissa mensile. La qualità disponibile è la stessa.

Google Stadia Founder's Edition

Image credit: Google (Image: © TechRadar)

Google offre anche il pacchetto Stadia Founder’s Edition, dedicato a chi vuole provare il servizio in anticipo rispetto a tutti gli altri. Costerà 129 dollari e sarà disponibile per un tempo limitato.

Chi ha prenotato Stadia Founder’s Edition in Italia ha ricevuto un messaggio secondo che indica la consegna per novembre 2019. Quella, dunque, potrebbe essere anche la data in cui il servizio sarà effettivamente disponibile.

Ecco che cosa include:

Accesso anticipato a Stadia

Una Chromecast Ultra

Tre mesi di Stadia Pro

Controller blu in edizione limitata

Tre mesi di abbonamento per un amico

Priorità nella scelta del nickname su Google Stadia

Se vorrete comprare un controller aggiuntivo (disponibile in bianco, nero e verde), potrete averlo per 69 dollari.

Sarà disponibile in Italia, US, UK, Canada, Irlanda, Italy, Germania, Francia, Svezia, Olanda, Norvegia, Belgio, Finlandia e Danimarca. Google ha intenzione di aggiungere molti altri paesi, a partire dal 2020.

Google Stadia, giochi

Image credit: Ubisoft

Ecco la lista dei giochi inclusi, per come è stata comunicata finora: