Google Pixel 5a: ecco cosa ci aspettiamo

Dopo numerosi ritardi e rinvii, il Google Pixel 4a è stato finalmente lanciato sul mercato ai primi di agosto e ci ha fatto piacere vedere la versione aggiornata di uno dei nostri smartphone di fascia media preferiti di sempre, ovvero Pixel 3a . Adesso che il nuovo modello è sul mercato e che Google si prepara a lanciare la quinta serie di suoi dispositivi, viene da chiedersi: come sarà il Google Pixel 5a?

E’ ancora troppo presto per farci un’idea di come sarà il prossimo modello di fascia media di Google. D’altronde, il Pixel 4a è appena uscito e la versione più economica eredità inevitabilmente delle caratteristiche del modello flagship che, in questo caso, ancora non conosciamo. Pixel 4a possiede infatti funzionalità e caratteristiche viste su Google Pixel 4 e quindi per poter avanzare qualche ipotesi sul 5a dovremmo aspettare necessariamente l’uscita del nuovo modello di fascia alta.

In attesa del debutto di Google Pixel 5 , possiamo provare a vedere quali sono le caratteristiche che non sono state implementate su Pixel 4 e una lista di quello che ci piacerebbe vedere nel suo successore. Continuate a leggere per conoscere qualche indiscrezione già apparse e quello che ci piacerebbe vedere sul Google Pixel 5a.

Google Pixel 5a: prezzo e data di uscita

Ovviamente la data di uscita di Google Pixel 5a non è stata ancora annunciata e al momento è impossibile fare delle previsioni, il che è un po’ inusuale per i modelli annuali dei grandi marchi. Il motivo? Perché il predecessore Pixel 4a è stato rinviato più volte a causa della pandemia e anche una volta uscito, non è ancora disponibile su tutti i mercati. Al momento, dunque, è molto difficile fare previsioni.

Inizialmente Pixel 4a doveva essere annunciato durante il Google IO 2020 del 12 maggio ma, dopo la cancellazione dovuta alla pandemia, non abbiamo avuto più notizie. I mesi sono trascorsi tra numerose indiscrezioni sulla data di uscita fino a quando, ad agosto 2020, Google non ha annunciato e contemporaneamente lanciato il nuovo modello.

Se ci sarà un minimo ritorno alla normalità il prossimo anno, possiamo aspettarci di vedere il Google Pixel 5a qualche settimana dopo Google IO 2021, previsto sempre per maggio. Dato però il contesto di estrema incertezza, è impossibile dire se anche nel 2021 i produttori di smartphone continueranno a risentire dei disagi causati dai lockdown.

Qualche ipotesi possiamo invece farla sul prezzo. Il Google Pixel 3a, il primo modello di fascia media, costava al lancio €399. Il Pixel 4a si aggira intorno alla stessa cifra pari a €389. Sicuramente il nuovo modello non costerà meno dei predecessori e non escludiamo che il prezzo possa essere più alto, soprattutto se verrà integrato il 5G (non a caso il Google Pixel 4a 5G dovrebbe essere più costoso del modello standard). In ogni caso, potremmo anche sbagliarci.

Ecco le offerte per il Pixel 4a in Italia:

Google Pixel 5a: notizie e indiscrezioni

L'unica indiscrezione che al momento conosciamo non è altro che… la conferma che Google Pixel 5a è in cantiere. Un presunto documento ufficiale cita il nuovo modello insieme a una serie di nomi in codice che riguarderebbero i futuri smartphone, inclusi il Pixel 6 e il Pixel 6 XL, insieme a un presunto modello pieghevole.

Google Pixel 5a: quello che vorremmo vedere

Siamo curiosi di provare in maniera approfondita il Pixel 4a, ma ancora di più nell’ipotizzare come il prossimo modello possa migliorare questa versione.

1. Più sensori nella fotocamera principale

Da anni speriamo che Google inserisca più sensori nella fotocamera principale dei suoi smartphone, e speravamo che Pixel 4a ereditasse dal fratello maggiore anche il teleobiettivo. Dato che questo non è successo, le nostre aspettative in questo senso adesso vanno tutte su Pixel 5a sul quale ci piacerebbe vedere uno zoom e una lente ultra grandangolare (e perché no, a che ci siamo, anche un sensore macro).

2. Supporto al 5G

Ci piacerebbe che Pixel 5a possa avere di default il supporto al 5G, anche se siamo in attesa di vedere come si comporterà il Pixel 4a 5G in un segmento di mercato come quello di fascia media che, per ora, sembra tranquillamente accontentarsi del 4G LTE. Questo potrebbe dipendere anche da quanto saranno economici i modelli 5G che vedremo l’anno prossimo, dato che al momento sono più alti della media. Un modello che sfruttasse questa connessione dati a un prezzo contenuto, sarebbe l’ideale.

3. Maggiore autonomia

Per fortuna, Pixel 4a non soffre della scarsa autonomia vista sul Pixel 4, nonostante ciò, la durata della batteria non è comunque particolarmente entusiasmante, scendendo al di sotto del 10% a fine giornata. Considerato quanti smartphone economici hanno una batteria da 4.000 mAh o superiore, ci piacerebbe vedere un Pixel 5a che possa avere un’autonomia maggiore rispetto a quella della concorrenza.

4. Corpo in metallo e vetro

Sì, i modelli di fascia media di Google hanno un corpo in policarbonato fin dal debutto del Pixel 3a, ma è tutto sommato un compromesso accettabile su smartphone dal software incredibile e dalla fotocamera molto affidabile. Ci piacerebbe vedere con il Pixel 5a un passo avanti in questo senso, soprattutto considerato che gli altri concorrenti della fascia media non rinunciano a materiali come vetro e metallo (un caso su tutti, quello di iPhone SE 2020 ).

5. Uno slot MicroSD

Possiamo anche accettare il fatto che le configurazioni del Pixel 4a si fermino a uno spazio di archiviazione da 128 GB ma che almeno Google ci lasci espanderlo con una scheda MicroSD. Speriamo che possa farsi perdonare con il Pixel 5a.