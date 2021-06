Google Pixel Buds A, auricolari TWS "made by Google" ma a buon prezzo

Google ha finalmente annunciato i suoi nuovi auricolari true wireless, vale a dire i Google Pixel Buds A-Series. Sono già presenti sullo store di Google Italia e costano €99, ma per il momento ci si può solo mettere in lista di attesa.

Parliamo di centro euro in meno rispetto ai normali Pixel Buds, cioè un prezzo che è grossomodo inferiore del 50%. Una gran bella differenza, in altre parole.

I nuovi Google Pixel Buds A-Series saranno ufficialmente disponibili dal prossimo 17 giugno, in verde, bianco o grigio. Esteticamente sono del tutto simili ai PIxel Buds, ma i nuovi Google Pixel Buds A-Series hanno un archetto extra che dovrebbe renderli più stabili.

Le caratteristiche sono anch'esse simili: l'autonomia dichiarata resta di 5 ore, più altre 19 dalla custodia. Quest'ultima si può caricare solo con il cavo, mentre quella dei Google Pixel Buds "normali" ha anche la ricarica wireless. La nuova custodi, inoltre, non ha la stessa resistenza (certificata) ad acqua e polvere.

Insomma Google ha risparmiato soprattutto sulla custodia, sembra, lasciando gli auricolari quasi uguali. Manca comunque la possibilità di scorrere il dito sugli auricolari per alzare o abbassare il volume.

La qualità audio dovrebbe essere la stessa ma in chiamata non avrete una funzione specifica per ridurre il rumore del vento.

Google ha messo online una pratica pagina di confronto tra i due prodotti.

(Image credit: Google)

Google Pixel Buds A-Series disponibilità e prezzo

I nuovi Google Pixel Buds A-Series costano €99 e sono già presenti sul Google Store Italia. Ci si può mettere in lista di attesa, e la disponibilità vera e propria sarà dal 17 giugno.

Per ora non sono presenti su altri store. Considerato il prezzo, si potrebbero prendere in considerazione come alternativa economica agli Apple Air Pods.

Google Pixel Buds A-Series design

I nuovi Google Pixel Buds A-Series sono quasi identici al modello precedente, a parte un nuovo archetto in gomma che dovrebbe dare maggiore stabilità. I colori disponibili sullo store Google sono due: verde oliva e bianco, ma potrebbe arrivare anche il grigio.

La custodia è identica esteticamente, ma non ha la ricarica wireless né la certificazione IPX. L'autonomia dichiarata è identica: 24 ore in totale, di cui 5 dagli auricolari stessi e altre 19 dalla custodia.

I comandi touch sugli auricolari permettono di rispondere a una chiamata, cambiare canzone o avviare Google Assistant. I Google Pixel Buds A-Series non permettono di cambiare il volume, funzione presente invece sui Google Pixel Buds standard. Ma se non volete mettere mano al telefono potete usare l'assistente vocale, per alzare e abbassare il volume.

Google Pixel Buds A. (Image credit: Google)

Sui Google Pixel Buds A-Series troviamo microfoni con beam forming, a farantire una qualità delle chiamate sempre ottimale. Su questo aspetto il modello precedente non ci aveva convinto del tutto, quindi siamo curiosi di vedere se e come Google ha migliorato la situazione.

Google Pixel Buds A caratterstiche

I Google Pixel Buds A-Series mantengono molte caratteristiche presenti nel modello precedenti, compreso il controlllo tramite Google Assistant, la traduzione in tempo reale e la resistenza ai liquidi con certificazione IPX4.

Le prestazioni audio dovrebbero essere le stesse, considerando anche che troviamo gli stessi driver dinamici da 12 mm. C'è però una nuova funzione Bass Boost che potrebbe migliorare le basse frequenze.

Non c'è la cancellazione del rumore attiva, che non ci si può aspettare in questa fascia di prezzo. Ma la funzione Adaptive Sound regola il volume in funzione del rumore ambientale, il che dovrebbe aiutare.

Infine, i nuovi Google Pixel Buds A-Series sono dotati di ricarica rapida, grazie a cui si possono ottenere 3 ore di ascolto con 15 minuti di ricarica. Si caricano completamente in un'ora, quindi l'autonomia non sarà mai un vero problema.