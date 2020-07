Google Pixel 4a uscirà la prossima settimana, ormai sembra certo

Il debutto di Google Pixel 4a è ormai imminente: secondo le ultime indiscrezioni, ormai è sicuro al 100% che verrà presentato il 3 agosto, tra solo una settimana.

L'indiscrezione arriva da Jon Prosser, un leaker altamente affidabile. Prima d'oggi aveva solo avanzato delle ipotesi riguardo alla possibile data, ma ora parla del 3 agosto come se fosse una certezza.

Naturalmente niente è ancora stato confermato ufficialmente, anche se la sicurezza di Prosser ci fa ben sperare. In ogni caso, ci aspettavamo di vedere il Pixel 4a da un momento all'altro, quindi potrebbe davvero venire presentato il 3 agosto.

Finally happy to give a final update on Pixel 4a! The last date I gave you (provided in the tweet below) is the launch day! Pixel 4a. August 3. 100%. Only question is... Do you care anymore? Or have they pushed this off too much? https://t.co/SZkQpvRAZIJuly 26, 2020