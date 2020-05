Google Pixel 4a XL, immagini trapelate potrebbero mostrare il design dello smartphone

Secondo diverse indiscrezioni, Google Pixel 4a potrebbe essere il primo smartphone Pixel disponibile senza una variante XL. Tuttavia, questo non ha impedito alle persone di creare rendering su Pixel 4a XL, che si dice possa essere stato cancellato.

Le immagini provenienti dal produttore di custodie per smartphone, Pigtou, che ha preso l'abitudine di rilasciare indiscrezioni sugli smartphone, mostrano come sarebbe stato il design di Google Pixel 4a XL, se non fosse stato cancellato.

Tuttavia, non vi è nessuna conferma ufficiale in merito alla cancellazione di Pixel 4a XL, e potrebbe ancora essere possibile assistere alla sua presentazione, anche se a questo punto sembra improbabile.

EXCLUSIVE: The complete look of cancelled Google Pixel 4a XL (based on leaked prototype) and comparison with upcoming #Pixel4a#googlepixelThanks to collaboration with @xleaks7 pic.twitter.com/6SmYmYTCIzMay 28, 2020

Il rendering di Google Pixel 4a XL si allinea molto al design che avevamo immaginato per il Pixel 4a: un foro sul display per integrare la fotocamera frontale e alcune fotocamere sul retro, non lontano da un sensore di impronte digitali. La principale e forse unica differenza tra i due modelli, avrebbe potuto essere nella dimensione, che è difficile da trasmettere attraverso un’immagine.

Questi rendering potrebbero svelare diverse informazioni anche per Google Pixel 4a: infatti è presente un jack da 3,5 mm e ciò suggerisce che potrebbe essere implementato anche sul modello standard.

Vale la pena prendere queste indiscrezioni con le pinze, perchè al momento l’affidabilità di Pigtou è piuttosto bassa, dato che nessuna delle informazioni che ha pubblicato finora sugli smartphone si è rivelata corretta. E lo stesso si potrebbe dire del leaker @xleaks7, quindi è difficile sapere se siano corrette o meno.

Perché Google Pixel 4a XL è stato cancellato?

Non è chiaro il motivo della cancellazione di Google Pixel 4a XL, dato che non si tratta ancora di una notizia ufficiale. Tuttavia, ci sono numerose indiscrezioni che lo affermano. La domanda, quindi, è: perché?

È possibile rispondere osservando i prezzi: Pixel 4 costa poco più rispetto a Google Pixel 3a e 3a XL, rispettivamente a 399 euro e 479 euro. Sembra, inoltre, che la bassa popolarità degli smartphone di Google di fine 2019 abbia fatto abbassare un po' i prezzi dei suoi modelli.

Pixel 4a XL quindi entrerebbe in competizione con il Pixel 4 in termini di prezzo e Google probabilmente intende valutare i propri smartphone in modo diverso per venire incontro a diversi acquirenti. Se il modello XL venisse cancellato, aumenterebbe la differenza di prezzo tra un modello e l’altro, eliminando la concorrenza interna.

Ci aspettiamo perciò che gli smartphone Google Pixel 4a vengano presentati a luglio, quindi è probabile che scopriremo in tale occasione se 4a XL sia stato davvero cancellato o meno.

Fonte: GSMArena